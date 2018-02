Napi horoszkóp - 2018. február 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Vannak olyan körülmények, amelyeket nem változtathat meg. Emiatt még nem kell feladnia a terveit, csak átdolgozni. Ha nem abba fekteti az energiáját, hogy azon dolgozzon, aminek egyébként sem lehet eredménye, határozottan haladhat a céljai felé. Minden nap egy új lehetőség, erre gondoljon ahelyett, hogy bosszankodik. Ha ügyesen kihasználja, amit az élet kínál, szép eredményeket mutathat fel.

A feszültséget ne azokon vezesse le, akikkel találkozik, keresse meg a valódi okozókat. Velük kell tisztáznia a nézeteltérést ahhoz, hogy megnyugodhasson. Ne csak a saját véleményét szajkózza, hallgassa meg az ő álláspontjukat is. Bár nem lesz egyszerű megtalálni a közös nevezőt, de kellő türelemmel és megértéssel végül elkergethetik a viharfelhőket. Hosszú múltja van a kapcsolatuknak, voltak már ennél súlyosabb problémák is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van energiával, de ezt most ne az eredmények hajszolásába fektesse, sokkal inkább a kapcsolataiba. Érdemes megkeresnie azokat, akikkel már régen találkozott, de áldozzon időt azokra is, akikkel nap, mint nap összefutnak, még sincs idejük beszélgetni. Nem szorongatják határidők, így megengedhet magának egy olyan napot, amikor türelemmel és nyitottsággal közelít azok felé, akik kitartottak Ön mellett eddig.

Ne adja fel az első akadály láttán, legyen kitartó és a segítség is érkezni fog. Addig is tegyen meg mindent a siker érdekében, hiszen vannak olyan folyamatok, amelyeket egyedül is képes végigvinni. Éppen ez a tenni akarás lesz vonzó azok számára, akik végül felsorakoznak Ön mellé és lehetővé teszik a célba érkezést. Legyen kitartó, ugyanakkor türelmes, hiszen csak így lesz képes talpon maradni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesen dolgozik csapatban, most azt érzi, egyszerűbb sodródni az árral. A felelősség elől azonban így sem menekülhet el, ezért ügyeljen arra, hogy ne hibázzon. Bár csak arra kell összpontosítania, amivel foglalkozik, így is könnyen elkalandozhatnak a gondolatai és ez oda vezethet, hogy letér az útjáról. Az eredmények azonban lendületet adnak, de ez ne arra ösztönözze, hogy újabb kihívásokat keres.

Ne döntsön egyedül, kérje ki tapasztaltabbak tanácsát. Túl könnyelműen mondana igent ugyanis olyan felkérésre, amelyet nem fog tudni tartani. Bár tele van energiával, a kudarcokat még nem dolgozta fel és azok időről-időre még elbizonytalaníthatják. Érthető, hogy keresi a kihívásokat, hiszen így érhet el sikereket, amelyek erőt adnak, de most még ne kísérletezzen, olyan úton járjon, amely belátható és nem tartogat meglepetéseket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne álmodozzon, továbbra is két lábon kell állnia a talajon. A lehetőségei még nem adottak ahhoz, hogy új témák felé forduljon. Túl sok még a lezáratlan ügye ahhoz, hogy kellő energiát fektethessen azokba a folyamatokba, amelyeket készül elindítani. Először teljesítse a korábban tett ígéreteit, utána már sokkal felszabadultabban nyithat az újdonságok felé. Ne hibázzon, mert az elkeserítené, veszítene az energiáiból.

Tudja le minél gyorsabban a kötelezettségeit, mert érzi, hogy szüksége lenne egy kis félrevonulásra. Ennek lehetőségét Önnek kell megteremteni, hiszen a környezetében élők elől igyekszik eltitkolni a problémáit. Bár egyedül lassabban talál megoldást, most mégsem szeretne megnyílni még azok előtt sem, akikben megbízik. Ha már kezében a kulcs, használja is, még ha ezzel fájdalmat okozhat bizonyos embereknek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Az energiáit igyekezzen úgy levezetni, hogy azzal ne bántsa meg a környezetében élőket. Tele van tervekkel és határozottan indul el az úton. Szinte észre sem veszi, hogy a kétkedőket elsodorja, meg sem hallgatja azokat a tanácsokat, amelyek lassításra intik. Pedig az Ön érdeke i lenne, hogy elkerülje a buktatókat és az olyan akadályokat, amelyeket nem tud megoldani. Legyen kicsit türelmesebb és nyitottabb mások véleményére.

Habár tele van ötletekkel, hiányzik Önből az elszántság, hogy a tettek mezejére lépjen. Ne engedje, hogy az emiatt érzett elégedetlenég feszültéggé váljon. Ossza meg az elképzeléseit olyan emberekkel, akikben megbízik és tudja, nem támadnák hátba azzal, hogy a későbbi sikereket magukénak vallanák. Az utóbbi időben ugyanis számos csalódást kellett amiatt megélnie, hogy a terveit felhasználva mások jutottak előre.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Felszínre törnek az érzelmei, melyeket eddig sikeresen rejtett el a környezetében élők elől. Így viszont Önnek is köszönhető az a feszültség, ami szinte tapintható és a munkája rovására megy. Tudja le a kötelezettségeit, addig erőltessen nyugalmat magára, de utána üljön le az érintettekkel egy kiadós beszélgetésre. Tisztázniuk kell azokat a kérdéseket, amelyeket egykoron a szőnyeg alá sepertek és most emiatt van a tüske Önökben.

Kihasználja a kínálkozó lehetőségeket, így nagy lépést tesz meg egy olyan célja felé, amelyet későbbre tervezett. A lelkesedés magával ragadja, és már harcol is azért, hogy akár még a mai napon meg is valósítsa. Ne keseredjen el, ha végül mégsem ikerül, hiszen nem véletlenül gondolta úgy korábban, hogy ezzel a kérdéssel majd csak az év második felében lesz módja foglalkozni. Így is szép az eredmény, örüljön ennek.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



