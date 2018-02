Napi horoszkóp - 2018. február 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.02

KOS: (március 21 - április 20.)



Amikor képes szétválasztani a magánéletét a hivatalitól, számíthat szép eredményekre. Ilyenkor nem csak a problémáit teszi félre, amelyek az otthonában merülnek fel, de a személyes ellentéteket is. Amikor érzi, hogy egy adott ember segítségére szorul, megfeledkezik arról, hogy az élet más területén nem értettek egyet és emiatt esetleg komoly vitájuk volt. Most azonban a tanácsaira van szüksége, így megkeresi őt, bízva abban, hogy Önhöz hasonlóan gondolkodik.

Sikerült végre megnyugodnia, de ne higgye, hogy a környezetében élőkben nyom nélkül elmúltak az elmúlt napok. Hiába kér segítséget azoktól, akiket megbántott, nem könnyen felejtik el, ahogy velük bánt. Legyen türelmes és egyelőre olyan feladatokat keressen, amelyekkel egyedül is képes megbirkózni. Közben pedig figyeljen, esetleg hol szolgálhat hasznos tanáccsal, hogy ismét visszanyerhesse a bizalmat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hamar felismeri az adott probléma gyökerét és így már olyan megoldási javaslattal állhat elő, ami orvosolhatja. A környezetében élők keresik is a tanácsaiért, hiszen így gyorsabban rendezhetőek a kialakult helyzetek. Félre kell emiatt tennie a feladatait, de nem is bánja, hiszen szívesebben foglalkozik minden mással, mint a kötelezettségei. Arra azonban ügyeljen, ne mulasszon el határidőket, mert így viszont megbízhatatlanná válhat.

Türelmetlen, ingerlékeny. Ne csodálkozzon, ha a környezetében élők elkerülik. Bár Ön észre sem veszi, hogy szavaival akár mély sebeket is ejthet másokon. Őszintesége sosem volt megkérdőjelezhető, de néha könyörtelenül fogalmaz. Most nem gondolkodik sokat, azonnal kimondja, ami a szívét nyomja, véleményét nem csomagolja be. Vonuljon inkább félre, ne szerezzen újabb ellenségeket a meglévők mellé.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne másoktól várja a megoldást, saját magában kell azt keresnie. Bár úgy érzi, nem Ön tehet arról, hogy feszült a légkör, érdemes lenne átgondolni, valóban nem tett-e valami olyat, miért neheztelhetnek Önre. Elfelejtett ígéret, egy könyörtelen mondat vagy épp egy rossz pillanatban mondott nem is elég lehetett ugyanis ahhoz, hogy az egyébként is bizonytalan lábakon álló kapcsolatai megromoljanak.

Ami egyszer segít megnyugtatni, az most bosszantja. De közben képtelen összpontosítani, hogy legalább elkerülje a hibákat. Így viszont egyre nehezebb megtalálni Önnel a közös hangot, elmarad a segítség is. Tudja le mihamarabb a kötelezettségeit és szakítson időt arra, hogy egy kicsit magába néz. Meg kell találnia az okát annak, miért billent ki az egyensúlyából és minek köszönheti, hogy egyre feszültebb és ingerlékeny.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Új ötletekkel áll elő és bár sejtette, hogy ellenállásba ütközik, nem gondolta volna, hogy az ilyen nagy lesz. Ne akarjon azonban mindenkit maga mellé állítani, válassza ki azt a két-három embert, akikre szüksége lehet. Őket már célirányosan is meggyőzheti arról, hogy érdemes lesz nekik Önnel tartaniuk, hiszen az eredmények az ő számukra is előnyösek lehetnek. A sikerek ugyan lassan, de jönnek és így végül nyert ügye lesz.

Érdemes a háta mögé is nézni, mert az ellenségei nem pihennek. Ne adjon nekik esélyt arra, hogy támadásba lendülhessenek. Járja a saját útját, de ügyeljen arra, ne kövessen el hibát. Ezt ugyanis könnyű lenne kihasználni. Ha azonban összpontosít, és nem keres ismeretlen kihívásokat, sikeres napot zárhat és megerősíti a helyzetét. A rutin munkák is okozhatnak örömet Önnek, hiszen így bizonyos kötöttségektől is megszabadulhat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne rontsa el mások hangulatát is, próbálja elnyomni magában a feszültséget. Ön is tudja, hogy nem a környezetében élők az okozói annak, hogy ilyen bizonytalan és mintha elvesztette volna a lába alól a talajt, nehezen tud talpon maradni. Mielőbb tudja le a kötelezettségeit, hogy félrevonulhasson és átgondolhassa, hol tért le a saját útjáról és került egy olyan helyzetbe, ahonnan most még nincs kijárat.

Nehezen tud csak összpontosítani, ezért gondolja át a feladatait. Elsősorban azokkal foglalkozzon, ahol elég lesz a rutinja is ahhoz, hogy a felmerülő akadályokat leküzdhesse. Hiába vágyna izgalmas kihívásokra, ha utána nem élvezhetné az utat, mert folyamatosan eltér az eredeti céljaitól. Most még csak tervezgessen és addig is munkálkodjon azon, hogy a folyamatban lévő ügyeit lezárhassa, azok már ne hátráltassák.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Vége az év első hónapjának és csalódott magában. Abban bízott, tervei nagy részét ekkor már legalább folyamatba tudja helyezni. A körülmények azonban nem voltak adottak és ezt remekül felismerte. Éppen ezért ne is okolja magát azért, hogy esetleg nem haladt elég gyorsan. Sokkal fontosabb az, hogy sikerült bizonyos hátralékait ledolgozni és új kapcsolatokat kiépíteni, amelyek még hasznosak lesznek.

Bár már a reggeli órákban fáradtnak érzi magát, mégsem tud nemet mondani egy felkérésre. Igyekezzen beosztani az energiáit, hogy kitartson egész napra. Ráadásul bizonyos kötelezettségeit nem halaszthatja el, így azokkal is foglalkoznia kell. Ügyes szervezéssel végül összehangolja a folyamatokat és sikerül mindennel végeznie, amibe belekezdett. Érje be ezekkel az eredményekkel, ne keressen újabb kihívásokat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



