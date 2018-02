Napi horoszkóp - 2018. február 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Úgy érzi, valami fontos információt elhallgatnak Ön elől és emiatt hátrányba kerül. Próbálja ezt kizárni a gondolataiból és továbbra is a saját útján haladni. Ha valamiről tudnia kell, az előbb-utóbb úgyis eljut Önhöz, de addig is végezheti a feladatait. Legyen türelmes, így elkerülheti a hibákat. Nap végére az is világossá válik, hogy a belső bizonytalanságát szerette volna azzal leplezni azzal, hogy a környezetében élőket figyelte.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen őszinte, de válogassa meg a szavait. Nyitott fülekre talál, amikor a véleményét elmondja, de fontos az is, hogy ne okozzon ezzel mély sebeket. Nem kerülheti el, hogy a kapcsolatuk átmenetileg megromoljon, hiszen teljesen más álláspontot képviselnek, de az idő bebizonyítja, hogy végül az igazság valahol félúton van. Egyelőre azonban összpontosítson a saját feladataira, az akadályokkal egyedül is képes lesz megbirkózni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Sok feladat vár elintézésre, de szerencsére tele van energiával. Mégse kapkodjon, legyen egy fontossági sorrend, ha végül valamennyit mégsem fejezhetné be. Legyen elégedett minden eredménnyel, tudja értékelni az elért sikereket, hiszen ezek segíthetnek abban, hogy átlendüljön az időről-időre felbukkanó fáradtságon, holtponton. Rövidebb szünetek közbeiktatásával pedig elkerülheti, hogy teljesen kimerüljön.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Elhatározta és bár még nem állt össze teljesen a terv, a tettek mezejére lép. Ha váratlanul akadályokba ütközik, azt elsősorban ennek a türelmetlenségnek köszönheti. Hiszen ezekre a nehézségekre lehetett számítani és felkészülni, ha nem kapkod. Éppen ezért ne hibáztassa a környezetében élőket, de most már ne is forduljon vissza. Ha továbbra is hisz a céljaiban és a képességeiben, lehetséges lesz a folyamatos előrehaladásra.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezen fogadja a kritikákat, pedig ha magába nézne, azoknak van valóságalapjuk. Bár valóban élesek a szavak, amelyek elhangzottak, de ez még nem ok arra, hogy elutasítsa megfontolás nélkül. Vonuljon inkább félre és fontolja meg, vajon miért kellett ennyire kendőzetlenül közölni Önnel mindezt. Talán voltak már erre célozgatások, azonban Ön nem vette komolyan és ezért fordultak ehhez a drasztikus eszközhöz.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan feladatot kap, amely komoly kihívást jelent. Érthető, hogy mihamarabb bizonyítani szeretne, azonban ne kapkodjon. Még elindulás előtt tervezzen, ne menet közben rögtönözzön. Itt ugyanis fontos szerephez jut minden egyes lépés, a kérdés összetett. Ha emiatt el is bizonytalanodik, higgyen önmagában, ahogyan a környezetében élők is tették akkor, amikor Önt kérték fel erre, hiszen ez nem a véletlen műve.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Bár nem az Ön elképzelései szerint alakul a napja, ez még nem jelenti azt, hogy nem lehet eredményes. Keressen az új feladatokban is olyan kihívásokat, amelyeket megoldva ismét bebizonyíthatja, képes helytállni. Most ugyanis fontosnak érzi, hogy a környezetében élők elismerjék a teljesítményét és sikereket tudjon felmutatni. Elsősorban önmagára számíthat, de a megfelelő pillanatokban mindig érkezik a segítség is.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Ne csak elvárja a segítséget, Ön is támogassa azokat, akik éppen az olyan tanácsok által haladhatnak előre, melyeket Ön tud adni. Éppen ezért járjon nyitott szemmel, hol hasznosíthatná magát és talán az adott ötletek fogják Önt is átlendíteni a holtponton. Végül olyan emberekhez is közelebb kerülhet, akiket eddig csak távolról szemlélt, mert nem is gondolta volna, hogy az útjaik valahol keresztezhetik egymást.

NYILAS: (november 23 - december 21.)

Bár szeretett volna kimaradni a vitákból, végül mégis Önt kérik fel békebírónak. Talán éppen azért, mert eddig képes volt kivonni magát az indulatok viharából és a tisztánlátására van szükség ahhoz, hogy a feszültség elsimuljon. Hallgasson meg minden véleményt és csak az érvek alapján döntsön, ne engedje, hogy befolyásolja ebben, kik a szemben álló felek. A higgadtsága és a józansága fogja jelenteni a megoldást.





BAK: (december 22 - január 20.)

Nem is áll olyan távol az álláspontjuk, csak nyugalomra lesz szükség, hogy ezt felismerjék. Tegye meg Ön az első lépést a békülés érdekében. Ne csak hallgassa, de igyekezzen meg is érteni, amit a másik fél hangoztat. El kell fogadnia, hogy a saját tapasztalatai alapján ítéli meg a kérdést, ezért nem is érhetnek egyet. Ha azonban fontosnak érzi a kapcsolatukat, akkor képes lesz ezt feldolgozni és végül kialakítani egy elfogadható megoldást.





Tele van feszültséggel és ahelyett, hogy ennek okát keresné, valakin szeretné mihamarabb levezetni. Ez azonban nem lehet megoldás és csak ellenségeket szerezhet így magának. Vonuljon inkább félre és terelje el a figyelmét addig is, míg egy kicsit lenyugszik. Ha már képes hideg fejjel gondolkodni, az indulatait félretenni, gyorsan rátalál arra az útra, amely kivezeti ebből a kényes helyzetből.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Ha szeretne egy témában elmerülni, keressen hozzá szellemi vezetőt. Olyan információkat kellene ugyanis feldolgoznia, melyek az eddigi életszemléletétől távol állnak. Szüksége lesz valakire, aki megmutatja, hogyan fésülheti össze a most tanultakat mindazzal, amit eddig tapasztalt. Egyúttal közel kerülhet olyan emberekhez, akik az életét színesebbé és érdekesebbé tehetik a tudásukkal és a nézeteikkel.

HALAK: (február 19 - március 20.)



