Napi horoszkóp - 2018. január 11.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.11 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A korábban megtett előkészületek beérni látszódnak. Sorra jönnek az eredmények komolyabb energia befektetés nélkül. Az irigyei nem is hagyják ezt szó nélkül, de ne engedje, hogy ez az Ön hangulatát elrontsa. Nem az ölébe hullik mindez, csak azt a kívülállók nem látták, mennyit dolgozott korábban, hogy most már csak be kelljen sétálni a célba. Éppen ezért legyen csak büszke a teljesítményére és élvezze a sikert azok körében, akik elismerik.

Aki nincs Önnel, az Ön ellen van, így gondolkodik. Emiatt azonban olyan embereket is elsodor, akik csak próbálnák figyelmeztetni arra, hogy a kapkodásnak komoly következményei lehetnek. Hallja meg azokat a hangokat, amelyek felhívják a figyelmét olyankor, mikor épp letérne a helyes útról. Ne higgye, hogy ártó szándék vezérli őket csak azért, mert nem értenek Önnel egyet. Legyen figyelmesebb.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Már egy ideje érlelődik Önben a gondolat, hogy túl sokan keresik a társasságát. Ön is érzi, hogy ezek mögött nem mindig önzetlenség és kíváncsiság áll, akadnak olyanok, akik kifejezetten ártani szeretnének. Most lehetősége nyílik kicsit félrevonulni, érdemes lenne értékelni az elmúlt napok eseményeit, amelyek rávilágítanak arra, kikkel kell megszakítania a kapcsolatát, ha nem szeretne folyamatosan a háta mögé nézni.

Kicsúszik a kezéből az irányítás és így nem is az elképzelései szerint alakul a napja. Ne harcoljon ez ellen, inkább keresse az okát, vajon miért kell más utat bejárnia. Talán valami olyan tapasztalat vár Önre, amit csak így szerezhet meg. Esetleg választ kaphat azokra a kérdésekre, melyekre régóta keresi azt. Ne feledje, mindig okkal történnek az olyan folyamatok, amelyeket az adott pillanatban esetleg még nem tud értelmezni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Vannak olyan körülmények, amelyeket el kell fogadnia, azokon változtatni nem lehet. Ez nem jelenti azt, hogy az elképzeléseit fel kell adnia, csak másképp kell megtervezni a kivitelezést. Nem lehetetlen most sem elérni a céljait, csak több akadállyal kell megküzdenie. De képes lesz erre, ha továbbra is összpontosít, igyekszik az irányítást kézben tartani. Gyorsan alkalmazkodik, ha mindezt szem előtt tartva halad előre.

Felesleges kapkodnia, a folyamatoknak idő kell, hogy beérjenek. Hiába próbálja siettetni, nem ér hamarabb célba, viszont a feszültségével megmérgezheti a hangulatot maga körül. Ne engedje ezért, hogy a türelmetlensége a felszínre törjön, terelje el a figyelmét más feladatokkal, amíg várakozni kényszerül. Az idő repül, ha hasznosan tölti, és végül észrevétlenül megérkeznek az eredmények is.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amikor könnyen jönnek a sikerek, Ön is meglepődik, egyúttal máris elgondolkodik azon, vajon hol hibázott. Nem hisz benne, hogy sikerülhet elérni a célokat, még várja az akadályokat. Megfeledkezi arról, hogy olyan tapasztalata és gyakorlati tudása van, ami lehetővé tette a gyors előrehaladást. Ne kételkedjen magában és a nyújtott teljesítményében, tudjon örülni az eredményeknek és élvezni a sikert.

Első lépésként legyen egy terve, amelyben képes hinni is. Utána keressen olyan embereket, akik felsorakozhatnak Ön mellé, hogy támogassák a kivitelezést. Nem hagyhatja ki az első lépést, mert anélkül nem kap segítséget. Ha szeretné kézben tartani az irányítást, tisztában kell lennie a várható nehézségekkel. Ha ezek nem érik meglepetésként, akkor maga mellett tarthatja azokat, akik elkísérik a célig, hiszen látják a határozottságát.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne keressen addig új feladatokat, amíg ennyi folyamatban lévő ügye van. Hiába érzi úgy, hogy tele van energiával és hiányzik az új kihívás, képtelen lesz arra összpontosítani, ha közben figyelmeztetik a kötelezettségeire. Először ezeket kell elvégeznie, így viszont sokkal felszabadultabban kereshet olyan célokat, amelyekért aztán harcolhat, és ebben nem zavarják meg. A kapkodás nem jó tanácsadó, ezt Ön is tudja.

Ez a nap nem a hangos sikerektől lesz hangos, de szép eredményeket mutathat fel, ha ezt elfogadja. Olyan ügyek végére tehet pontot, amelyekkel már régebb óta foglalkozik, de eddig valahogy nem talált rá a megoldásra. Most azonban higgadtan, megfontoltan próbálja azt keresni és így már egyértelművé válik, merre kell elindulnia. Talán a túlzott akarás vakította el eddig, de mostanra már megértette, ha erőlteti, nem halad.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Amíg ennyi energiája van, ne sajnálja ezt a környezetében élőktől sem. Bátran álljon olyan ügyek mellé, amelyek izgalmasnak ígérkeznek, és úgy érzi, Ön is hozzátehet a sikerhez. Még így is tud foglalkozni a saját kötelezettségeivel is. Ha pedig még az esti órákban is van ereje, a szerettei élvezhetik a kényeztetést. Készítsen számukra apró meglepetéseket, így egy kicsit visszaidézhetik a karácsonyi hangulatot.

Engedje át az irányítást és most csak sodródjon az árral. Érdekes folyamatok részesévé válhat, ha nem Ön keresi a feladatokat, hanem engedi, hogy a környezetében élők megtalálják azokkal. Egyre felszabadultabban tevékenykedik, ha az energiáit nem arra kell használnia, hogy keresse az utat és másokért is felelősséget kellene emiatt vállalnia. Olyan energiákat mozgósít magában, melyekről nem is hitte, hogy ott szunnyadnak Önben.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



