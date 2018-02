Napi horoszkóp - 2018. február 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Bár Ön is érzi, hogy változásra van szükség, a javaslatokat bizalmatlanul fogadja. Ötlete azonban nincs, így a családi béke érdekében álljon be a sorba. Várja meg az első eredményeket, azok elmutatják, valóban ez lesz-e a helyes út. Addig is gondolkodhat, Ön esetleg mit tenne másképp. Ha végül mégis a szeretteinek lesz igaza, elmondhatja, nem akadályozta őket. Ha pedig beigazolódik a megérzése, már olyan tervvel állhat elő, amelyet követhetnek és elérik a hőn áhított sikert.

A saját útját járhatja, szerettei is támogatják abban, hogy önmagára találjon. Érzik, hogy hiába szeretnének segíteni, még Ön sem igazán tudja, mire van szüksége. Éppen ezért kell félrevonulnia és rátalálni azokra a célokra, amelyek átlendíthetik ezen a holtponton. Amint megérti, miért került ilyen helyzetbe, a megoldás is a kezében lesz, hogyan kerülhet ki onnan. Csak legyen türelmes és higgadt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Feltörnek Önben olyan emlékek, melyek kellemes melegséggel töltik el. Szívesen gondol azokra az időkre, ami most oly gondtalannak tűnik. Pedig akkor is voltak problémái, melyeket megoldhatatlannak érzett. Éppen ezért nem a múltba kell visszavágyni, hanem megérteni, hogy az élet minden szakaszában tanulni kell és elfogadni a sors hozta kihívásokat. Pár év múlva már ezek a napok lesznek irigylésre méltóak.

Nehéz követni a hangulatváltozásait. Mivel engedi, hogy az érzelmei irányítsák, így nem is várható Öntől olyan döntés, amely hideg fejjel érthető lenne. Szeretteinek időbe telik, míg ezt feldolgozzák, és végül nem hagyják magára. Szüksége is lesz a segítségükre, hiszen egyedül nem találna vissza arra az útra, amely elvezeti a céljaihoz. Egy előnye lehet azonban a hozzáállásának, hatalmas szenvedéllyel csinálja mindazt, amivel azonosulni tud.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Önmagának sem tudná megfogalmazni, miért támadtak ilyen érzések Önben, de így kicsúszik a talaj a lába alól. Képtelen előre tekinteni, mert a háta mögül támadásra számít. Nehezen összpontosít úgy a feladataira, ha közben azt figyeli, kik próbálják akadályozni az előrejutását. Végül világossá válik, Ön saját maga legnagyobb ellensége, hiszen szétszórttá, feszülté válik, ami miatt még a szerettei is elfordulnak Öntől.

Ideje rendeznie a gondolatait és megszabadulni azoktól az emlékektől, amelyek hátráltatják. Ha emiatt bizonyos tárgyak is a szemétbe kerülnek, ne bánja. A saját útjába helyez akadályokat, ha nem hajlandó megválni a múltja azon elemeitől, amelyek komoly kudarcot jelentenek és már levonta a tanulságokat, de továbbra is rossz szájízzel tud csak ezekre emlékezni. Tovább kell lépnie és ezt csak Ön teheti meg.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Őrizze meg a nyugalmát, még ha a környezetében feszültség is uralkodik. Ragadja magához az irányítást, hogy mihamarabb elsimíthassa a hullámokat. A szemben álló feleket nem tudja egy asztalhoz leültetni, de közvetítőként kereshet olyan utat, amelyen elindítva őket végül sikerül megtalálniuk a közös nevezőt. Elsősorban az indulataikat kell kezelniük, ez a legnagyobb akadály ugyanis a békülés útjában.

A véleményét kérdezik, de nem számítanak arra, hogy ilyen élesen fogalmaz. Próbálja becsomagolni szép szavakba a mondandóját, ha nem szeretné megbántani a szeretteit. Nem eltitkolni kell a gondolatait, de mielőtt kritizálna, képzelje magát a másik fél helyzetébe. Különösen az érzéseiket nem kérdőjelezheti meg, azt tiszteletben kell tartania. Így is adhat iránymutatást, még ha nem is olyan egyértelműt, mint szeretne.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Elvesztette a belső egyensúlyát és bár ezt igyekszik titkolni, a szerettei felismerik, hogy segítségre szorul. Engedje, hogy megfogják a kezét és átvezessék ezen az akadályokkal teli úton. Egyedül nem fog tudni megbirkózni azokkal a nehézségekkel, amelyekkel szembe kell néznie annak érdekében, hogy tisztuljon a kép. Nehéz lesz a buktatókon átverekednie magát, de elég erős és számíthat a családjára is.

Vegye figyelembe szerettei elképzeléseit is, ennek ismeretében állítja össze a saját napirendjét. Ne kérjen azoktól segítséget, akik pihenni szeretnének, de tegye félre a feladatait, ha olyan programot javasolnak, amely az Ön számára jelenthet kikapcsolódást. Nem kell mindennel végeznie, hogy eredményesnek és kiegyensúlyozottnak érezze magát. Az élmények, amelyeket közösen élnek meg, többet érnek, mint bármilyen más siker.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne roskadjon magába, még ha túl fárasztónak is találja, hogy kimozduljon a négy fal közül. Közös programok a családtagokkal, mindez a friss levegőn visszaadja az erejét és a lendületét. Bár valóban pihenést tervezett, de legyen ez aktív, amikor élményekkel gyarapszik. Ezekbe lehet ugyanis kapaszkodni a szürke hétköznapokon, amikor még ennyi lehetősége sincs a lazításra, gondolatainak elterelésére.

Ne titkolja el az érzéseit a szerettei elől. Meg kell beszélniük természetesen a felmerült problémákat is, de közben folyamatosan éreztesse velük, hogy milyen sokat jelentenek Önnek. Csak úgy várhat el teljes nyíltságot és őszinteséget, ha megerősíti őket arról, hogy Önre mindig számíthatnak. Amint elvonulnak a viharfelhők, otthonába meghittség, nyugalom költözhet, amely jótékony hatással lesz a lelkükre.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



