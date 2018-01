Napi horoszkóp - 2018. január 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Sikerül ledolgoznia a hátralékát és ez energiákat szabadít fel Önben. Ezt azonban már ne újabb feladatok keresésére használja, fordítsa figyelmét a szerettei felé. Legyen segítségükre abban, hogy ők is elégedettek lehessenek ezzel a nappal. Lehet, nem ért egyet minden célkitűzésükkel, de gondoljon arra, Önnek is vannak olyan elképzelései, melyek egykoron ellenállást váltottak ki belőlük, mégsem fordultak el Öntől.

Ne kapkodjon, ahogy Önnek is idő kellett a felismeréshez, a szerettei sem fogják azonnal elfogadni, hogy szükség van a változtatásokra. Induljon el egyedül az úton, ha lassabban is halad, mint tervezte, az első eredmények nem maradnak el. Ez pedig végül meggyőzi a kétkedőket is arról, hogy valóban számos előnnyel járhat, ha szakítanak bizonyos beidegződésekkel és mernek kísérletezni, akár kockáztatni is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ismét elgondolkodik azon, hogy felélessze egy régebbi hobbiját. Ne habozzon, hiszen már nem először fordul meg a fejében, hogy kézbe vegye ezt a témát. Talán valóban ott találja meg azokat a válaszokat, amelyeket oly régóta keresett. Az eddigi kutatásai azonban mindig zsákutcának bizonyultak, éppen ezért nem is meglepő, ha valóban messzebbről kell kiindulni és teljesen más irányba elindulni, mint eddig hitte.

Először magában kell tisztáznia az érzéseit, csak utána üljön le erről beszélgetni az érintettel. Fájdalmat okozó szavakat kell kimondania, melyeket csak akkor fogad el a másik fél, ha elég határozott és elszánt. A folytatás ugyanis nagyban függ attól, képes lesz-e kitartani az álláspontja mellett. Ehhez pedig elsősorban magát kell meggyőznie arról, hogy ez lesz a járható út ahhoz, hogy megszűnjön a feszültség.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ha nyugalmat áraszt, akkor azt meg is tudja teremteni az otthonában. Fontos azonban, hogy türelmes és megértő legyen, hiszen nagy utat kell bejárnia a családtagoknak ahhoz, hogy tisztázhassák a nézeteltéréseket. A probléma ugyanis sokkal mélyebben gyökerezik, mint eddig feltételezték. Menet közben pedig további sebek is felszakadhatnak, ami egyre növeli az indulatokat. Tartsa kézben az irányítást végig, hogy közbeavatkozhasson a megfelelő pillanatban.

Nem találja a helyét, mindenbe belekezd, de az első akadály láttán feladja és új feladat után kutat. A sikertelenség azonban csak tovább növeli az elégedetlenségét. Ne menekülni próbáljon a gondolatai elől, hanem megérteni azokat. A válaszok az orra előtt vannak, de talán annyira egyértelműek, hogy ezért nem veszi észre. Álljon meg és vonuljon inkább félre. Bármennyire nem szereti a semmittevést, most ez lehet a megoldás a problémára.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nem csak a rideg tények alapján kell döntenie, nem hagyhatja figyelmen kívül, mit diktál a szíve. Beszélgessen azokkal, akik részesei lesznek a folytatásnak, akiket érint az, merre folytatja az útját. Bár emiatt átmenetileg tovább nő a zűrzavar, végül mégis éppen ez segíti Önt abban, hogy felismerje, mit kell tennie. Éppen az egyes lépésekben lesz a valódi kulcs, nem pedig az egész folyamatban, ahogy eddig gondolta.

Egyre nehezebben birkózik meg azokkal a terhekkel, melyek a vállát nyomják. El kell gondolkodnia azon, melyektől szabadulhatna meg úgy, hogy azokat átadja olyan személyeknek, akik képesek lesznek azzal önállóan megbirkózni. Önnek ugyanis az jelenti a segítséget, ha ezektől végképp megszabadulhat, a továbbiakban száműzheti a gondolataiból is. Nem lesz egyszerű és átmenetileg nőnek a problémák, de ez a hosszú távú megoldás.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tele van feszültséggel és ahelyett, hogy ezekre megoldást keresne, megelégszik azzal, ha bűnbakokat talál. Képes a legkisebb nézeteltérést is heves vitává alakítani és nem hajlandó elfogadni az Önétől eltérő álláspontokat. Ezzel azonban csak ront a helyzeten, hiszen ahelyett, hogy megszabadulna az indulataitól, csak újabbakat épít fel magában. Ne csodálkozzon, ha egyedül marad, de ezt használja arra, hogy elgondolkodik a tettein.

Hamar felismerik a szerettei, hogy most végre nyugodt és megértő. Keresik a társaságát, de nem csak azért, hogy ebből merítkezzenek, hanem tisztázni is szeretnének bizonyos nézeteltéréseket. Ne veszítse el a türelmét akkor sem, ha kényes kérdéseket hoznak szóba, hiszen szükséges, hogy végre megbeszélhessék ezeket. A mélyben ugyanis mérgezték ezek a problémák a kapcsolatukat, de végre a gyógyulás útjára léphetnek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha már elindult az úton, ne forduljon vissza az akadályok láttán. Számított a kellemetlen meglepetésekre is, még ha nem is tudott felkészülni azokra. A leleményessége azonban átsegítheti ezeken, csak ne veszítse szem elől a célokat. Ha tudja, hova szeretne eljutni, nem ismer lehetetlent és a problémákat meg akarja oldani. A megfelelő pillanatban a segítség is megérkezik, ezért tartson ki és maradjon talpon.

Meglepi a környezetét azzal, milyen érzékenyen reagál az Önt érő ingerekre. Különösen a kritikákat fogadja nehezen, még ha érzi is, hogy azoknak van valóságalapja. Meg kell nyugodnia és megkeresni az okát annak, miért is ilyen nehéz megtalálni Önnel a közös hangot. Addig azonban ne keresse a szerettei társaságát, mert éles szavaival sebeket ejthet rajtuk, melyeket nehéz lesz egy egyszerű bocsánatkéréssel begyógyítani.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



