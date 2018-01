Napi horoszkóp - 2018. január 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne csak azt keresse, mások miben hibáztak, a saját felelősségét is fel kell vállalnia. Akkor találnak megoldást a kialakult problémára, ha nem arra összpontosítanak, hogy kinevezzék a bűnbakot, hanem összefogva igyekeznek kijavítani, amit elrontottak. Talán ez az eset éppen arra világít rá, hogy a széthúzás nem vezet eredményre. Ahogy haladnak előre, úgy fogalmazódnak meg új célok is, amit csapatként valósíthatnak meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár nem értek célba, de azt is érzik, nincs tovább. Többet vártak ettől az úttól, mert a tervezés nem volt elég alapos. Ha már akkor számításba vesznek bizonyos akadályokat, felismerhették volna még időben, hogy rossz utat választottak. Most azonban már csak elfogadni tudják, hogy ennek az ügynek itt a vége. Viszont remek csapattá kovácsolódtak össze, így a későbbiekben még lehetnek közös elképzelések.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Először zárja le a folyamatban lévő ügyeket, csak utána keressen új kihívásokat. Ha emiatt ma már nem kezd bele új feladatokba, ne bosszankodjon. Hiába kapkodna és próbálna ugyanis több folyamatot is kézben tartani, az csak ahhoz vezetne, hogy hibázik. Bár nem vallja be magának, de szellemileg kimerült, az elmúlt napok kudarcai ugyanis megtépázták az önbizalmát. Most sikerekre törekedjen, ne rögös utakra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A mai akadályokat azért kapja, hogy tanuljon belőlük. Ne mérgelődjön, hanem keresse a megoldást rájuk. Érthető ugyan az elkeseredettsége, hiszen már a célvonalban volt és lassítani kényszerül, de türelemmel és kitartással végül beérkezhet. A szerzett tapasztalatok pedig az élet más területén hasznára lesznek éppen akkor, amikor már feladná, tud majd hozzájuk nyúlni. Fogadja ezért a nehézségeket megértéssel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Tegye félre a saját elképzeléseit és segítse azokat, akik Önhöz fordulnak. Ők ugyanis azok az emberek, akik támogatták, amikor épp mindent feladni készült. Bár önzetlenül tették, most viszonozhatja, hogy akkor nem engedték összeomolni. Ha felidézi, mit élt meg egykoron, megértheti, hogy most min mennek keresztül. A türelem és az erő, amit nyújtani tud nekik, most számukra jelenti a talpon maradást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tegye félre a feladatokat és élvezze ezt a napot a szerettei körében. A közös programok, de akár csak egy kellemes beszélgetés visszaidézheti az ünnepek meghittségét és nyugalom költözik az otthonába. Szüksége van a biztos háttérre, mert nehéz időszak vár Önre, amikor minden támogatásból erőt meríthet majd. Éppen ezért ne is kapkodjon, a mosolyával a szerettei arcára is boldogságot csalhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne csak maga körül, de a fejében is tegyen rendet. Az utóbbi időben teret engedett olyan gondolatoknak, amelyek megmérgezik a hangulatát is. Ideje ezektől megszabadulni, hogy ismét önagára találhasson és végre a céljaiért küzdeni is tudjon. Most csak addig hajlandó menni az úton, amíg nem ütközik akadályokba, mert nincs ereje a harchoz. Túl sok energiát emészt fel, hogy megpróbálja színesebben látni a világot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Végre sikerült kipihennie magát, így remek hangulatban ébred. Ez ne arra ösztönözze, hogy feladatokat keres, inkább élvezze szerettei társaságát. Szervezzen közös programot, vagy csak üljenek le beszélgetni. Így tisztázhatnának olyan nézeteltéréseket is, melyeket a nagy rohanásban besepertek a szőnyeg alá. Türelmes és elfogadó, ezért képes elfogadni más álláspontot, mint az Öné és ez segítheti a közös nevező megtalálását.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tele van energiával, ezért igyekszik ledolgozni az elmaradását. Nem mindenki ilyen lendületes, így a feladatok jelentős részét egyedül kell megoldania. Így is szépen halad, ezért ne bosszankodjon amiatt, hogy nem kap segítséget. Így legalább büszke lehet arra is, hogy az eredmények a saját teljesítményének gyümölcse. Ez pedig olyan erőket szabadít fel Önben, amely által már új célokat is kitűz maga elé.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Mielőbb tudja le azokat a kötelezettségeket, amelyeket nem halogathat tovább. Bár fáradtan ébredt, de azt is tudja, ezekkel végeznie kell ahhoz, hogy megnyugodhasson. Bár a sikerek feltöltik energiával, mégse nézzen új kihívások után, tudjon megállni, amikor végez a legszükségesebb feladatokkal. Szüksége van a pihenésre, mert ha most nem lassít, később már ennyi lendület sem lesz Önben, az egészségét kockáztatja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Csak olyan feladatokkal foglalkozzon, ahol nem kell meglepetésekre számítania. Kimerült ahhoz, hogy a váratlan akadályokkal is megbirkózzon. Vannak azonban olyan folyamatok, amelyeket könnyedén tart az irányítása alatt, mert kellő tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy a felmerülő nehézségek láttán is képes legyen haladni előre és ez egyúttal további energiákat is mozgósít Önben. A sikerekből táplálkozhat a jövőbe is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Feszült, ezért elég egy szó ahhoz, hogy az indulatai a felszínre törjenek. Hamar felismerik ezt a szerettei, így igyekeznek elkerülni Önt. Fogadja el, hogy ezen a napon inkább egyedül járja az útját, így legalább elmerülhet a gondolataiban. Hamarabb találhat rá a nyugalomra, ha sikerülne száműznie a fejéből az elmúlt napok kudarcait és felidézi azokat a sikereket, mellyel kivívta a környezetében élők elismerését is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp