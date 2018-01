Napi horoszkóp - 2018. január 16.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.16 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kimerült, ilyenkor a környezetéből érkező jelek még érzékenyebben érinthetik. Hamar átragad Önre akár a feszültség, de mások problémája is képes magával ragadni Önt. Így viszont nehezebben összpontosít a feladataira, hiszen a gondolatai elkalandoznak. Tudja le a kötelezettségeit mihamarabb és utána kövesse azokat az elképzeléseket, amelyek megfogalmazódnak Önben a külső ingerek hatására.

A váratlan kihívások most izgalommal töltik el, hiszen megérti, hogy mindez okkal történik. Pedig emiatt a gondosan összeállított napirendjét félre kell tennie. A környezetében élők is meglepődve figyelik, milyen nyugalommal fogadja, hogy le kell térnie az útjáról, de éppen ezért készséggel is állnak a rendelkezésére. Szeretnék ők is megtapasztalni, Önnel együtt felfedezni az újonnan felbukkant akadályok valódi célját.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A kérdései lényegre törőek, addig nem nyugszik, amíg meg nem kapja a valódi válaszokat. Ön is érzi, hogy fel kell tárnia a valódi okokat, de ez sokkal mélyebben rejlik és lesznek, akiket kényelmetlenül érint. Az úton azonban csak akkor tud végigmenni, ha nem maradnak rejtve bizonyos szándékok és az is világossá válik, kikre támaszkodhat hosszabb távon is. Most lemorzsolódnak azok, akik nem lennének elég kitartóak.

Ha nem veszíti szem elől a céljait, könnyebben megőrzi a nyugalmát. A környezetében élők ugyan folyamatosan megzavarják, de Ön mégis marad az útján, mert pontosan tudja, merre tart. Bízzon a tudásában és a kitartásában, hiszen ezek által végül megvalósítja azokat az elképzeléseket, amelyek egyúttal meghozzák azokat az elismeréseket, melyeket oly régóta üldöz, mert általuk biztosíthatja a jövőjét.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne csak az ajánlatot nézze, mielőtt elfogadja, gondolja át kapcsolatát azzal is, aki teszi. Könnyen lehet, hogy csapdába készülnek csalni és próbálják kihasználni a vágyait. Ha egy olyan ajtót nyitnak meg Ön előtt, mely előtt régóta toporog, hajlamos lehet könnyelműen belépni rajta. Így viszont megnehezíti a helyzetét, hiszen még nem elég felkészült arra, hogy az Önre váró akadályokkal megfelelő módon megbirkózzon.

Tele van energiával és ezt szeretné úgy kihasználni, hogy az ne maradjon észrevétlen azok szemében, akik a jövőjét befolyásolhatják. Mégse legyen könnyelmű, ne vállaljon olyan kockázatokat, melyeket nem tud előre felmérni. Gondolatban mindig egy lépéssel a tettei előtt járjon, hogy ne érhessék meglepetések. Így elkerülheti azt, hogy a befektetett munka végül zsákutcába vezessen és még rosszabb helyzetbe kerüljön, mint hol van.

RÁK: (június 22 - július 22.)



A nyugodtsága lehet a kulcs, amely megoldja a problémát. Éppen ezért ne engedje, hogy a feszültség Önre is átragadjon, igyekezzen megőrizni a hideg fejét és az ítélőképességét. Addig ne alkosson véleményt, míg valamennyi érdekelt álláspontját meg nem hallgatta. Ne engedje, hogy sürgessék azzal az indokkal, minél hamarabb tovább kell lépni. Ahhoz, hogy végérvényesen lezárhassák az ügyet, türelemre és időre van szükség.

Érdemes lenne megbeszélni valakivel azokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatják. Bár egyedül is találna választ rájuk, de más szemszögből megvizsgálva olyan részletek is felszínre kerülhetnek, melyek fontosak lehetnek. Ha végül mégis a saját útját járja is be, óvatosabban halad, ha felhívják a figyelmét bizonyos buktatókra. De megfogadva a kapott tanácsokat, ezeket akár el is kerülheti és így gyorsabban ér célba.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Önmagát kell első helyre helyezni, ha valóban célba szeretne érkezni. Ha nem tud nemet mondani és minden megkeresésnek meg akar felelni, egyre hátrébb kerülnek azok a teendők, amelyek viszont az Ön érdekeit szolgálnák. Legyen erős és tartson ki az elképzelései mellett, hiszen azok is vannak olyan fontosak, mint a környezetében élőké. Nem várhatja el másoktól, hogy kiálljanak Önért, ha Ön se teszi ezt meg saját magáért.

Összeállítja a napját, amibe aztán kapaszkodhat, amikor úgy érzi, letért az útról. Szüksége lesz erre, hiszen a környezetében élők folyamatosan megzavarják. Ön azonban elég erős ahhoz, hogy nemet mondjon, ha úgy érzi, ezzel veszélybe sodorná a céljait. Bár ez szül egy kis feszültséget, most mégsem enged a nyomásnak, mert nem szeretné, ha végképp fel kellene adnia az elképzeléseit. Őrizze meg ezt a határozottságát egész héten.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Felszínre törnek az érzései, ezért nehezebb Önnel megtalálni a közös hangot. Hajlamos a mondatok mögé olyan tartalmat képzelni, amely miatt kisebb viták alakulnak ki. Amíg nem képes hideg fejjel gondolkodni, nehéz lesz segítséget találnia a feladataihoz. Vonuljon inkább félre, hogy ne csak a szóváltásokról maradjon emlékezetes ez a nap. Ha önmagára marad, gyorsabban talál vissza a megfelelő útra és lesz ismét magabiztos.

Olyan emberekkel vegye körbe magát, akikben megbízhat, és nem használják ki az esetleges gyengeségét. Úgy érzi, túlvállalta magát és elbizonytalanodik, merre is lenne érdemes elindulni. Emiatt azonban nem csak elmarad a tervektől, de a belső nyugalmát is elveszíti. Keressen kapaszkodókat olyan emberekben, akik ismerik már ezt az oldalát és így szolgálhatnak olyan tanácsokkal, amelyek átlendítik a holtponton.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



