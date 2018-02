Napi horoszkóp - 2018. február 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.02.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne keressen bűnbakot, azzal nem jut közelebb a megoldáshoz. A kialakult helyzetet kell mihamarabb kezelni. Mérje fel a körülményeket, hogy rátalálhasson arra az útra, amely végül olyan irányba indítja el, ahol várnak Önre a lehetőségek. Átmenetileg eltávolodott a céljaitól, de ha képes gyorsan megtenni az első lépéseket, akkor ez a hátrány ledolgozható. Éppen ezért ne is vesztegesse az idejét az okok felkutatására.

Tele van feszültéggel és ezt szeretné valakin levezetni. Szinte keresi az alkalmakat, hogy vitát szítson még ott is, ahol teljes az egyetértés. Képes a saját véleményével is szembemenni. Ezzel teljesen összezavarja a környezetében élőket és Ön ugyan valóban egyre nyugodtabb, vagy legalábbis fáradtabb a veszekedések miatt, de egyúttal azt is elérte, hogy már Önön kívül mindenki ideges, egymást sebzik meg a szavaikkal.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne egyedül akarja megváltani a világot. Lehet, ha bevon másokat is, lassabban halad, de közben egy olyan csapatot építhet maga köré, amely hosszabb távon már megkönnyíti a munkáját. Most még csak próbálják egymást megismerni, feltérképezni a tudást, az eddig szerzett tapasztalatokat osztják meg egymással, de így tiszta képet kapnak egymás erősségeiről és gyengeségeiről, amely a későbbiekben már gyorsítja a haladást.

Ne kapkodjon, mert bár érezheti úgy, hogy gyorsabban halad, de a célba érés előtt válik majd világossá, mennyi hibát követ el. Így viszont kezdhet mindent elölről, de már közel sem olyan energikusan. Legyen inkább megfontolt és türelmes, fogadja el a felajánlott segítséget. Legyenek rövid szünetek, amikor átbeszélik az addig megtett lépéseket és tervezik a következőket. Egymás keze alá dolgozzanak, ne egymás mellett.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Még Ön is bizonytalan, merre haladjon tovább, így ne is akarja kézbe venni az irányítást, hogy másokért is felelősséget kelljen vállalni. Vonuljon inkább félre és elemezze ki azokat az eseményeket, amelyeket átélt. A nagy rohanásban nem volt alkalma elgondolkodni azon, vajon mit is tanulhat abból, amit meg kellett élnie, de azt Ön is tudja, nem véletlenül járta be azt az utat, tehát az okokra rá kell lelnie, hogy megérthesse.

Nehezen uralkodik az indulatain, pedig szüksége lenne a segítségre. Olyan embereket keressen, akik ismerik a fáradt énjét, így könnyebben bocsájtják meg éles szavait. Ettől még ügyeljen arra, amit mond, hiszen egy idő után átlép egy olyan határt, amely már azt is jelenti, elengedik a kezét. Ne csak másokban, saját magában is vegye észre a hibát, könnyebb lesz elfogadtatni a véleményét, ha nem csak másokat okol.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Olyan feladatokat keressen, amelyek nem oldhatóak meg a szokásos módszerekkel. Szellemileg friss, tele van meglepő ötletekkel. Ezeket felhasználhatja, amikor akadályokba ütközik. Nem erővel akarja elbontani, nem esik kétségbe, azonnal gondolkodni kezd azon, vajon miért is találkozott ezzel a kihívással. Kitartó, de egyúttal türelmes is, így ha nem sikerül elsőre, akkor próbálkozik tovább.

Vegye kézbe az elmaradásait is, mert tele van energiával, így most azok sem okoznak különösebb nehézséget. Bár nem szívesen foglalkozik bizonyos kérdésekkel, nem kerülheti el azokat, ha célba szeretne érni. Ezzel Ön is tisztában van, ezért is képes talpon maradni, amikor nem a tervei szerint halad. Az elszántsága irigylésre méltó, így segítség is érkezik a megfelelő pillanatban, ráadásul olyan embertől, akitől nem is várta volna.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Próbálja leplezni a valódi állapotát, így a környezetében élők joggal hihetik azt, hogy minden rendben van Önnel. Ha nem beszél a problémáról, nem is várhatja, hogy segítséget kap. Legyen őszinte legalább azokkal, akik hasonló helyzetben Önnel osztották meg a kételyeiket. Ha másért nem, legalább azért, hogy a tapasztalataikat elmondhassák Önnek, amelyből aztán ötleteket meríthet a saját helyzetére.

Önt okolják a kialakult helyzetért, és ha képes az önérzete mögé nézni, akkor be kell látnia, igazuk van. Éppen ezért kell mindent elkövetnie, hogy mihamarabb megoldást találjanak és visszatérhessenek az eredeti útra. Nem kapkodni kell, hanem nyugodtan átgondolni, mely lépések vezettek ahhoz, hogy távolabb kerültek a céljaiktól. Ha visszatérnek arra a pontra, amikor még minden rendben volt, máris van egy kapaszkodójuk.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Sikerül elfogadtatni az ötleteit, ezt elsősorban annak köszönheti, hogy nem erőszakkal próbált, hanem érvekkel alátámasztva. Ez egy járható út lehet a későbbiekben is, ezért figyelje meg alaposan, kinél melyik indok volt a döntő. Hiszen mindenki elsősorban a saját érdekeit tartja szem előtt és az alapján dönt, hogy egy javaslat ezzel mennyire egyeztethető össze. Most észrevétlenül szerezhet tudást arról, ki merre tart.

Szétszórt és nem elég kitartó. Mindenbe belekezd, de ha akadályokba ütközik, azonnal félreteszi és már egy újabb feladatot keres. Így viszont egyre gyűlnek az elintézetlen ügyek, amelyeknél ráadásul a környezetében élők Öntől várják a megoldást. Mielőbb meg kell állnia és átgondolni, hogyan tudná mégiscsak végigvinni, amit egyszer kézbe vett. Ha kell, kérjen segítséget, de ne váljon megbízhatatlanná.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp