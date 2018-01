Napi horoszkóp - 2018. január 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kerülje a vitákat, inkább vonuljon félre, ha úgy érzi, túl nagy a feszültség Ön körül. Ne engedje, hogy az a nyugalom, amit olyan nehezen teremtett meg önmagában, most csak azért elillanjon, mert a környezetében élők nem találják a közös hangot. A terveit egyedül is képes lesz kivitelezni, különösen akkor, ha nem zavarják meg. Zárja i ezért a külvilágot és járja a saját útját magabiztosan, határozottan.

Úgy érzi, mindenki jobban jár, ha inkább a saját útját járja és félrevonul. Önben túl nagy a feszültség, a környezetében élők pedig nehezen értik meg az elképzeléseit. A béke érdekében valóban vonuljon inkább félre és összpontosítson a feladataira. Az eredmények egyúttal nyugtatóan hatnak Önre és így az esti órákban már meg is feledkezhet azokról a problémákról, amelyek reggel még nyomasztották.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Merjen kalandozni, még ha csak gondolatban is. Vegye kézbe azokat a terveket, amelyeket ugyan most még nem áll módjában megvalósítani, de előkészületeket már tehet. Ha sikerül egy kicsit kiszakadni a taposómalomból és a saját érdekeit érvényre juttatni, máris olyan energiák szabadulnak fel, amelyek hasznosak lehetnek a kötelezettségei szempontjából is. Legyen azonban türelmes, ne csak a sikerek jelentsék az eredményt.

Érdemes ismét kézbe venni azokat az ügyeket, amelyeket eddig halogatott, mert megfontolt döntést igényelt a folytatás. Szellemileg friss, így képes átgondolni a következményeket és ennek megfelelően kiválasztani az utat. Végre elindulhat és olyan célok is elérhető közelségbe kerülhetnek, amelyeket üldöz már egy ideje. Ezzel egyúttal energiák is szabadulnak fel Önben, hiszen az ilyen sikerek erőt adnak.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesen sodródik az árral, engedi ki a kezéből az irányítást, ha egy olyan emberrel találkozik, akiben megbízhat. Fontos azonban éreznie, hogy közösek a célok, így nem tér le a saját útjáról akkor sem, ha mást követ. Ha csak saját magára kell figyelnie és mások munkáját nem Ön szervezi, sokkal gyorsabban és könnyedébben haladhat előre, így komoly lépéseket tesz meg a sikerek érdekében.

Nehezen tud parancsolni az indulatainak, ezért inkább kerülje az embereket. Akik ismerik már, milyen is fáradtan, tudják ugyan kezelni, de azért ne bántsa meg őket sem. Vegyen kézbe olyan feladatokat, melyekkel egyedül is képes megbirkózni, ezzel elterelheti a figyelmét is a problémáiról. Megoldást ugyanis most hiába keresne, ahhoz túl feszült és kimerült, hogy képes legyen számba venni a lehetőségeit.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Alaposan eltervezte ezt a napot, esélyt sem ad annak, hogy meglepetések érjék. Eggyel azonban nem számolhatott, hogy nem kap segítséget. Ne adja fel emiatt az elképzeléseit, csak fogadja el, hogy lassabban fog haladni. Ha nem is sikerül végül célba érnie, ez nem jelenti azt, hogy eredménytelenül teltek volna az órák, hiszen így mindent előkészített arra, hogy holnapra már csak az utolsó simítások maradjanak.

Nem várt akadályok merülnek fel és emiatt elkeseredik. Ne engedje azonban, hogy az idegeskedés miatt mindent feladjon és visszaforduljon. Iktasson be egy kis szünetet és gondolja át, az új körülmények miatt mit kellene másképp csinálnia. Ott van a kezében a megoldás, csak elő kell varázsolnia a tudatalattijából. Emlékezzen vissza, volt már hasonló helyzetben és akkor sikerült egy jó módszert kidolgoznia.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nem csak egy helyes út lehet, érdemes ezért megbeszélniük, ki miért tartja a sajátját a legjobbnak. Összedolgozva ugyanis gyorsabban haladhatnak és elkerülhetnek bizonyos akadályokat. Ne engedjék el egymás kezét még akkor sem, ha nem értenek mindenben egyet. Ha kitartanak egymás mellett, olyan csapattá kovácsolódhatnak, amely a későbbiekben is képes lesz szép eredményeket elérni és egymásért küzdeni.

Nehéz Önnel lépést tartani, ezért döntenie kell. Vagy lassít és segítséget kap vagy rohan előre, de egyedül. Ne számítson azonban arra, hogy a második megoldást választva hamarabb ér célba, ugyanis komoly akadályok várnak leküzdésre. Hiába az elméleti tudás, gyakorlati tapasztalat nélkül nem lesz könnyű dolga. Érdemes lenne inkább türelmesnek lenni és elfogadni, csapatban kell dolgoznia, még ha így nem is a saját tempójában.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Fordítsa figyelmét olyan kérdések felé, amelyek komoly összpontosítást és meglepő ötleteket igényelnek. Szellemileg friss és ég Önben a vágy, hogy a felmerülő problémát megoldja. Éppen ezért addig nem is nyugszik, amíg a kézbe vett ügy végére pontot nem tesz. Bár számos esetben magára hagyják, hiszen nehéz hinni a sikerben. Ön azonban elszánt és megmutatja, ha valamit a fejébe vesz, nehéz arról lebeszélni.

Érdemes egy olyan tervével foglalkozni, amelynek ugyan még nem érkezett el az ideje, de számos előkészületet megtehet. Kevesebb a kötelezettsége, így több ideje marad a sajátügyek intézésére. Mivel tele van energiával, ne hagyja ezt veszni. Használja ki a lehetőséget, hogy könnyedén kap segítséget. Kérjen tanácsot a tapasztaltabbaktól, hiszen elsősorban a gyakorlati tudás lendítheti előre.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



