Napi horoszkóp - 2018. január 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.27

KOS: (március 21 - április 20.)



Olyan emberektől kérjen tanácsot, akik gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek és hallgat is a véleményükre. Lehet, meglepő lesz, amit mondanak, hiszen az Ön tudása elsősorban elméleti. Azt pedig már számos esetben érezhette a saját bőrén is, hogy a valódi segítséget azok tudják adni, akik nem csak olvastak, de már jártak is azon az úton, amelyre készül lépni. Így számos buktatót kerülhet el komolyabb erőbefektetés nélkül.

A környezetében élők is látják, amit Ön is érez, le van lassulva, kimerült. Sokkal nehezebben veszi az akadályokat még akkor is, ha nem először találkozik azzal. Fogadja meg a tanácsot, hogy egy kis időre vonuljon a háttérbe és engedje át az irányítást. Nem kell tétlenkednie, hiszen azt nehezen viselné, de sodródjon az árral és engedje, hogy mások irányítsák. Így nem csak pihentetőbb az út, de kevesebb felelősség is terheli.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tele van energiával, érdemes kézbe vennie az elmaradásait is. Ügyes szervezéssel összeegyeztetheti a folyamatokat az aktuális feladataival, így szépen halad előre. Ne ijedjen meg az akadályok láttán se, mert a megfelelő pillanatban érkezik a segítség is. Addig is harcoljon, hiszen könnyen lehet, ott van a kezében a megoldás, csak elő kell hívnia azt. Ezt pedig csak úgy teheti meg, ha nem veszíti szem elől a céljait.

Ne engedjen a kísértéseknek, különösen akkor legyen gyanakvó, ha az túl vonzónak látszik. Minden döntése előtt mérlegeljen és ne csak a rövid távú következményekkel számoljon. Ami hirtelen felindulásból előnyösnek is tűnhet, hónapok múlva okozhat fejfájást. Éppen ezért nem is kapkodhat, járjon lassabban, de magabiztosan. Ha egy ajánlat mégis igazán Önnek való, akkor találkozni fog még vele a későbbiekben.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Először mérje fel a lehetőségeket és ennek birtokában tervezzen. Hiába próbálná ugyanis feszegetni a határokat, azokon átlépni nem tud. Bár tele van lelkesedéssel, az energiája hamar elfogy, mikor falakba ütközik. Kerülje ezért el az olyan helyzeteket, amelyeket nem lát be és így akár akadályok is felbukkanhatnak. Válassza inkább a hosszabb, de könnyebb utat, lehet, így lassabban ér célba, de nem is adja fel idő előtt.

Ha már meghozta a döntést, ne habozzon, ossza meg az érintettekkel. Tudja, hogy ezzel átmenetileg romolhat a kapcsolat Önök között, de azt is felismerte, a helyzet így tovább már nem tartható fent. Fel kell vállalnia azt a nehéz szerepet, hogy elindítja a tisztázó beszélgetést és szóba hozza a kényes kérdéseket. Adjon azonban időt az illetékeseknek, hogy ők is megértsék, miért tartotta szükségesnek ezt a lépést.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Nehezen fogadja, ha valami nem az elképzelései szerint alakul. Pedig bizonyos korlátokat Ön sem kerülhet ki, így tudomásul kell vennie, ha bizonyos tervei egyenlőre nem valósíthatóak meg. Ha azonban mindent megtesz, ami módjában áll, szépen haladhat az előkészületekkel, hogy a későbbiekben már csak pár lépés válassza el a célvonaltól. Ne az eredmények jelentsék a sikert, hanem az elégedett fáradtság, amit érez.

Új emberek lépnek az életébe és valami megmagyarázhatatlanokból azt érzi, szeretné őket azonnal a bizalmába fogadni. Legyen azonban óvatos, hiszen az elmúlt időszakban nem egyszer kellett csalódnia. Talán éppen ezt szeretné most ezen az úton pótolni. Azzal azonban tisztában kell lennie, hogy nem léphet egyből valaki egy olyan helyére, akihez évek hosszú kapcsolata fűzte, de az utóbbi időben ez megromlott.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár nem alakul minden a tervei szerint, képes elfogadni, hogy módosítania kell az elképzeléseit. A céljait tartja szem előtt és ennek érdekében áldozatot is vállal. Fel sem tűnik Önnek, hogy olyan útra is téved, melyet eddig igyekezett elkerülni. Utólag belegondolva nincs is rá magyarázat, miért gondolta úgy, képtelen lesz végigmenni rajta. Ennyit tesz, ha valamit elhatároz, és abból nem enged.

Nem tud parancsolni az indulatainak, ezért kerülje az olyan helyzeteket, ahol ez hátrányt jelenthet. Különösen a heves viták során mondja ki meggondolatlanul a véleményét, amely gyakran csak a pillanatnyi lelkiállapotát tükrözi, nem is a valódi véleményét. Mindez elsősorban a kimerültség számlájára írható, mégse kockáztassa a kapcsolatait azzal, hogy megsebzi azokat, akik próbálnának Önnek segíteni.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tele van új ötletekkel, de ezt a környezetében élők nem nézik jó szemmel. Hajlamos ugyanis megfeledkezni a kötelezettségeiről. Érthető, hogy izgalomra, kalandokra vágyik, de nem kockáztathatja a szavahihetőségét azzal, hogy bizonyos feladatokat nem végez el. Éppen ezért legyen megfontoltabb és türelmes, hogy valóban minden fronton helyt tudjon állni. A terveit pedig akár el is halaszthatja, hiszen ezek nem határidősek.

Ne a saját akaratát akarja mindenáron érvényre juttatni, törekedjen arra, hogy közös megállapodásra jussanak. Ehhez ugyan engednie kell, de sokkal többet kaphat azzal, hogy utána nem egyedül kell végigmenni az úton. A célok nem változnak, így azokról nem kell lemondania. Ne tekintse ezt áldozatnak az Ön részéről, hiszen hamar felismeri majd a közös munka előnyeit és el is felejti, miben is tér el az eredeti elképzeléseitől.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



