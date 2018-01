Napi horoszkóp - 2018. január 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.14

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha felveszi a kesztyűt, csak megmérgezi az otthon légkörét és a feszültség tovább nő Önben. Hiába szerette volna tisztázni a nézeteltérést, a másik fél nem elég nyitott erre. Csak a saját álláspontját hajlandó elfogadni, de ez az Ön számára elfogadhatatlan. Egyet tehet, vár még. El fog jönni az a pillanat, amikor nem csak Ön ismeri fel, hogy engedni kell annak érdekében, hogy megtalálják a közös nevezőt.

Most még képes elnyomni magában a feszültséget, de tudja, hogy nem ez a megoldás. Mégsem szeretné szóba hozni a témát, mert végre egy is nyugalom lengi be az otthonát. Keressen olyan feladatokat, melyek lehetővé teszik, hogy félrevonuljon és elterelheti a figyelmét a kérdésről és nem foglalkoztatják az ezzel kapcsolatos problémák. Ha sikerül megfeledkeznie róla, könnyebb lesz megőrizni a higgadtságát is.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem kell rohannia, bátran elhalaszthatja azokat a feladatokat, melyekkel most nem foglalkozna szívesen. Így több ideje marad a szeretteire és önmagára is. Szüksége lenne egy kis magányra, hogy rendezhesse a gondolatait. Az elmúlt időszakban számos kérdés maradt nyitott, ezekre szeretne minél hamarabb válaszokat találni. Önmaga érdekében tegyen félre minden mást és erre összpontosítson.

A lendülete csak addig tart, amíg akadályok nélkül haladhat előre. Úgy állítsa össze a napját, hogy abban olyan foglalatosságok szerepeljenek, amelyek során nem kell meglepetésekre számítania. Ha határozottan haladhat előre, elkerüli azokat a buktatókat, melyek felidézhetnék a kudarcokat és így úrrá lenne Önön az elkeseredettség.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesen mozdul ki a négy fal közül még akkor is, ha ehhez nem talál társaságot. Bár nem szerette volna egyedül tölteni a napot, de bezárva érzi magát, ha nem mozoghat szabadon. Valami elől próbál menekülni, de még nem tudja, mit keressen. Saját magától nem szabadulhat meg, ezért hiába is próbálkozik. Ki kell békülnie az elmúlt napok eseményeivel, még ha számos tettét meg is bánta, vissza már nem csinálhatja.

Hiába próbálja elrejteni a valóságot, a szerettei felismerik, hogy segítségre van szüksége. Ne titkolja előlük azokat a kérdéseket, amelyek foglalkoztatják. Bár válaszokat ők sem adhatják meg, de elbeszélgetve velük elindulhat egy olyan úton, amely elvezeti Önt a megoldáshoz. Nem lesz könnyű az Önre váró időszak, de ahhoz, hogy fejlődjön, ezt meg kell élnie és utána fel kell dolgoznia az átélteket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Szeretne továbblépni, de ez nehéz, ha nem oldja meg a problémát. Hiába próbálná szőnyeg alá seperni, a tudatalattijában folyamatosan jelen van, és emiatt nem tud új célokat keresni. Lassítania kell és elfogadni, hogy ezeket a kényes kérdéseket akkor is tisztázza, ha emiatt bizonyos kapcsolatai átmenetileg megromolnak. Ha nem engedi az indulatait felszínre törni, a későbbiekben még rendezhetik a sorokat.

Olyan célokat tűzzön ki maga elé, melyeket gyorsan, komolyabb erőbefektetés nélkül is elérhet. Túl fáradt ahhoz, hogy komolyabb akadályokkal is megbirkózzon, de szüksége van a sikerre ahhoz, hogy talpon maradhasson. Az utóbbi idők kudarcait szeretné ellentételezni azzal, hogy most nem ad esélyt a hibáknak és a tévutaknak. Álljon meg többször is, hogy élvezhesse az eredményeket és erőt merítsen belőlük.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Vannak napok, amikor jobb mindent maga mögött hagyni és elmerülni az önsajnálatban. Emiatt ugyan kezdetben romlik a hangulata, de elérkezve a mélypontra azt is felismeri, önmagára támaszkodva képes lesz talpra állni. Nincs szüksége segítségre, csak az egészséges önbizalmára, amely utat mutat azokhoz a célokhoz, melyeket könnyedén megvalósíthat és bizonyságot ad arra, hogy értékes ember.

Az Ön problémái nem egyediek, erre akkor ébred rá, amikor másoknak ad tanácsot. Kívülről nézve minden olyan egyszerű, de amikor a sajátja, akkor örvényként húzza le. Valósítsa meg Ön is, amit másoknak javasol, akár közösen is végigmehetnek az úton, így legalább támogatják is egymást. Ezzel egyúttal a kapcsolatuknak is új színt adnak, hiszen eddig úgy tekintettek egymásra, mint két sikeres ember.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha görcsösen keresi a válaszokat, nem fogja megtalálni. Engedje el a problémát, keressen olyan feladatokat, amelyekkel elterelheti a figyelmét. Ez persze ne jelenti azt, hogy tudat alatt ne foglalkoztatná a kérdés, de így észrevétlenül talál majd rá arra az útra, amelyet be kell járnia a belső béke érdekében. Eddig rossz irányba próbált elindulni, ezért nem is haladt előre, de ezt felismerve már gyorsan pontot tehet az ügy végére.

Csak annyi feladatot tervezzen be erre a napra, amellyel egyedül is képes lehet megbirkózni. Bár kap segítséget, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy gyorsabban haladna. Mégse utasítsa vissza, hiszen olyanok sorakoznak fel Ön mellé, akik közel állnak a szívéhez és így legalább együtt tölthetnek egy kis időt. Ha emiatt talán még több is lesz a munka, hiszen javíthatja, amit elrontottak, ne bosszankodjon, élvezze a társaságukat.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



