Napi horoszkóp - 2018. január 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.19 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A feladatok mögött ott vannak a célok is. Ezeket meg kell oldania, ha fontosnak érzi még mindig az álmait. Ne veszítse el a türelmét, kitartását, hiszen Ön is tudja, hogy küzdelem nélkül nem lesznek eredmények. Bár most még minden olyan távolinak tűnik, ha lendületbe jön, már gyors ütemben halad előre és elhiszi, valóban képes lehet mindazt elérni, amit maga elé kitűzött. Legyen büszke a teljesítményére, hiszen nem keveset tett le az asztalra.

Amikor minden a helyére kerül bent, akkor képes a környezetével is összhangba kerülni. Ilyenkor elég határozott ahhoz, hogy ne térítsék le az útjáról, de közben nyitott a javaslatokra, amelyek megkönnyíthetik az Önre váró csatákat. Ez a kisugárzásán is érződik, így nem csoda, ha keresik a társaságát, hiszen ebből táplálkozva másoknak is megmutathatja, érdemes harcolni a célokért és nem szabad feladni az álmokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Szívesen mozog emberek között, ugyanis nem szeretne foglalkozni a problémáival. Úgy gondolja, ha nincs egyedül, akkor képes elterelni a figyelmét azokról. Bár valóban így tűnhet, de a sok hiba, amit vét, nem a véletlen műve. Nem tud ugyanis úgy összpontosítani, ahogyan az szükséges lenne ahhoz, hogy elkerülje azokat. A menekülés nem megoldás, ezért inkább nézzen szembe a kérdésekkel, még ha emiatt kényelmetlenül is érzi magát.

Nyitott és befogadó, ilyenkor érdemes új témák felé fordulnia. Keressen olyan feladatokat, melyek meglepetéseket tartogathatnak, mert szívesen veszi azokat az akadályokat, amelyek elgondolkodtatják. Új célok fogalmazódnak meg Önben és már tervezi az utat is. Egyeztessen azonban erről a szeretteivel, hiszen az ő életükre is befolyással lesznek a változások, melyeket készül bevezetni. Ha ellenállásba ütközik, legyen türelmes.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Úgy érzi, egy helyben toporog, bármit is csinál, nem halad előre. Ne adja fel azonban, haladjon tovább apró lépésenként, észrevétlenül eléri a céljait. Elmaradnak ugyan a kiugró eredmények, nagy ugrások, de ez nem jelenti azt, hogy hiábavaló mindaz, amit tesz. Az akadályok megtanítják küzdeni, ezért azokat is fogadja emelt fővel. Nap végén gondolja át újra, mit is tett le az asztalra, akkor fog igazán szembesülni a teljesítményével.

Túl sok feladatot tervezett be erre a napra, gondolja át még egyszer, vajon tényleg mindegyikkel foglalkozni kell-e még ma. Ha kapkodna, azzal csak a hibáknak teremtene melegágyat, ezért inkább legyen fontossági sorrend és tudjon nemet mondani azokra, melyeket elhalaszthat. Ha sikerül átszerveznie a teendőket, már nem is látja reménytelennek a helyzetet, hogy végül mégis végezhet azokkal, melyekkel szükséges.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Fáradt és érzékeny. Ilyenkor sokkal hevesebben reagál minden olyan eseményre, melyek nem szerepeltek a terveiben. Nehezen viseli, ha váratlan akadályok bukkannak fel vagy nemet mondanak arra, hogy segítségre szorul. Egedül is képes azonban megbirkózni az Önre váró nehézségekkel, ha nem veszíti szem elől a céljait és megérti, hogy ez csak átmeneti állapot, amint ismét önmagára talál, már határozottabban haladhat előre.

A tervezés során vegye figyelembe a lehetőségeit is. Hiába szeretne bizonyos célokat előrehozni, ha jelenleg még nem áll módjában foglalkozni azokkal. El kell fogadnia, hogy most még lassabban halad, de így is van értelme harcolni. Nem szabad feladnia még akkor sem, ha bizonyos akadályok váratlanul bukkantak fel. Amíg talpon marad, addig él a remény is, így eljön az idő, amikor a hőn áhított útra léphet.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Őrizze meg a türelmét, még ha belül bosszankodik is amiatt, hogy lassabban halad. A környezetében élők ugyanis Önhöz fordulnak tanácsért, kérik a támogatását és ilyenkor félre kell tennie a saját feladatait. Tekintsen erre elismerésként, hiszen bíznak a tudásában, a tapasztalataiban, melyeket úgy tud átadni, hogy ők is képesek hasznosítani. Ezzel ápolhatja a kapcsolatait, melyeket az utóbbi időben egyébként is elhanyagolt.

Kerülje a feszült helyzeteket, meneküljön, ha készül kitörni a vihar. Bizonytalan és ilyenkor feszültebb, így hamar felszínre törhetnének olyan indulatok, melyekkel megbánthatja az Önhöz közel állókat. Keressen inkább olyan feladatokat, melyek lehetővé teszik a félrevonulást és elmerülhet a gondolataiban. Szüksége van a sikerekre, melyeket magának köszönhet, ezért inkább egyszerűbb kihívásokkal foglalkozzon.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lassan beérnek azok az előkészületek, melyeket korábban tett és így most már csak könnyedén be kell sétálnia a célba. A legjobbkor történik ez Önnel, mert közben olyan problémák is felmerülne, amelyek miatt menekülőre fogná. Így viszont járja tovább az útját és a sikerek erőt adnak Önnek ahhoz, hogy szembenézzen azzal a kényelmetlen helyzettel, amelyet tisztáznia kell, ha szeretne megnyugodni.

Ne csak a rideg tényeket vegye számba, mikor döntést hoz, hallgassa meg, mit súgnak az ösztönei. Ez ugyanis most egy olyan kérdés, amikor nem elég a józanész, hiszen a következmények másokat is érintenek. És míg Ön képes az előnyöket és a hátrányokat patikamérlegre helyezni, a szerettei számára ez nem ennyire egyértelmű. Rájuk is tekintettel kell lennie, ha nem szeretne egyedül végigmenni az úton.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



