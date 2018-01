Napi horoszkóp - 2018. január 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem fogadja el, ha valaki nem ért egyet Önnel, ha ellenállásba ütközik, képes durcás kisgyerek módjára bosszankodni. Meg kell értenie, nem mindenkinek van annyi energiája, mint Önnek, bizony a családtagok is szeretnének pihenni. A fontosnak érzett feladatokkal akár egyedül is képes megbirkózni, a többit elnapolhatja. Így mégis elégedetten zárhatja a napot és még az otthonában is megmarad a békés hangulat.

Szinte kérnie sem kell, érkezik a segítség. Ráadásul egy olyan személy ajánlja ezt fel, akitől nem is várta. Éljen a lehetőséggel még akkor is, ha akár egyedül is képes lenne megbirkózni az akadályokkal, mert ez egy remek alkalom arra, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. Bár még mindig nincs meggyőződve arról, tiszta szándékkal keresi a kapcsolatot Önnel, de most talán erre is választ kaphat kérdezősködés nélkül is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Sikerül kipihenten ébrednie, de ez ne arra ösztönözze, hogy a napját csak feladatok elvégzésével tölte el. Természetesen vannak olyanok, amelyekkel foglalkoznia kell, de bátran tegye félre azokat, amelyekkel ezt minden következmény nélkül megteheti. Beszéljen a szeretteivel és szervezzen olyan programot, melyet mindannyian élvezhetnek, egy kis közös kikapcsolódás a megtépázott kapcsolataikat is helyreállítja.

Ne csak a feladatai legyenek fontosak, figyelmét fordítsa a család felé is. A rohanó hétköznapokon számos problémát sepernek be a szőnyeg alá, hogy fenntartsák a látszatbékét. Ezek azonban a lelkekben tüskeként okoznak fájdalmat, melyet bármilyen nehéz is, ki kell húzni, ha szeretnének indulatok nélkül élni. Ön is érzi, hogy egyre nő a feszültség az otthonában, ne várja meg, míg kitör a vihar, kezdeményezze most a kényes beszélgetést.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár ilyenkor kicsit kellemetlenül érzi magát, most mégis szívesen beszél az érzelmeiről. Úgy gondolta, elérkezett az ideje, hogy tisztázzák nem csak a nézeteltéréseket, de az Önöket összekötő szálakat is. Ezeket kell megvastagítani, ha hosszabb távon is fent szeretné tartani a békét az otthonában. Legyen őszinte, ha már egyszer megnyílik, ne hallgasson el semmit, még ha emiatt kényes kérdéseket is kell feszegetni.

Ha a belső egyensúly felborul, akkor a környezetében élőkkel sem képes megtalálni a közös hangot. Éppen ezért először a lelkében kell megteremteni a rendet ahhoz, hogy utána az otthonában is béke legyen. Vonuljon félre, hogy feldolgozhassa az elmúlt napok eseményeit és helyére kerüljenek az élmények. Sebek fognak ugyan felszakadni, de a gyógyulást mindig megelőzi az átmeneti visszaesés, gondoljon erre, amikor fájdalmat érez.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ingerlékeny, ezért a környezetében élők próbálják elkerülni Önt. Nehéz ugyanis kitalálni, éppen mi miatt robbannak ki Önből az indulatok. Bár amilyen gyorsan jön, úgy illan is el a haragja, de ezt megélni nekik nem könnyű. Szeretnének segíteni Önnek, hogy ismét egyensúlyba kerüljön önmagával, de félreérti ezt a szándékot is és inkább bezárkózik a saját gondolataiba. Próbáljon türelmes lenni nem csak a szeretteivel, de önmagával is.

Ne tervezzen be komolyabb feladatokat, mert bár úgy érzi, tele van energiával, nehezére esik az összpontosítás. Hamar feladja, ha akadályba ütközik, képtelen harcolni annak érdekében, hogy az útjába kerülő nehézségeket elhárítsa. Éppen ezért olyan utat válasszon, amely nem tartogathat meglepetéseket, pontosan tudja, mire számíthat. Az eredmények hatására ugyan egyre felszabadultabb, de ez ne sarkallja arra, hogy újabb kihívásokat keressen.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



A fáradtságára nem a semmittevés lesz a gyógyír, sokkal inkább olyan tevékenységek, melyeket élvezettel csinálhat és eredményekkel kecsegtetnek. Ha pedig ezt még a környezetében élők is elismerik, olyan energiák szabadulhatnak fel, melyekről talán még Ön sem tudta, hogy ott lapulnak Önben. Gondoljon azonban a tényleges kikapcsolódásra is, egy kellemes séta a friss levegőn szintén üdítően hathat.

Ha nem találja a közös hangot a környezetével, ne bennük keresse a hibát. Ön ugyanis az, aki nem tudja egyértelműen szavakba önteni az elvárásait és mikor félreértik, csak tovább nő Önben a feszültség. Vonuljon inkább félre, ne kívülről várja az útmutatást, Önnek kell rátalálni arra az útra, amely végül kivezeti a mélypontról. Számítania kell fájdalomra, hiszen olyan sebek szakadnak fel ismét, amelyeket már gyógyultnak gondolt.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ön ugyan vágyik az eredményekre, ez nem mondható el a környezetében élőkről. Szerettei inkább pihenéssel töltenék ezt a napot, így falakba ütközik, ha tőlük remél segítséget a terveihez. Gondolja át, mely feladatokkal szeretne mindenképpen foglalkozni, ezekkel ugyanis akár egyedül is megbirkózhat. Tegye félre azokat, melyek nem ígérnek nagy sikert vagy komoly nehézséget jelentenének, így nem lesz szüksége támogatásra.

Ne csak a saját elvárásait tartsa szem előtt, vegye figyelembe azokat az igényeket is, amelyek a szeretteiben ébrednek. Ügyes szervezéssel végül megtalálhatják azt a közös utat, amelyen végigmenve végül valamennyi célkitűzést elérhetik. Egymást támogatva ráadásul a kapcsolatuk is elmélyül, hiszen megtapasztalják, hogy a fontos kérdésekben egyetértenek, a felmerülő kisebb nézeteltérések pedig könnyedén áthidalhatóak.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



