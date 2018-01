Napi horoszkóp - 2018. január 13.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.13 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amíg mindenkinek próbál megfelelni, nem várhatja, hogy a saját céljaival is foglalkozni tud. Ugyan a legfontosabb kötelezettségeit elrendezi, de utána már azt keresi, kinek segíthetne. Ilyenkor kellene kézbe venni azokat az ügyeket, melyek a saját érdekeit szolgálják és akkor is elindulni az úton, ha éppen egyedül van. Számos akadályt tudna leküzdeni, ha hinne a sikerben és hallgatna a megérzéseire.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Fontos döntések várnak Önre, vonuljon inkább félre és a saját megérzéseire hallgasson. Kérhetne tanácsot, de Ön is tudja, ez azt jelenti, ahány emberhez fordul, annyi megoldás születne. Ezek nem azok a kérdések, amelyeket mindenki ugyanúgy lát, sokat számítanak az eddig megélt helyzeteket, az ezek által szerzett tapasztalatok. És éppen ezért csak Ön választhatja meg azt az utat, amely az Ön számára vállalható.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha csak a józan eszére hallgat, elégedetlen lesz a választásával. Természetesen nem irányíthatja a szíve, de meg kell találnia azt a köztes megoldást, amely végül felvállalható és teljesíthető. Kérjen segítséget, ha az akadályokat túl nagynak találja, most elsősorban a fáradtsága miatt halad lassabban, így a környezetében élők könnyedén állnak elő a javaslataikkal. Őrizze meg a nyugalmát, akkor képes lesz haladni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Lassabban haladt a héten, mint tervezte és erre most ébredt rá. Ne kezdjen kapkodni, inkább gondolja át, mely feladatokat halaszthat el. A legfontosabbakkal mindenképpen foglalkoznia kell, és nem hibázhat. Mindig egy adott ügy legyen folyamatban, amelyre összpontosíthat, és csak akkor kezdje a következőt, ha ezt lezárta és egy kicsit a fejét is kiszellőztette. Hiába ugyanis a rohanás, ha közben egy helyben topog, mert mindig vissza kell fordulnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Volt ugyan terve erre a napra, de végül a váratlan események miatt nem azt az utat járta be. Mivel azonban nem kezdett bosszankodni, nyugodtan haladt előre és így az eredmények sem maradtak el. Ha nem is ilyen sikerekre számított, nincs oka elégedetlenkedni, a környezetében élők elismerték a teljesítményét. Az elmaradásait pótolhatja a jövő héten is, hiszen ezeknél már nem szorongatják határidők, elvárások.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehezen indul a napja, de ha ezt elfogadja, és ezek alapján tervezi a teendőit, végül szép eredményeket érhet el. Ki kell használnia azokat a lehetőségeket, amelyeket ma sodor az útjába a sors és ne azon bosszankodjon, amelyeket várt és nem jöttek. Okkal kell ezekkel az akadályokkal megbirkóznia és váratnak magukra azok, amelyekre készült. Járjon nyitott szemmel és tanuljon, a tapasztalatok nagy hasznára lesznek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Igyekszik menekülni a döntés felelőssége elől. Egy darabig ez működik is, de előbb-utóbb jönnek azok a helyzetek, amikor már nem hátrálhat. Gondolkodjon el azon, vajon miért nem meri kimondani a válaszait, mitől fél. Ha az rettenti meg, hogy emiatt elfordulhatnak Öntől, akkor ne tétovázzon. Aki így nem fogadja el, azzal hosszú távon egyébként is képtelen lenne együttműködni. Ha csak bizonytalan, akkor bízzon magában jobban.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Az ellenségei támadásba lendülnek, ezért nem elég előre nézni, a háta mögé is vessen néhány pillantást. Ne lepődjön meg, ha éppen azokban kell csalódnia, akiket a közeli múltban engedett magához. Ők azok, akik éppen ezért keresték a társaságát. Érezte ezt, de mégis próbált bizalmat szavazni nekik. Ha nem követ el hibát, nem is lesz mibe kapaszkodniuk, így elsősorban arra figyeljen, hogy azokat elkerülhesse.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha nem akar egyedül végigmenni az úton, akkor félre kell tennie a saját terveit. Most ugyanis nem kap támogatást az elképzeléseihez. Mivel azonban azok halaszthatóak, választhatja azt a megoldást, hogy most inkább másokat kísér be a célba. Így ugyan nem is lesz olyan nagy a sikerélmény, mint mikor egy saját terve megvalósul, de nem is lesz oka szégyenkezni a teljesítménye miatt, hiszen a közreműködése nélkülözhetetlen volt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bizonytalan és emiatt nem is mer nemet mondani. Így viszont könnyen kihasználhatják és olyan terheket is a vállára helyeznek, melyekkel képtelen lesz megbirkózni. A kudarcok pedig tovább gyengítik. Még idejében álljon talpra, hogy elkerülhesse a komolyabb csalódásokat. Ha nem is születnek nagy eredmények, foglalkozzon elsősorban a saját feladataival, melyekhez rendelkezik elég tapasztalattal és rutinnal.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amikor elindult, még magabiztos volt, de az akadályok láttán elbizonytalanodik. A környezetében élők próbálták felhívni a figyelmét arra, hogy könnyelműen vágott bele az ügybe és még nem elég felkészült. Most még visszafordulhat, de akkor úgy érzi, a büszkeségén csorba esik. Fogait összeszorítva küzd, hogy mégis elérhesse a kitűzött célokat. Érdemes lesz elgondolkodnia, legközelebb kikre hallgasson.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne úgy kezdjen hozzá a feladathoz, hogy képtelen lesz megoldani, mert akkor valóban kudarcra van ítélve az ügy. Ha azonban elhiszi, hogy meg tudja csinálni, akkor a magabiztossága átlendíti a holtpontokon. A megfelelő pillanatban a segítség is megérkezik, és így nem egyedül kell az akadályokkal megbirkóznia. Végig kézben tartja az irányítást és ez olyan erőt ad, amely nélkülözhetetlen a sikerhez.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp