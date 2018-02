Napi horoszkóp - 2018. február 3.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.03 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha valamit nagyon akar, nem ismer lehetetlent. Így álljon neki a teendőinek. Ne engedje, hogy a környezetében élők elbizonytalanítsák, higgyen saját magában. Alaposan felkészült a témából és bár valóban nincs gyakorlati tapasztalata, de azt most megszerezheti. Az akadályokra is számított, bár érik ezzel kapcsolatban meglepetések, de továbbra is csak haladjon előre, maradjon magabiztos és határozott.

Igyekezzen kizárni a zavaró tényezőket, csak akkor végezhet ugyanis a betervezett feladatokkal, ha összpontosít. Ne engedje, hogy a környezetében uralkodó feszültség Önre is átragadjon. Amíg meg tudja őrizni a nyugalmát, addig van esélye arra, hogy haladjon előre. Amint Önt is elragadják az indulatok, már sokat hibázna és emiatt egy helyben toporogna. Szeretné a hetet úgy zárni, hogy ne marad függőben ügye.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Az utóbbi időben szerettei keveset látták, de most jóváteheti a sok távollétet. Végre időben végez a kötelezettségeivel, ne fogadjon el meghívást, siessen haza. Teremtsen meghitt hangulatot, így lehetőségük nyílik egy őszinte beszélgetésre. Számos problémát sepertek a szőnyeg alá, ideje ezeket tisztázni. Türelmes és elfogadó, így nyitott olyan véleményekre is, amelyek esetleg eltérnek az Önétől.

Nehezen indul a napja, ezért kezdetben csak tologatja maga előtt a feladatait. Hamar ráébred azonban, hogy így nem halad előre és senki nem fogja Ön helyett elintézni a kötelezettségeit. Ne kapkodjon, az elvesztegetett időtokos szervezéssel tudja behozni. Hangolja össze a folyamatokat, így egyszerre több üggyel is foglalkozhat. Kerülje el a hibázás lehetőségét, mert az csak tovább lassítaná.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Felméri a lehetőségeit és ennek szellemében állítja össze a napját. Igyekszik csak olyan feladatokkal foglalkozni, amelyekről tudja, hogy le is zárhatja még akkor is, ha nem kap segítséget. Bár bízott abban, nem egyedül kell az akadályokkal megbirkózni, végül elfogadja, hogy jelenleg a környezetében élők a saját ügyeikkel vannak elfoglalva. Ha végül mégis valaki Ön mellé áll, örömmel veszi, hogy gyorsabban halad.

Ne engedje, hogy kihasználják, tudjon nemet mondani, ha úgy érzi, emiatt letérne a saját útjáról. Sokszor éltek már vissza a segítőkészségével. Amikor enged, csak későn eszmél, hogy emiatt a saját kötelezettségeivel nem haladt. Álljon a sarkára és vonuljon félre, hogy összpontosíthasson. Ha nem zavarják meg folyamatosan, még végezhet a feladataival és azon ígéreteit is betarthatja, melyeket korábban tett.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A kapcsolatokat ápolni kell, különösen fontos ez a szeretteivel. Nem bízhat abban, hogy mindig megbocsájtanak, büntetlenül hanyagolhatja el őket. Mai napon sikerül a kötelezettségeit gyorsan maga mögött tudni, így a délutáni, esti órákban már Ön dönt, mivel tölti az időt. Siessen haza és igyekezzen családtagjai kedvében járni. Szervezzen közös programot, töltsék együtt a hétvégét is.

Amikor tervet állít össze, vegye figyelembe a lehetőségeit is. Ne akarjon olyan célokat elérni, amelyektől leküzdhetetlen akadályok választják el. Hiába érzi úgy, hogy tele van energiával é nem ismer lehetetlent, Ön is tudja, hogy ez csalódáshoz fog vezetni. Maradjon két lábbal a talajon, így is érhet el olyan eredményeket, amelyek elégedettséget okoznak és közben számos tapasztalattal gyarapodhat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Alapos előkészületek után már könnyen jönnek az eredmények. Ha sikerül megvalósítani a terveit, ne keressen új kihívásokat, használja ki inkább a szabadidőt arra, hogy egy kicsit kényezteti magát. Ne akarjon másokhoz alkalmazkodni, Önnek tetsző programon vegyen csak részt. De ha szívesebben vonulna félre a gondolataival, akkor kizárva a külvilágot merüljön el azokban és álmodozzon kedvére.

Ne másokhoz akarjon igazodni, legyenek saját elképzelései. Ha ezek összeegyeztethetőek a környezetében élőkével, akkor természetesen haladjanak együtt az úton, de ha emiatt a saját tervei veszélybe kerülnek, mondjon nemet. Ha Ön nem tartja fontosnak a céljait, nem várhatja el, hogy másoknak az legyen. Mutassa meg, hogy hajlandó harcolni is azért, amit a fejébe vett és akkor Önhöz fognak alkalmazkodni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Túl feszült ahhoz, hogy másokhoz alkalmazkodjon. Olyan emberekkel vegye körbe magát, akik elfogadják ilyenkor is. Az új kapcsolatait ne kockáztassa, hiszen nem ez a legelőnyösebb oldala, amit most mutat magából. Tudja le a kötelezettségeit és vonuljon félre. Át kell gondolnia az elmúlt napok eseményeit, mert ott gyökeredzik valahol a mostani rossz kedve. Egy csalódás vagy egy sértő mondat, amit még nem dolgozott fel.

Végre egy nap, amikor csak olyan feladatok várnak Önre, amelyekkel szívesen foglalkozik. Bár lehet, nem így van, de a hozzáállásának köszönhetően ezt érzi. Ilyenkor tele van lelkesedéssel és kifogyhatatlan energiával. A környezetében élők nehezen tartanak lépést Önnel, ezért ne támasszon elvárásokat velük szemben. Fogadja el a felkínált segítséget, de ne követelje azt, mert csak falakba ütközne.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp