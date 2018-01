Napi horoszkóp - 2018. január 12.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.12 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Egy érzés keríti hatalmába, minta valamiről vagy valakiről megfeledkezett volna. Emiatt képtelen a feladataira összpontosítani és sokat hibázik. Tudja le mielőbb a legszükségesebb kötelezettségeit, hogy félrevonulhasson és megkereshesse a hiányérzet okát. Talán nem is a külvilágban fog erre rátalálni, sokkal inkább saját maga felé van adóssága. Ne érezzen amiatt lelkiismeret-furdalást, hogy önmagával is foglalkozik.

Ha csak a szőnyeg alá sepri a problémát, nem oldja meg és ismét foglalkoznia kell majd azzal. Inkább most tegye félre a teendőit és törekedjen arra, hogy sikerüljön közös nevezőt találniuk. Ehhez higgadtságra és önfegyelemre lesz szükség, hiszen feszült a légkör és mindenki a saját igazában hisz. Tegye meg Ön az első lépést a béke érdekében és ahelyett, hogy beszélne, tudjon hallgatni és figyelni a másik fél véleményére.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Bár számos témában nem értenek egyet, vannak olyan közös ügyeik, amikor vállvetve, egymást támogatva tudnak harcolni. Most is egy ilyen időszak következik, amikor félre kell tenni a véleménykülönbségeket és a cél érdekében átmenetileg fegyverszünetet kötnek. Talán ez a mostani lépés többet is fog jelenteni, mint átmeneti időszak, hiszen világossá válik az Ön számára, a másik fél miért is gondolkodik másként, mint Ön.

Amit ad, azt kapja vissza a környezetében élőktől. Éppen ezért ügyeljen például a szavaira, mert ha megbánt azokkal valakit, Ön sem számíthat kíméletes kritikára. Ha pedig nemet mond minden segítségkérésre, magára marad, amikor Ön szorulna támogatásra. Nem kell természetesen a saját érdekeit háttérbe szorítani, hiszen azok könnyedén összeegyeztethetőek másokéval és így együtt haladhatnának az úton.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A teendőit rangsorolja és kezdje a legfontosabbakkal. Sokkal több a kötelezettsége, mint amennyire ideje lesz, így ügyeljen arra, hogy ne mulasszon el határidőket. Ha a sürgős feladatokkal végzett, már felszabadultabban foglalkozhat azokkal, ahol már nem kell kapkodnia. Itt már bátran iktathat közbe rövidebb szüneteket, hogy meg tudjon pihenni egy kicsit és friss fejjel folytatni a napot.

Nem felelhet meg mindenkinek, ezért erre ne is törekedjen. Elsősorban a saját elvárásait tartsa szem előtt, ehhez igazítsa az egyéb megkereséseket. Mondjon nemet azokra, melyek olyan útra terelnék, mellyel a céljaitól távolabb kerül. Ha így tesz, az elért eredményekkel elégedett lesz. Ha azonban mégis háttérbe szorítja a terveit, hogy másokon segítsen, nap végén szomorúan nyugtázza, hogy alig haladt előre, pedig meg sem állt.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Próbálja elnyomni az érzelmeit és a feladatokra összpontosítani. Most még kavarognak Önben az élmények és emiatt nem is igazán tudja, miként kellene értelmeznie a történéseket. Emiatt a figyelmét igyekszik elterelni, bízva abban, hogy az idő majd választ ad a megfogalmazódott kérdésekre. Bár valóban sokat tisztul a kép, nem úszhatja meg, hogy az esti órákban félrevonulva kielemezze az eseményeket és megszabaduljon a feszültségtől.

A szőnyeg alá sepert problémák nincsenek megoldva. Időről-időre ezeket ismét kézbe kell venni és addig nem nyugodni, amíg pontot nem tesz a végükre. Ez a nap is elsősorban erről fog szólni. Lesznek olyanok, melyek könnyedén sikerülhetnek, hiszen az idő előrehaladtával megkapta a szükséges válaszokat. De fel kell készülni arra is, hogy egyes kényes kérdések tisztázásra szorulnak, tovább már nem szabad halogatni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ki kell mondania azokat a szavakat, amelyeket eddig próbált elkerülni. A célozgatásokkal nem jutott előre, márpedig a kérdést tisztázniuk kell. Bár emiatt sebek szakadnak fel mind Önben, mind a másik félben, a kapcsolatukat tovább ne mérgezzék azzal, hogy hallgatnak. Ha sikerül pontot tenni az ügy végére, felszabadultan fordulhat a feladatai felé, ahol komoly kihívásokkal kell megbirkóznia, így fontos, hogy tiszta fejjel tudjon gondolkodni.

Ha átlendül a holtponton, már könnyedén veszi az akadályokat. Addig azonban hiába minden próbálkozás, a nehézségek láttán visszafordul. Keressen kezdetben olyan feladatokat, ahol tudja, mire kell számítania és a megoldások is a birtokában vannak. Ezek az eredmények töltik aztán fel energiával, hogy az összetettebb kérdéseket is kézbe vehesse. És bár egyedül érzi magát, észrevétlenül mindig érkezik a támogatás is.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne rögtönözzön, járjon olyan úton, ahol nem kell meglepetésekre számítania. Túl fáradt ugyanis ahhoz, hogy olyan akadályokkal is megbirkózzon, melyek kihívást jelentenének. A rutinja sok nehézség leküzdését lehetővé teszi, így szép eredményeket érhet el úgy is, ha nem kísérletezik. Bár így néha unalmasnak találja a napot, mégse kalandozzon, mert a kudarcokat nehezen tudná feldolgozni.

A béke érdekében hajlandó engedni, de azért ne menjen bele olyan egyezségbe, amellyel nem tudna azonosulni. Bár sokat jelent Önnek ez a kapcsolat, ha olyan áldozatot is követel, amely miatt már önmagát kellene feladnia, el kell gondolkodnia azon, van-e értelme folytatni. Ne engedje, hogy a pillanatnyi hangulata alapján hozzon döntést, elemezze a múlt eseményeit, és ha túl sok a fájdalom, meg kell tennie azt az utolsó lépést.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



