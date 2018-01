Napi horoszkóp - 2018. január 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Érdemes emberek között mozognia és mesélni a terveiről. A kisugárzása határozottságról árulkodik, így hamar meggyőzi a kétkedőket is arról, ha Önnel tartanak, a sikerélmény nem marad el. Bár egyedül is képes lenne végigmenni az úton, osztozzon abban az örömben, amit a jól végzett munka jelenthet. Olyan csapat kovácsolódhat Ön köré, amelyre a későbbiekben is számíthat, így legyen ez a nap egyúttal befektetés a jövőbe.

Ha felszínes, könnyen csapdába csalhatják. Szívesen tér le az útjáról, ha egy vonzónak tűnő ajánlatot kap. Amíg látja maga előtt az eredeti céljait is, képes lesz utána visszatalálni az eredeti elképzeléseihez, de ha nem elég megfontolt a döntése, végképp elveszítheti az eredeti elképzeléseit. Az irigyei előtt sem marad észrevétlen a kalandvágya, ezért megpróbálják megnehezíteni a helyzetét és hibázásra kényszeríteni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nincsenek nagyobb feladatok betervezve, most inkább az aprólékos, komoly összpontosítást igénylő ügyekkel foglalkozna. Azt érzi, szellemileg friss, így érdemes kézbe venni olyan feladatokat, ahol szükség lehet az elmélyülésre és a külvilág kizárása szükséges ahhoz, hogy jöjjenek az eredmények. Könnyen elfárad azonban, ilyenkor iktasson be egy kis szünetet és szellőztesse ki a fejét, hogy összeszedhesse a gondolatait.

Új témák válnak érdekessé a szemében, ezért még a környezetében élőket is meglepi, milyen úton indul el. Ön azonban határozott és úgy gondolja, így végre választ kaphat azokra a kérdésekre is, amelyek után oly régen kutat. Tartson ki az elhatározása mellett, hogy alaposabban beleássa magát az adott terület információiba, de közben folyamatosan figyelje, milyen kapcsolódási pontokat talál a saját helyzetével.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Vannak napok, amikor képtelen szabadulni a gondolattól, hogy valamiről megfeledkezett. Ilyen ez a mai is. Nem tud úgy a feladataira összpontosítani, ahogy az szükséges lenne, folyamatosan hibázik. A környezetében élők próbálják segíteni Önt, hallgasson azokra, akik nyugtatni szeretnék. A gondolatait kell rendeznie, hogy ráébredjen arra, mit is keres. Talán nincs is mi után kutatnia, csak egy kis lassításra szorult.

A máskor oly könnyedén megoldott problémák most feladják a leckét. Túl fáradt ahhoz, hogy rátaláljon az egyértelmű útra, ehelyett folyamatosan kísérletezik. Bár sokat tanulhat abból, ha néha ilyen kalandokat is vállal, de erre nincs lehetősége, hiszen gyors eredményeket várnak Öntől. Próbálja rendezni a gondolatait, átmenetileg félretenni a magánéleti gondokat, hogy ismét talpra állhasson, és újra megbízhatóvá váljon.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amikor belülről emésztik a problémák, a külvilágból érkező jelekre nem mindig ad kiszámítható választ. Akik közelről ismerik, már tudják kezelni ezt a helyzetet, de az új kapcsolatai veszélybe kerülnek. Próbáljon megnyugodni és beszélgetni azokkal, akikben megbízik. Érthető, ha nem nyílna meg még mindenki előtt, de akad az ismeretségi körében olyan ember, akinek elmondhatja őszintén, mi foglalkoztatja.

Ne engedje, hogy kizökkentsék a nyugalmából. Bár a környezetében feszült a hangulat, Önnek sikerült rendet tennie magában és így már sokkal kiegyensúlyozottabban várja a kihívásokat. Az egyik ilyen lesz, amikor az Önhöz közel álló feleket kell kibékítenie. Ez akkor sikerülhet, ha türelmesen meghallgatja mindkét felet, majd úgy hoz döntést, hogy nem az embereket mérlegeli, hanem magát a kényes kérdést.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Hiába vannak ötletei, ha nincs energiája azokat megvalósítani. Bizalmatlan a környezetében élőkkel szemben, így nem szívesen avatná be őket az elképzelésekbe. Így viszont elmaradnak az eredmények és csalódottan kell megállapítania, hogy nem került közelebb a céljaihoz. Érdemes lenne átgondolnia a kapcsolatait és mégiscsak keresni olyanokat, akikre építhet és képesek lehetnek összedolgozni a siker érdekében.

Nehezen hoz döntéseket és még utána is kétségek gyötrik, valóban jól választott-e. Amíg ilyen bizonytalan, ne is tervezzen be komolyabb célokat, mert gyorsan feladná az akadályok láttán. Most nem a kihívásokat látja ezekben a nehézségekben, hanem bizonyítékot arra, hogy rossz úton jár. Szeretné elkerülni a kudarcokat, pedig Ön is tudja, nincsenek sikerek anélkül, hogy ne essen el néha, ami után azonban ismét talpra kell állnia.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Képes úgy átadni az elképzeléseit, hogy a lelkesedés is átragad a környezetében élőkre. Kérnie sem kell, segítséget kap a tervei kivitelezéséhez. Bátran álljon elő azokkal is, melyeket még nem dolgozott ki részletesen, nem kell attól tartania, hogy az akadályok meghátrálásra kényszerítenék. Mindig állni fog Ön mellett valaki, aki képes lesz ilyenkor felkarolni és átlendíteni a holtponton. Ehhez néha elég lesz pár biztató szó.

Bár nem szívesen mozdul ki a biztonságot jelentő otthonából, nem engedheti meg magának, hogy félretegye a kötelezettségeit. Igyekezzen azokkal gyorsan végezni, hogy maradjon ideje önmagára is. Meg kell ugyanis keresnie a belső bizonytalanság okát, amely miatt olyan nehezen indult a napja. Mert bár hamar átlendült a holtponton, de ismét előfordulhat ez Önnel, ha most nem tisztázza magában a kételyeit.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



