Napi horoszkóp - 2018. február 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes lenne megosztania a terveit a családdal, mert most nyitottak a változásokra. Márpedig az Ön elképzelése szerint erre van szükségük. Az utóbbi hetekben ugyanis egyre csak nőtt a feszültség, de képtelenek voltak megbeszélni a problémákat. Ha ezeket feltárják, akkor azt is tisztán fogják látni, milyen lépéseket kell megtenni annak érdekében, hogy ez többet ne forduljon elő. Meg kell tanulniuk az ajtón kívül hagyni a külvilág zavaró tényezőit.

Bár nehezen indul a napja, végül sikerül átlendülnie a holtponton és megtalálja a lelkesedését. Olyan feladatokat is kézbe vesz, melyekkel nem szívesen foglalkozik, de most mégis azt érzi, hogy számíthat a sikerre. A családtagok meglepődve figyelik, mennyi energia lakozik Önben és próbálnának segítséget kérni. Ne zárkózzon el ez elől, hiszen így tisztázhatják egyúttal azokat a problémákat, amelyek beárnyékolják a kapcsolatukat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Végre mindenki megnyugodott, sikerült elfojtani az indulatokat. Bár ezzel felkorbácsolja az állóvizet, de kénytelen szóba hozni azokat a problémákat, amelyek miatt az elmúlt napokban nem találták a közös hangot. Vegye kézbe az irányítást, hogy a beszélgetés során továbbra is türelmesek és megértőek legyenek, hiszen csak így önthetnek tiszta vizet a pohárba. Szükség volt már erre, hiszen a feszültség már tapintható volt az otthonukban.

Apróbb kellemetlenségek érik, de ha továbbra is hisz önmagában, akkor ez nem ronthatja el a hangulatát. Járja a saját útját akkor is, ha váratlan akadályok bukkannak fel. Szerettei kiállnak Ön mellett, így nem kell feladnia az álmait. Legyen türelmes, ha a körülmények nem is adottak, képesek lesznek ezen változtatni, így elérheti a céljait. Amit kap, azt illik viszonoznia, még ha ezt nem is várják el Öntől.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tele van energiával és így próbálja összeállítani a napját. Ami azonban az Ön számára természetes, ne várja el a szeretteitől. Ha ők pihenéssel, kikapcsolódással töltenék az időt, ezt el kell fogadnia. Járja a saját útját és tekintsen az akadályokra úgy, mint olyan kihívásokra, amelyekből tanulhat. Így még érdekesebbnek, izgalmasabbnak fogja találni mindazt, ami Önre vár és egyre lelkesebben keresi a megoldásokat.

Ne a négy fal közé bezárva töltse a napját. Olyan programot állítson össze, ami által sokat lehet friss levegőn. Így sikerül kiszellőztetnie a fejét és bizonyos problémákat elengedni még akkor is, ha nem ikerül megoldást találnia azokra. Egyszerűen elfogadja ezeket szükséges rossznak, amelyekkel együtt kell élnie és ezek között egyensúlyozva kell kijelölni az útját. Olyan energiák szabadulnak így fel Önben, melyeket hasznosíthat céljai érdekében.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szívesen mozog emberek között, még az idegenek között is képes feloldódni. Új kapcsolatokat építhet ki, amelyek hosszabb távon is beépülnek az életébe. Megismerkedik olyan témákkal, amelyeket eddig is érdeklődve figyelt, de nem volt módja alaposabban elmélyülni bennük. Most azonban olyan emberek fogják a kezét felfedezés közben, akik valóban közelebb hozhatják Önhöz és így beépítheti a saját életébe.

Most ne a problémák megoldásán gondolkodjon, egyszerűen csak élvezze ezt a napot. Ne legyenek elvárások se magával, se a szeretteivel szemben. Ha nem is tetszik elő ránézésre egy program, amit a család javasol, igyekezzen ezt nem kimutatni. A sodrás végül Önt is magával ragadja és képes lesz kikapcsolódni, lazítani. Erre van most a legnagyobb szüksége, önfeledt szórakozásra, felejteni a gondokat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Olyan feladatokat keressen, amelyek lehetőséget biztosítanak a félrevonulásra. Szüksége lenne a magányra, hogy elmerülhessen a gondolataiban. Nem is elsősorban a problémák miatt, inkább szeretné kielemezni az elmúlt napok történéseit. Számos olyan élményben volt része, kellemesben és kellemetlenben egyaránt, melyeket újra meg kell élnie ahhoz, hogy megértse, miért is történtek meg azok Önnel.

Szívesen beszélget, ezért igyekszik ennek megteremteni a lehetőségét. Szeretné, ha végre őszintén feltárhatnák egymás előtt azokat az érzéseket, melyeket nincs alkalmuk a rohanó hétköznapokon kielemezni. Most azonban végre egymás véleményét meghallgatva világossá válhat, mi okozza a nézeteltéréseket. Nem is annyira a látásmódjuk, sokkal inkább a magukkal hozott élmények miatt élik meg a helyzeteket különbözőképpen.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Legyen óvatos, elég egy apró figyelmetlenség, hogy balesetet szenvedjen. Szétszórt és emiatt még a mindennapos tevékenységek is veszélyesek lehetnek most. Kerülje ezért az olyan helyzeteket, ahol ez esetleg még könnyebben megeshetnek Önnel. Inkább tegye félre azokat a feladatokat, ahol olyan eszközöket használna, amelyek sérülést okozhatnak. Bár a sorsa elől valóban nem menekülhet, de ne is kísértse azt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Nem szívesen tétlenkedik, szeretne eredményeket felmutatni. Úgy érzi, az önbizalma csak úgy állhat helyre, ha a környezetében élők elismerik a munkáját. Nem azok azonban a valódi sikerek, amelyek feltűnést keltenek a külvilágban, sokkal többet ér, ha képes önmagát is leküzdeni és úgy haladni a kijelölt úton. Ha ez nem is vezet most sehova, a gyűjtött tapasztalatok által gazdagabbá és erősebbé válik.

SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



