Napi horoszkóp - 2018. január 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hamar elveszíti a türelmét, ha nem a tervei szerint alakul a napja. Túl sok feladat vár Önre, ezért úgy érzi, most nem fér bele váratlan akadály vagy új felkérés. Legyen határozott, mondjon nemet minden olyan megkeresésre, amely letérítené az útjáról. Ne kapkodjon azonban, ha kicsit megcsúszik, mert ez csak melegágya lehet a hibázásnak, ami viszont nem fér bele az időbe. Ha nem idegeskedik, végül elintézendői végére érhet.

Lassabban halad, mint tervezte, de ne a környezetében élőket okolja emiatt. Ön nem vett figyelembe minden akadályt, ezért tűnik úgy, hogy letért az útjáról és nem fog végezni. Őrizze meg a nyugalmát és gondolja át, mely feladatokkal kell mindenképpen foglalkozni, a többit átmenetileg tegye félre. Ha így tisztul a kép, már látja az esélyét annak, hogy valóban minden várt eredményt szolgáltatni tud.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Érdemes olyan témák felé fordulni, amelyek korábban érdekelték, de eddig nem volt módja közelebb is megismerkedni azokkal. Bár most is sok a teendője, de nyitott és befogadó, így az új információkat gyorsabban dolgozza fel és tudja eldönteni, valóban hasznosak lehetnek-e a későbbiekben. Beszélgessen olyan emberekkel, akiknek van már tapasztalata az adott kérdésben, hiszen tőlük tanulhat a legtöbbet.

Szívesen mozog emberek között, most lehetősége van segítségére lennie azoknak, akik erre rászorulnak. Használható tanácsokat ad, ez pedig népszerűvé teszi. Ha egy témát közel érez magához, akkor bátran álljon be a sorba és vigye végig az ügyet. Sokat tanulhat abból, mások hogyan kezelik a problémát, akár még az Ön útmutatásait követve is láthat hasznos módszereket, szerezhet gyakorlatot bizonyos kérdésekben.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nyugalom árad Önből, végre sikerült megteremteni az egyensúlyt magában. Ilyenkor különösen népszerű, szívesen tartózkodnak a közelében még olyanok is, akikkel máskor nehezen találja meg a közös hangot. Most ne fogadjon senkit a bizalmába, mert akár az irigyei is megpróbálhatják kihasználni. Nem kell félrevonulnia, de azt a bizonyos falat, amit a saját védelmében épített maga köré, ne bontsa el.

Érdemes átgondolnia, mely feladatokkal foglalkozzon. Nem is elsősorban fontossági sorrendet kell készítenie, a lehetőségeit vizsgálja meg. Hiába érzi ugyanis úgy, hogy egy adott kérdés nem tűr halasztást, ha minden erőfeszítése ellenére nem halad előre. Eredményekre van azonban szüksége, hiszen azokból meríthet erőt. Ezért válassza a könnyebb utat, kisebb ellenállást, ne keressen akadályokat, kihívásokat.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha nem mutatja ki, hogy segítségre van szüksége, a környezetében élők joggal gondolhatják, hogy minden rendben van. Ha valóban úgy érzi, elérte a határait és egyedül már képtelen továbblépni, ossza ezt meg azokkal, akikben megbízik. Ők nem fognak visszaélni a helyzettel és a megfelelő tanácsokkal láthatják el. Lehet, elkísérni nem tudják, de ha átlendítik a holtponton, Ön abból már építkezhet.

El kell fogadnia, hogy kicsúszott a kezéből az irányítás. Hiába indította Ön be a folyamatokat és a kezdeti lépések során még az Ön véleménye volt a döntő, végül háttérbe szorul. Legyen nagyvonalú, hiszen az ügy többet jelent Önnek is, minthogy most képes legyen teljesen félreállni. Továbbra is harcoljon a sikerért, még ha a célegyenesben már nem is Önt ünneplik, a tudat, hogy a sikerek Önnek is köszönhetőek, vigaszt jelentenek.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Mielőtt bármit is mondana, figyelmesen hallgassa végig a másik felet. Bár egyszerűnek tűnik a helyzet, mégse ítélkezzen az első pár mondat után. Ne csak az eszére hallgasson, próbálja meg átélni azokat az érzelmeket is, amelyek lejátszódtak a segítséget kérőben. Végül Ön is megérti, ez valóban egy sokkal összetettebb kérdés és bizony itt nincs fehér vagy fekete, meg kell találni azt a bizonyos arany középutat.

Eddig elnyomott érzelmek törnek a felszínre. Ne engedje, hogy emiatt az indulatok vegyék át az uralmat Ön felett, inkább keresse az okát annak, hogy mindez megtörténhetett. AZ egykoron feldolgozatlanul szőnyeg alá sepert problémák okozzák most ezt a zűrzavart Önben. Ha sikerül feldolgoznia a múlt eseményeit, végül helyére kerülhetnek a gondolatai. Legyen ez tanulság, hogy nem szabad magában elnyomni a csalódásokat.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Tudja le a kötelezettségeit, hogy utána önmagára figyelhessen. Ne új kihívásokat keressen, most sokkal nagyobb szüksége van egy kis én-időre. Az elmúlt napok rohanásában ugyanis számos indulat maradt Önben feldolgozatlanul, amely folyamatosan mérgezi a hangulatát. Eddig ezek elől a munkájába menekült, de ezt nem folytathatja büntetlenül. Vonuljon félre a gondolataival és élje át a keserűségét, hogy attól végre megszabadulhasson.

Ami a szívén, az szinte azonnal a száján is. Számolnia kell azzal, hogy így megbánthat olyan embereket, akik ezt az oldalát nem ismerik. A közeli barátok már tudják, ezzel próbálja leplezni a problémáit, így ők már képesek továbblépni, ha a szavaival megsérti őket. Ügyeljen azonban arra, hogy a tágabb környezetében ez ellenszenvet ébreszthet és elveszíthet olyan kapcsolatokat, amelyek még csak most kezdtek volna kibontakozni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



