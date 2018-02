Napi horoszkóp - 2018. február 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ideje átgondolni, mely kapcsolatokba fektessen energiát. Most tisztán látja, kik vannak Ön mellett hátsó szándék nélkül, valóban a kölcsönös bizalomra alapozva. De azt is felismeri, ha valaki szeretné Önt kihasználni vagy éppen tönkretenni. Ezeket az embereket zárja ki az életéből, hiszen így nem lehet biztonságban. Új úton készül elindulni, minden energiájára szükség lesz ahhoz, hogy célba érjen, nem nézhet folyamatosan a háta mögé.

Szívesen mozog az emberek között, remek formában érzi magát. Ez a kisugárzására is pozitív hatást gyakorol. Így nem is meglepő, ha a saját feladataira nem marad ideje, hiszen folyamatosan tanácsokért, segítségért keresik meg. A legfontosabb kötelezettségeit végezze el, utána pedig kísérje el a környezetében élőket az útjukon. Sokat tanulhat és olyan témákban is elmélyedhet, melyeket eddig érdeklődve szemlélt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van energiával, használja ezt ki. Érdemes kézbe venni azokat a feladatokat, melyekkel nem szívesen foglalkozik, mert most könnyedén veszi az akadályokat. Úgy gondolja, ha valamit nem tud könnyedén megoldani, annak oka van, tanulnia kell az esetből. Ezért nyitott és szinte keresi a kihívásokat. Nagy lépést tesz meg ezáltal a céljai felé, hiszen olyan tapasztalatokat gyűjt, melyek a későbbiekben még hasznosak lesznek.

Kímélje magát, még ha úgy is érzi, tele van energiával. Ossza be az erejét ne csak erre a napra, egész héten komoly kihívások várnak Önre. Bár a sikerekből töltődhet, mégsem hiheti azt, hogy képes lesz mindennel megbirkózni, ha túlhajszolja magát. Legyen egy fontossági sorrendje, az első helyen pedig Ön álljon. Ha fárad, iktasson be egy rövidebb szünetet, de tudjon megállni egy-egy eredmény után is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne kapkodjon, jelöljön ki egy irányt és olyan célokat keressen, melyeket ezen az úton haladva érhet el. Kissé szétszórt, és ha még a feladatokba is csak belekezd, de a nehézségek láttán feladja, továbbnő Önben az elégedetlenség. El kell fogadni, hogy mindennel egyszerre nem foglalkozhat, de amit kézbe vesz, azt vigye végig. Így végül szép eredményeket mutathat fel, ami nem csak elégedettséget jelent, de külső megerősítést is.

RÁK: (június 22 - július 22.)

Tele van ötletekkel és ezt szívesen osztja meg azokkal, akiktől segítséget remél. Mondja is ki, hogy nem egyedül szeretné megvívni a csatát, ami vár Önre annak érdekében, hogy elérhesse a céljait. A környezetében élők is látják, hogy nem lesz akadálymentes az út, de ők kevésbé hisznek a sikerben. A lelkesedésével azonban meggyőzheti őket arról, hogy nem fogja feladni, érdemes tehát felsorakozni Ön mellé.





Bátran fogjon bele azokba a feladatokba, amelyeket eltervezett, most minimális megerőltetéssel hatalmas eredményeket érhet el. Könnyedén veszi az akadályokat, mert nem veszíti szem elől a céljait. Hisz abban, hogy a befektetett munka meghozza a gyümölcsét, nem engedi, hogy az esetleges kudarcok kedvét szegjék. A kitartásának köszönhetően a környezetében élők is segítségére sietnek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mielőtt elindul, gondolja át még egyszer, valóban készen áll-e arra, hogy megküzdjön az akadályokkal. A lelkesedése valóban hatalmas, de kérdéses, hogy a kitartása is megvan ahhoz, hogy célba érjen. Ha ismét hirtelen felindulásból dönt, könnyen érheti csalódás, hiszen feladhatja idő előtt. Márpedig újabb kudarcot nehezen dolgozna fel, ezért inkább olyan utat válasszon, amelyet belát, és nem kell meglepetésekre számítania.

Túl szürkének érzi ezt a napot és próbál valami kalandot keresni. Ne feledkezzen meg azonban a kötelezettségeiről, különösen azokról, amelyeknél vészesen közeleg a határidő. Ne váljon megbízhatatlanná csak azért, mert fáradt, fásult. Ez egy átmeneti állapot, amelyen átlendülve ismét helyt kell állnia azokon a helyeken, amelyekről most menekülne. Inkább az esti órákat színesítse meg az otthonában.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Próbál menekülni a valóság elől és olyan célokat tűz ki maga elé, amelyeket nem fog tudni megvalósítani. Hiába a nagy tervek, ha a körülmények még nem adottak ahhoz, hogy a tettek mezejére léphessen. El kell fogadnia a korlátait, azokat elbontani nem áll módjában. Egyedül van, nem számíthat segítségre, hiszen a környezetében élők a saját feladataikkal vannak elfoglalva. Ön is keressen olyan tevékenységet, amely által eredményeket érhet el.

Feszegeti a korlátait, de azokat most még nem bonthatja el. Éppen ezért egyelőre olyan célokat tűzzön ki maga elé, amelyeket ennek tudatában is megvalósíthat. Minden egyes siker tágabb mozgástérhez vezet, és olyan embereket állít Ön mellé, akik a későbbiekben segítségére lehetnek. Ehhez azonban magabiztosságot kell nyernie az elért eredményekből. Tudja értékelni a teljesítményét és fogadja mások elismerését is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nehezen összpontosít, ezért ne is tűzzön ki maga elé komolyabb célokat. Foglalkozzon a rutin feladataival, tegyen eleget a kötelezettségeinek. Ha ezekkel végzett, fordítsa figyelmét önmagára. Rendeznie kell a gondolatait, hogy ismét önmagára találhasson. Abból meríthet erőt, amit önmaga épít fel, így az önbizalmát is csak saját maga állíthatja helyre. Tovább kell lépnie, a kudarcokból tanulva újra talpra állni.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



