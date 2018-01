Napi horoszkóp - 2018. január 10.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.10

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne engedje, hogy a vita során az indulatai a felszíne törjenek, Azzal ugyanis nem találják meg a békés megoldást, ha érvek nélkül, a másik véleményének teljes elutasításával csak távolodnak egymástól. Pedig a cél éppen az lenne, hogy kijelölhessenek egy közös utat, hiszen az érdekeik ezt kívánnák. Ezért azonban áldozatot is kell hozni, azonban lényegesen többet nyerhetnek az elérhető eredmények által.

Kimerülten ébred, ezért igyekszik a könnyebb utat keresni. Így viszont elképzelhető, hogy a kívánt eredményeket nem sikerül felmutatni, hiszen azok komolyabb akadályok leküzdése árán érhetőek el. Ne bosszankodjon ezért, fogadja el, hogy várnia kell a kiugró sikerre. Ez a nap inkább a túlélésről fog szólni, amikor erőt gyűjthet a hét hátralévő részére. Szüksége van ilyen lazításra is, nem nyújthat mindig 100 %-os teljesítményt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Most inkább a környezetében élőkre helyezze a hangsúlyt, tegye félre azokat a feladatokat, amelyek elnapolhatóak. Nyújtson segítséget ott, ahol erre rászorulnak, ezzel maga köré építhet egy olyan csapatot, akikre a későbbiekben támaszkodhat. Sokat tanulhat is abból, hogyan kezelik a felmerülő problémákat és milyen úton próbálják azt megoldani. Ezek a tapasztalatok pedig hasznosak lehetnek a későbbiekben.

Tele van feszültséggel, de ezt nem vezetheti le azokon, akikkel találkozik. Az okokat kell megkeresnie és azokra a megoldást. Azzal, hogy valakit kikiált bűnbaknak, még nem fog tudni továbbmenni, még ha átmenetileg meg is nyugszik. Éppen ezért inkább vonuljon félre, merüljön el a gondolataiba, hogy feldolgozhassa az elmúlt napok eseményeit és utána kijelölhesse a megfelelő irányt, amerre indulnia kell.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Már régóta kereste a lehetőséget, most itt van Ön előtt. Ne rettenjen meg, hogy emiatt komoly változások várnak Önre, hiszen ezzel is számolt, amikor kitűzte a célokat. Bár nem hitte, hogy ilyen hamar elindulhat az új úton, de talán így még jobb is, hiszen a várakozás elbizonytalanította volna. Kockázatot vállal, mégis izgatottan néz szembe az Önre váró kihívásokkal, hiszen egy nagy álma valósulhat meg.

Egyelőre zárja le a folyamatban lévő ügyeit és csak olyan új feladatokba kezdjen bele, amelyeket rövid időn belül be is fejezhet. Bár úgy érzi, tele van energiával, de ez csak látszat, a komolyabb akadályok láttán hamar elfogy az ereje. Nagyobb kihívások várnak Önre, készüljön fel erre és most még ne terhelje túl magát. Így is szép eredményekre számíthat, nem mondhatják még az irigyei sem, hogy semmit sem csinál.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Már összeállt a terv, de még ne induljon el. Előtte zárja le a folyamatban lévő ügyeket és foglalkozzon azokkal a kötelezettségeivel, amelyek hátráltatnák a későbbiekben. Fel kell készülnie az útra, hiszen nem csak komolyabb változások is lesznek emiatt, de egy időre félre kell majd tennie minden más feladatát. Ez azonban egy olyan kihívás, amely által sokat nyerhet, és komoly előrelépést jelenthet az életében.

Azzal, hogy sikerült egy komoly ügyet lezárni, hatalmas energiák szabadultak fel Önben. Már nem nyomasztja a felelősség, amit az elvárások jelentettek. Nem csak az elért eredmények okoznak azonban elégedettséget, de olyan tapasztalatokkal is gazdagodott az út során, amelyek az élet számos más területén lesznek majd segítségére. Érdemes most egy kicsit lassítani és elemezni a tanultakat, valamint megfigyelni, ki örül Önnel önzetlenül.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nincs egyedül ezen a napon, számíthat a környezetében élők támogatására. Vegye ezért kézbe azokat az ügyeket, melyeket eddig éppen azért halogatott, mert úgy érezte, a tudása kevés lenne a megoldásukhoz. Bár nincsenek tervei, hiszen éppen a tapasztalatok hiánya miatt ezt nem állíthatta össze, mégis határozottan haladhatnak előre, miközben az irányítást is kézben tartja. De mindig pontosan tudja, kikre érdemes hallgatnia.

Ha nem is Önt terheli a felelősség a kialakult helyzetért, segítsen rendezni a sorokat. Ön már előre látta, hogy letértek a helyes útról, próbálta is figyelmeztetni a résztvevőket, de süket fülekre talált. Most ne azt hajtogassa, hogy Önnek lett igaza, hiszen ettől még nem oldódik meg a probléma. Így is mindeni számára világossá válik, legközelebb már érdemes lesz kikérni a véleményét hasonló esetben.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Olyan helyzetbe került, amikor csak azok tartanak ki Ön mellett, akik valóban közel állnak Önhöz és képesek önzetlenül támogatni. Ennek az esetnek ez lesz a legnagyobb tanulsága. Éppen ezért ne is bosszankodjon azok miatt, akik elfordulnak Öntől, hiszen így világossá válik, kikkel tervezhet hosszabb távon. Bár lesznek olyanok, akik emiatt nagy csalódást okoznak, de maradjon talpon és építsen azokra, akik maradtak.

Kívülről várja azt a támogatást, amely segíthet talpra állni. Addig azonban, amíg Ön nem hisz saját magában, hiába is próbálják segíteni ebben. Rendeznie kell a gondolatait és a kudarcokat feldolgozás után elengedni. Amíg erre nem képes, eltakarja a látását és így a céljait is az elkeseredettség. Vonuljon félre és erősítse meg az önbizalmát azzal, hogy felidézi a sikereket, azokat az eredményeket, amelyekkel elismerést vívott ki.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



