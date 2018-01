Napi horoszkóp - 2018. január 22.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.22 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne engedje, hogy sarokba szorítsák és így kényszerítsék arra, hogy döntsön. Ez egy olyan kérdés ugyanis, ahol nincs helye a kapkodásnak. Bármerre is indulnak majd el, komoly következményekre kell számítani és erre szeretne előre felkészülni. Éppen ezért kért időt, de ezt nem akarják elfogadni. Az irányítás az Ön kezében van, amíg azt képes megtartani, addig lesz lehetősége is gondolkodni. Legyen határozott, álljon ellen a nyomásnak.

Nagy lendülettel kezdte az évet, ideje most mérleget készíteni. Szinte azonnal a tervek megvalósításába kezdett, de be kell látnia, hiába volt a lelkesedés és a kapkodás, még szinte alig haladt előre. Érdemes lenne átgondolni, miként is kellene mostantól szerveznie a teendőket, hogy a várt eredmények valóban jöjjenek is. Nincs még semmiről lemaradva, de ez az út így nem is vezet sehova, ezért változtatnia kell.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Kísértések jönnek-mennek, ezek mind próbatételek az Ön számára. Vajon elég erős ahhoz, hogy ellenálljon, vagy mégiscsak félreteszi az elveit, hogy egy kicsit lazítson? Az ilyen döntések mutatják meg, mely célokat tart valóan fontosnak és melyek azok, amiket talán nem is saját maga miatt választott, hanem mások elvárásait akarta általuk teljesíteni. Nem is olyan nagy baj az, ha tisztul a kép és rátalál a saját útjára.

Bár pontosan látja a probléma gyökerét, mégsem találja a megoldást. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy Ön is érzi, kényelmetlen órák várnak Önre, ha valóban foglalkozni akar a kérdéssel. Most még ugyan halogathatja, hogy a tettek mezejére lépjen, de hosszú távon ez nem lesz járható út. Már most beszélgessenek arról, ami elkerülhetetlen, így módjuk lesz felkészülni rá és enyhíteni a kellemetlen következményeket.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Fáradt, kimerült és hiába is próbál erőt venni magán, csak tologatja maga előtt a teendőket. Ne erőltesse, hiszen egyre feszültebbé válik, ahogy telik az idő és azt látja, nem halad előre. Fogadja el, hogy ez egy olyan nap lesz, amikor elmaradnak az eredmények és bármennyire nem szereti a tétlenséget, mégiscsak ez lesz a jellemző. Erőt kell gyűjtenie, a szervezetének pedig szüksége van arra, hogy megújulhasson.

Csak akkor hozza szóba a témát, ha felkészült arra, nem mindenki ért egyet Önnel. Valóban meg kell beszélniük a problémát, de ez nem jelentheti azt, hogy el kell fogadnia mindenkinek az Ön álláspontját. Legyen nyitott és a megegyezésre törekedjen. Ha türelemmel végighallgatja a szeretteit, az Ön számára is világossá válik, nem csak egy út járható a megoldás érdekében. Össze kell hangolni az elképzeléseket, ez pedig az Ön erőssége.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szüksége lesz az önfegyelmére és a makacsságára. Nehezen indul a nap és már az első akadályok láttán legszívesebben visszabújna az ágyba. Ezt azonban nem teheti meg, de nem egyszerű megtalálni magában azt az erőt, amely átlendítheti a holtponton. Gondoljon azokra, akik miatt képes harcolni, próbáljon értük talpon maradni. Persze tegye félre azokat a feladatokat, melyek nem olyan fontosak, hogy valóban a lényegesekkel foglalkozzon csak.

Ha már így felszínre törtek az indulatok, ideje tiszta vizet önteni a pohárba. Eddig elnyomta magában a feszültséget, de mostanra világossá vált, hogy ez így nem mehet tovább. Bár nem így tervezte ezt a napot, tegye félre a tennivalókat és üljenek le. Kapkodva, fél szavakat egymás fejéhez vágva ugyanis ez a kérdés nem oldható meg. Higgadtan kell meghallgatniuk egymást és törekedni arra, hogy közös nevezőre jussanak.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha elhárít egy akadályt, azzal egy újabbat épít maga elé. Át kellene gondolnia, vajon jó úton jár-e. Bár nem kevés energiát fektetett már a kérdésbe, de továbbra sem haladt előre, ezt mindenképpen jelnek kell tekinteni. Vajon valóban a saját érdeke is, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozik, vagy csak külső elvárásoknak akar megfelelni? Ha erre a kérdésre megtalálja a választ, azzal egyúttal a megoldás is a kezébe kerül.

Tele van ötletekkel, de hiányzik Önből a kitartás, hogy azokat meg is valósítsa. Képtelen ugyanis egy adott kérdéssel hosszabban foglalkozni, gyorsan megunja, ha már beindul és újabb kihívások után kutat. Nem érdemes ennyi folyamatot beindítani, inkább raktározza el az elképzeléseit és vegye majd elő azokat, ha már úgy érzi, képes is lesz végigvinni. Ne keltse szétszórt ember benyomását, mert így elveszíti szerettei bizalmát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár tele van feszültséggel, próbáljon meg nyugodtan foglalkozni a kérdéssel. Ha ugyanis engedi felszínre törni az indulatokat, csak még messzebb kerülnek a megoldástól. Most elsősorban megegyezésre lesz szükség, ehhez pedig türelmesen kell végighallgatnia az érintetteket. Ha már látja az álláspontokat, könnyebb lesz rátalálni arra az útra, amelyet végül mindenki elfogad, és így egy irányba haladhatnak tovább.

Szerencsére nem kell azonnal döntenie, mert most túl fáradt ahhoz, hogy minden következményt számba vegyen. Elmerenghet a kérdésen, de még ne mondja el, mit is gondol róla, hiszen nem teljes a kép. Lesznek olyan folyamatok, melyekre nem lehet előre felkészülni, de már most is tisztában van azzal, hogy ezekre számítania kell. Most még inkább élvezzék egymás társaságát, próbáljanak meg kikapcsolódni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



