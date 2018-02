Napi horoszkóp - 2018. február 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Elsősorban szellemi téren várhat magától jó teljesítményt. Ezért inkább most csak tervezgessen, készítse elő a folyamatokat, illetve igyekezzen tisztázni az elmúlt napok félreértéseit. Mivel gyorsan felismeri egy probléma gyökerét, érdemes ezekről beszélgetnie az érintettekkel, mert olyan megoldási javaslatokkal állhat elő, amely mindenki számára elfogadható és viszonylag egyszerűen kivitelezhető.

Könnyen találja meg a hangot a környezetében élőkkel, így nem csoda, ha esetleg sűrűn kerül a békebíró szerepébe. Türelmesen hallgatja végig a szemben álló feleket és hamar rávilágít arra, mi a véleménykülönbség oka, de merre érdemes elindulniuk, hogy mégis egymásra hangolódhassanak. Közben az Ön számára is megválaszolódnak olyan kérdések, amelyek foglalkoztatták egy ideje, de arra volt szükség, hogy külső szemmel vizsgálja azokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Félreteszi a saját elképzeléseit a családi béke érdekében. Azt látja, hogy a szerettei segítségre szorulnak, egyedül nem fognak boldogulni. Ők azonban nehezen találnak közös pontot az útjuk során, ezért hiába is szeretnének együtt haladni, csak egy helybe topognak. Ön indítja el őket, mindenki számára van egy javaslata, olyan ötlete, amellyel egyedül is képes lesz átlendülni a kezdeti holtponton.

Tele van ötletekkel, ami nem újdonság, de az, hogy ezeket képes megvalósítani, már meglepi a környezetében élőket. Látszólag ugyanis ellenkező irányokba kellene elindulnia, Ön mégis talál egy olyan utat, amelyen haladva sorra jönnek az eredmények. Ügyes szervezéssel ugyanis olyan sorrendet állít fel, hogy általa egymásra építi a folyamatokat és így a sikerek folyamatosan jönnek. Ez pedig erőt ad Önnek, hogy töretlenül haladjon előre.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Számos meglepetést tartogat ez a nap. Rég látott ismerősök bukkannak fel, de a szerettei is olyan oldalukat mutatják meg, amely az Ön számára eddig rejtve volt. Mindez Önt is arra ösztönzi, hogy új tervekről álmodozzon. Olyan utakat választhat, melyektől eddig tartott, mert meghaladták volna a képességeit. Most azonban világossá vált, hogy a környezetében lesz olyan ember, aki tapasztalatával támogatni tudja majd Önt.

Amikor kritikát fogalmaznak meg Önről, érdemes elgondolkodnia. De közben azt is vegye figyelembe, kimondja az Önt esetleg bántó véleményt. Alapja van az elhangzottaknak, de nagyban befolyásolja a valóságtartalmát, milyen volt a viszonyuk az elmúlt heteken. Talán a sértettsége miatt fogalmazott ilyen erősen, eltúlozva a rosszat, megfeledkezve a jóról. Ne ez alapján értékelje saját magát, sokkal inkább hallgasson a megérzéseire.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne keresse a kihívásokat, éppen annyi teherrel kell megbirkózni ezen a napon, amennyit elbír. Hiába érzi ugyanis azt, hogy tele van energiával, szellemileg valóban friss, azonban fizikailag nehezen fogadná a komolyabb akadályokat. Sodródjon ezért az árral, foglalkozzon az így útjába kerülő feladatokkal és próbálja elkerülni a nagyobb felelősséget. Így is szép eredményeket mutathat fel, még ha a céljaihoz nem is kerül közelebb.

Fontosak a feladatok, de ne helyezze ezeket előrébb, mint hogy rendezze a kapcsolatát a szeretteivel. Végre mindenki otthon van és bár a feszültség tapintható, de az indulatokat sikerül elnyomni. Üljenek le és beszéljék át az elmúlt napok eseményeit. Ön is figyeljen, a gondolatai ne kalandozzanak el, hiszen minden szónak jelentősége lehet abban, hogy végre kiderüljön, miért is romlott meg ennyire a hangulat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Vonuljon félre, próbáljon kimaradni a vitákból. Nehéz lenne ugyanis elfogultság nélkül igazságot tenni és nem szeretné megbántani a szeretteit sem. Keressen olyan feladatokat, amelyek fontosnak tűnnek, így nem is zavarják meg abban, hogy azokkal foglalkozzon. Bízza az időre a feszültség elsimítását, a családtagok sem szeretnének hosszú ideig ilyen ellenséges légkörben élni. Így aztán Ön nélkül is képesek lesznek megbeszélni a nézeteltérésüket.

Bár az első lépéseket egyedül kell megtennie, végül érkezik a segítség, amikor arra a legnagyobb szüksége lesz. Ön sem lepődik meg ezen, hiszen tudta, hogy az ötlet, amellyel előállt, ellenállásba fog ütközni. Mégsem adta fel, mert hitt a célban. Végül az első eredmények már a szeretteit is meggyőzik arról, érdemes Önnel tartani. Ne hajszolja azonban túl magát, tartsanak szüneteket, amikor egy kicsit lazítanak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne tervezzen, egyszerűen csak sodródjon az árral. Adja át az irányítást a szeretteinek és fogadja lelkesen az általuk összeállított programokat. Lehet, hogy nem lesznek nagy eredmények, megismételhetetlen sikerek. De egy nap értékét nem is csak ez jelentheti. A remek hangulat, őszinte beszélgetések és persze a kikapcsolódás mind olyan tevékenység, melyet magától nem ajánlott volna fel, de Önre is ráfér már.

Az Önben lappangó feszültség miatt ne a szeretteit hibáztassa. Keresse meg a valódi okát az elégedetlenségének és rá fog ébredni, hogy ezt elsősorban önmagának köszönheti. Nem azt nézi, mit ért el, sokkal inkább irigykedik mások sikerére. Pedig az Ön helyzetét is sokan nézik hasonló érzésekkel. Csak míg Ön ezt észre sem veszi, hiszen keményen megdolgozott ezért, azt hiszi, másoknak ez az ölébe hullott.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



