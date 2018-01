Napi horoszkóp - 2018. január 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.24 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Remek hangulatban ébred és mindent elkövet annak érdekében, hogy ezt ne ronthassa el semmi. Igyekszik kerülni az olyan kihívásokat, ahol esetleg csalódásra kellene számítania, de szívesen foglalkozik összetettebb ügyekkel, ha úgy látja, szép eredményekkel kecsegtethet. Emiatt nem teljesen azt az utat járja be, amelyet eltervezett, de kárpótolják az eredmények és leginkább az, hogy továbbra is tele van energiával.

Érdemes kézbe venni azokat a kérdéseket, amelyeket eddig tologatott maga előtt, mert nem talált megoldásokat. Szellemileg friss, így könnyebben juthat el arra az útra, amely végül célba vezet. Ne ijedjen meg a felbukkanó akadályoktól, hiszen nem egyedül kell azokkal megbirkóznia. Ráadásul már Önnek is több tapasztalat van a birtokában, így ami egykoron leküzdhetetlennek tűnt is, most talán nem is lesz olyan bonyolult.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem várnak Önre nagy kihívások, de mégis szüksége lesz az önfegyelmére és a kitartására. Bár rutin feladatokkal foglalkozik, a körülmények nem tökéletesek, így nem is használhatja a sablon megoldásokat. Ha azonban a célokat nem veszíti szem elől, képes lesz végül a várt eredményeket szállítani és ez elégedettséggel tölti el. Ismét sokat tanulhatott, olyan tudással gazdagodott, amelyek a későbbiekben még hasznára lesznek.

Bár remek hangulatban ébredt, már korán reggel kisebb viharok támadnak Ön körül. Emiatt hamar elveszíti a türelmét, pedig nem így tervezte a napját. Ne engedje, hogy végképp az indulatai vegyék át az uralmat Ön felett, próbáljon meg kimaradni a vitákból. Ha nem szorítják sarokba, hogy döntéseket hozzon, végül a saját feladataival is szépen haladhat előre és ez erőt adhat Önnek ahhoz, hogy talpon maradhasson.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Olyan kérdések merülnek fel, amelyek látszólag egyszerű válaszokkal megoldhatóak, de a kivitelezés során végül be kell látnia, közel sem olyan könnyű a helyzet. Nem lehet csak hideg fejjel vagy az érzelmeket követve célba érni, össze kell hangolnia ezeket. Ráadásul bizonyos emberek is elpártolnak Ön mellől, mivel nem az ő tanácsaikra hallgat. Járja a saját útját, hiszen csak Ön tudhatja, mire is képes.

Iktasson be rövidebb szüneteket, mert hiába érzi azt, tele van energiával, ez gyorsan elfogyhat, ha túlterheli magát. Könnyelműen mond igent a megkeresésekre, de nem számol a váratlanul felbukkanó akadályokkal. Ha ilyenkor lázas kapkodás helyet kiszellőzteti a fejét, gyorsabban találhat megoldást azokra. Nem szabad engednie, hogy a kétségbeesés úrrá legyen Önön, tartsa a céljait folyamatosan szem előtt.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha egyszer egy kérdéssel foglalkozni kezd, már nem szívesen hagyja félbe. Mivel azonban szellemileg nem túl friss, ne ossza meg a figyelmét a feladatai között. Legyen egy fontossági sorrend, amelybe kapaszkodhat. Ha egy ügyet sikeresen lezár, iktasson be egy rövidebb szünetet és utána folytassa az útját. Mindig mérje fel előre, milyen akadályok várnak Önre, hogy azokra felkészülhessen és így megőrizhesse a nyugalmát.

A határait feszegeti, mert úgy érzi, tele van energiával. Ügyeljen azonban arra, hogy a kitűzött célok elérhetőek legyenek, a kudarcokat ugyanis nem tudná feldolgozni. Sikerekre van szüksége, hogy ez a lendület kitartson és valóban eredményes napot zárhasson. Kisebb kerülők beleférnek, de a csalódást el kell kerülnie, ezért inkább kérjen segítséget, ha úgy gondolja, egyedül mégsem tud megbirkózni az akadályokkal.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Az akadályok láttán most a kétségbeesés helyett inkább segítségért fordul a környezetében élőkhöz. Elfogadta, hogy bizonyos nehézségek meghaladják az erejét, képességét, de ez még nem jelenti azt, hogy emiatt értéktelenebb lenne. Természetesen nem várja el, hogy Ön helyett oldják meg a problémát, így számos gyakorlati tapasztalatot szerezhet, melyeket a későbbiekben akár más területeken is hasznosíthat.

Szívesen tartózkodnak a közelében, mert nyugalmat áraszt. Lehet számítani a segítségére, támogatására, mintha kifogyhatatlan energiákkal rendelkezne. Ne feledkezzen meg azonban a saját feladatairól sem, hiszen bizonyos ügyekben már szorongatják a határidők. Bár ez valóban nem olyan izgalmas, mint az új kihívások, a megbízhatóságát nem kockáztathatja egy kis kalandvágy miatt. Legyen megfontoltabb, még ha nehezére is esik.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nyugtalan és ezt a környezetében élők nehezen fogadják el. Nehéz ugyanis követni a gondolatait és a tetteit. Mindenbe belekezd, de hamar ráun, és új feladatot keres. Így viszont elmaradnak az eredmények és ez végül már Önt is bosszantja. Legyen kitartóbb, még ha egy adott kérdést nem is tekint kihívásnak, vigye végig. Összpontosítson, úgy gyorsabban haladhat, és kevesebb kudarcra kell számítania.

Nem várják meglepetések ezen a napon, a rutin feladatok és a szokásos akadályok nehezítik csak az előrehaladását. Éppen ezért ne is bosszankodjon, hiszen a megoldás is ott van a kezében. Csak arra kell figyelnie, amivel épp foglalkozik, ne kalandozzanak el a gondolatai. Bár néha unalmasnak érzi így a teendőket, de várják még izgalmak, amikor erre felkészültebb lesz és módjában áll majd valóban évezni is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



