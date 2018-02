Napi horoszkóp - 2018. február 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Mosolyogjon, ha vidám embereket szeretne látni maga körül. Tükröt tartanak ugyanis Ön elé a szerettei. Amíg feszült és idegesen közeledik feléjük, ők hasonlóan fognak viselkedni. Ha azonban sikerül magában elrendezni a problémáit és nyitottan, őszinte érdeklődéssel keresi velük a kapcsolatot, nyitott ajtókra talál. Ehhez ugyan belső erő kell, de ez ott lakozik Önben és képes mozgósítani az otthon békéje érdekében.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne fogalmazzon túl nyersen, mert azzal megsebezheti a másik felet. Kapcsolatuk még új, így bár azt már tudja, hogy Ön mindig őszintén elmondja a véleményét, de azt még meg kell szoknia, hogy ezt gyakran nem csomagolja be szép szavakba. Mivel hosszú közös út vár Önökre, ne rontsa el ezt azzal, hogy hirtelen felindulásból ítélkezik, nem gondolja át, ez milyen érzéseket válthat ki a hallgatóságból.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesen mozog emberek között, most még az idegenek sem hozzák zavarba. Mély beszélgetéseket természetesen továbbra is csak olyanokkal tud elképzelni, akik már régebb óta kísérik az útján, de nyitott az új kapcsolatokra is. Éppen annyit mutat magából, amellyel felkeltheti az érdeklődésüket, de nem ad ki olyan információkat, amellyel visszaélhetnének. Otthonában is legyen megértő és nyitott.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne hajszolja a sikert, a közös programok a szeretteivel most sokkal több energiát adhatnak Önnek. Tegye félre a feladatokat és inkább vegyen részt az életükben. Biztosítsa őket arról, hogy mindig számíthatnak Önre, beszéljen nekik az érzéseiről, de a problémáit se hallgassa el. Közel kerülhetnek egymáshoz, ha képesek őszinték, és nyitottak lenni. Végre kihúznak olyan tüskéket is, amelyek mérgezték az otthon hangulatát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ismeretlen akadályokkal kell megbirkóznia, melyekre így felkészülni se tud. Ne kezdjen kapkodni, gondolja át, kihez fordulhatna segítségért. Lehet, először falakba ütközik, de végül megnyílik Ön előtt egy olyan ajtó, amely nem csak a mostani helyzetre ad válaszokat, de hosszabb távú lehetőségek is feltárulnak Ön előtt. Ne türelmetlenkedjen azonban, adjon időt, hogy beérjenek a folyamatok.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne várjon el másoktól olyan teljesítményt, amilyet Ön sem tudna nyújtani. Amikor segítséget kér, mert kimerült, ez nem jelentheti azt, hogy átadja a feladatokat és Ön visszavonul. Ha valóban nem érez magában elég energiát ahhoz, hogy elvégezze, amit eltervezett, akkor tegye félre ezen elképzeléseit és pihenjen. Végül is nincs olyan elintéznivaló, amely ne tűrne halasztást, tehát bátran engedélyezhet magának egy lazább napot.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Bár most valóban érezheti azt, hogy zsákutcába került, de közben ne feledkezzen meg arról, mennyit tanult eddig. Ha a célt végül nem is érte el, nem voltak hiábavaló lépések, hiszen számos tapasztalattal gazdagodott. Ezek birtokában tervezze meg ismét a feladatokat, de most már azt is látja, hogyan kerülheti el a buktatókat. A hirtelen felindulás nem jó tanácsadó, le kell higgadnia, mielőtt végképp elkeseredne vagy feladná.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Az utóbbi időben több kapcsolata is megromlott, érdemes lenne átgondolni, vajon mi okozhatta ezt. Egy részük nyilván a feszültség áldozata lett és már nincs is visszaút. De talán akad még olyan, amelyet nem kell végképp eltemetnie magában, mert egy őszinte, higgadt beszélgetés helyrehozhatja. Ne szomorkodjon, inkább cselekedjen. Tegye meg az első lépést annak érdekében, hogy ismét egymás mellett haladhassanak.

NYILAS: (november 23 - december 21.)



Ne fogadjon el ajánlatot anélkül, hogy nem gondolja át a következményeket. Hajlamos lehet ugyanis könnyelműen igent mondani és csak menet közben ébred rá arra, hogy ez komoly hátrányt jelenthet Önnek. Tűnjön inkább bizonytalannak, de kerülje el a lehetőségét is annak, hogy sarokba szorítsák. Ha ugyanis el se indul, nem tud hibázni, így nem is kell majd jóvátennie, ha valakit megbántana.

BAK: (december 22 - január 20.)



Önfegyelemre lesz szükség, ha nem szeretné a családját magára haragítani. Kéréseivel folyamatosan falakba ütközik, de ha jobban belegondol, érthető az ellenállásuk. Mégis nehéz elfogadnia, hogy nem is próbálják elfogadni az érveit. Tegye félre a terveit és sétáljon egyet. Szellőztesse ki a fejét és nyugodjon meg. Előbb-utóbb eléri a céljait, a szeretteivel vagy nélkülük, de a kitűzött utat be fogja járni.

VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Az érzelmei kapnak főszerepet ezen a napon. Beszéljen azokról a szeretteivel, így egyúttal tisztázhatják azokat a nézeteltéréseket, amelyek az otthonukba feszültséget csempésztek. Most higgadtan, nagy türelemmel hallgatják egymást végig, hiszen minden fél számára egyértelmű, hogy ez lehet a kulcs a meghittséghez, nyugalomhoz, ami már nagyon hiányzik. Meg akarják érteni egymást, nem harcolni egymás ellen.

HALAK: (február 19 - március 20.)



Ne legyen könnyelmű csak azért, mert bizonytalan. Nem az fogja helyreállítani az önbizalmát, ha mindenhova elígérkezik és így átmenetileg nő a népszerűsége. Az ígéreteit be is kell tartania ahhoz, hogy valóban elismerést váltson ki a környezetéből. Inkább vonuljon félre, ha képtelen nemet mondani. Egyedül is visszatalál önmagához, még ha ez több időt is vesz igénybe és az akadályokat sem kerülheti el.

