Napi horoszkóp - 2018. február 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.10 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kiegyensúlyozott és határozott. Ilyenkor könnyű Önnel megtalálni a közös hangot, hiszen pontosan látja maga előtt a céljait és ennek szellemében tevékenykedik. Pontosan tudja, mire mondjon igent és mikor nemet. Egyértelműen fogalmaz, így a környezetében élők is tudják, mire számíthatnak Önnel kapcsolatban. Ez pedig többet ér számukra, mintha ígérne, de nem tudná a későbbiekben azt betartani.

Merjen álmodozni, még ha tudja is, a tettek mezejére most még nem léphet. Nem várnak Önre komolyabb kihívást jelentő feladatok, így a gondolatai elkalandoznak. Olyan célok fogalmazódnak meg, amelyek egyelőre csak tervek lehetnek, hiszen a körülmények nem adottak a kivitelezéshez. Bár máskor emiatt elkeseredne, most mégis ez tartja lendületben, hiszen látja maga előtt, miért is dolgozik.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Elégedetten ébred, végre minden a helyére került és az elmaradásait is ledolgozta az elmúlt napokban. Új célok fogalmazódnak meg Önben, hiszen nincsenek olyan terhek, amelyek visszahúznák. A környezetében élőket meglepi a terveivel, ezért egyedül kell elindulnia. AZ első eredmények azonban bebizonyítják, érdemes lesz Önnel tartani, hiszen képes sikerre vinni mindazt, amit megfogalmazott magában.

Rendezze a gondolatait, ugyanis leginkább ez áll az útjában. Az akadályokat az jelenti, hogy nem bízik a sikerben, így hamar feladja. Fogalmazza meg újra a céljait és tudatosítsa magában, hogy ezt nem adják ingyen. Ha azonban hajlandó harcolni, kisebb áldozatot is vállalni, elérheti mindazt, amit megfogadott. Az első lépések nehezek, hiszen hiányzik még a lendület, de ha a holtpontot átvészeli, már könnyedén halad előre.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Legyen egy terv a kezében, amibe kapaszkodhat. Nehéz út vár Önre és többször eltéveszti az irányt. Ha ilyenkor felidézi, merre is tart, miért is harcol, könnyebben vissza talál és képes talpon maradni akkor is, ha esetleg váratlan akadályokba ütközik. Bár lassabban halad, de végezhet a feladatokkal, ha nem bosszankodik. Türelem és kitartás, ezeket mondogassa magában, ebből meríthet erőt a folytatáshoz.

Tele van energiával, használja ezt ki. Vegye kézbe az elmaradásait és dolgozzon előre. Ha ügyesen összehangolja a folyamatokat, akkor egyszerre foglalkozhat több kérdéssel is, hiszen azok egymásra épülnek. Bátran tűzzön ki célokat, hiszen nem ismer lehetetlent, ha valamit elhatároz. Új utakat nyílhatnak meg Ön előtt, ha egyúttal olyan dolgokkal foglalkozik, melyekben kedvét leli, örömet okoznak.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne engedje, hogy a környezetében áramló negatív energiák befolyásolják. Haladjon a saját útján ég akkor is, ha a kétkedők hangja felerősödik. Amíg Ön hisz a sikerben, képes megőrizni a magabiztosságát és a hátráltató tényezők ellenére elérni a céljait. Ha végez a feladataival, szánjon időt magára is. Fontos, hogy feltöltődjön újabb energiákkal, mielőtt hazatér, mert a szerettei segítségre szorulnak.

Szívesen mozog emberek között, nyitott új kapcsolatokra is. Szeretne olyan emberekkel megismerkedni, akik a távlati tervek megvalósításában segítségére lehetnek. Egy új téma iránt érdeklődik és elsősorban gyakorlati tapasztalatokra kíváncsi az adott kérdés kapcsán. Egy új szemléletnek köszönhetően az eddigi problémái is más megvilágításba kerülnek. Már nem is tűnnek olyan megoldhatatlannak, csak változtatnia kell a hozzáállásán.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan hírek jutnak el Önhöz, melyek rossz színben tüntetik fel. Mielőtt bosszankodna, próbálja meg kideríteni, honnan indult el a pletyka. Azt érezte már egy ideje, hogy a környezetében élők viszonya megváltozott, csak magyarázatot hiába keresett. Végre az Ön számára is világossá válhat, kikben nem bízhat meg, mivel a szándékaik nem tiszták. Nehéz lesz a folytatás, de a tetteivel bizonyíthat.

Szellemileg friss, ezért érdemes most elmerülni azokban a témákban, amelyek újdonságként jelentkeznek az életében. Befogad olyan nézeteket, amelyek eddig távol álltak Öntől. Úgy érzi, adnia kell egy esélyt, hogy ezek által a problémáit is megértse. Ha ugyanis világossá válna, miért kell ezen az úton járnia, akkor már az akadályok is leküzdhetőek és megfogalmazódhatnak az új céljai is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szívesen mozog olyan emberek között, akiknek a segítségére lehet. Így próbál menekülni a saját gondjai elől. Bár átmenetileg valóban megfeledkezhet azokról a problémákról, melyekre hiába keresett megoldást, hosszú távon nem ez jelenti a kiutat. Miközben mások kérdéseire keresi a választ, talán fogódzókat találhat önmaga számára is. Igyekezzen talpon maradni akkor is, ha fáradt, túl feszült.

Nem szívesen marad magára, olyankor ugyanis a gondolataiban elmerülve felerősödik Önben a félelem. Magának sem tudja megfogalmazni, miért ennyire bizonytalan, de szüksége van a környezetében élők jelenlétére és megerősítésére, hogy jó úton jár. Legyen türelmesebb önmagával szemben, nem siettetheti a folyamatokat, amelyek Önben éppen most játszódnak le. Túl sok csalódást kellett elkönyvelnie, ezt fel kell dolgoznia.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



