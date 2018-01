Napi horoszkóp - 2018. január 9.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.09 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne kapkodjon, különösen arra ügyeljen, hogy a döntéseit ne sarokba szorítva hozza meg. Kerülje ezért az olyan helyzeteket, ahol nincs lehetősége gondolkodási időt kérni. Inkább vonuljon félre és tevékenykedjen egyedül. Így legalább nem is kell alkalmazkodnia másokhoz, valóban a saját tempójában haladhat előre. Egy-egy eredmény elérésekor álljon meg egy kicsit, hogy kiszellőztethesse a fejét.

Ha már most kimerült, hosszú hét vár Önre. Próbáljon egy lazább napot szervezni magának, amikor csak a legfontosabb ügyekkel foglalkozik. Így esélyt adhat magának ahhoz, hogy mégis talpon maradhasson. Most azonban nem hajthatja túl magát, ezért mondjon nemet a megkeresésekre, ha ez további kötelezettségeket jelentene. Helyezze a saját érdekeit előre, most ne azt nézze, mások ehhez mit szólhatnak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Olyan akadályok várnak Önre, melyekkel eddig még nem találkozott, így nem is tud felkészülni azokra. Ne tervezzen, hiszen könnyen csúszásba kerülhet, ha egy adott nehézség összetettebbnek bizonyul. Haladjon inkább lépésenként és értékelje az eredményeket, amelyeket elér. Ne bosszankodjon nap végén, ha úgy érzi, ez kevés, hiszen ez egy tanulási folyamat, amikor nem a cél, hanem az út a lényeg.

Az, hogy tele van lendülettel, még kevés a sikerhez. Ha valóban eredményekre vágyik, összpontosítania is kell, nem aprózhatja el a figyelmét. Ne fogjon bele minden feladatba, amellyel találkozik, válasszon ki mindig csak egyet, amelyet aztán végigvihet. A kapkodás ugyanis csak melegágya a hibázásnak, de nem hoz nagy előrehaladást. Zárja ki a zavaró tényezőket, hogy valóban a lényeges kérdésekkel foglalkozhasson.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Csak sodródjon az árral, ne tervezzen. Nehezen indul a nap, már a reggeli órákban is fáradtnak érzi magát. Kevés energiáját ne arra használja, hogy az irányítást kézben tarthassa, ezt engedje át másoknak. Így nagyobb felelősség nélkül tevékenykedhet és csak önmagára, a feladatokra kell figyelnie. Az otthonában már lazíthat, a szerettei is támogatják abban, hogy minél gyorsabban önmagára találhasson.

Elsősorban magára számíthat, bár többen is felajánlják a segítségüket. Mégis úgy alakul, hogy az akadályokhoz érkezve már nem állnak ott Ön mellett. Nem is lepődik már meg ezen, hiszen nem először fordul elő, hogy csak a sikerben osztozkodnak Önnel, amikor ezért tenni is kell, nem talál senkit. Amíg a célokat tartja szem előtt, képes a csalódottságán átlendülni és nagy lendülettel haladni előre a kitűzött úton.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Az energiáit a saját feladataira használja fel, ne engedje, hogy kihasználják a környezetében élők. Hajlamos ugyanis igent mondani a megkeresésekre, ha úgy érzi, bírni fogja erővel. Ha azonban Ön szorul segítségre, ritkán viszonozzák ezt. Túl egy pár emiatt megélt csalódáson most jött el az ideje, hogy a sarkára álljon. Bár nehéz szívvel mond nemet, de látva, hogy közben milyen szépen halad előre, végül megérti, ennek így kell lennie.

Nyitott és érdeklődő, ilyenkor szoktak új emberek belépni az életébe. Bár most is ügyel arra, hogy a távolságot tartsa, de éppen annyit ad ki magából, hogy ezzel megalapozhasson hosszabb távú együttműködéseket. Izgalommal tekint előre, hiszen új lehetőségek nyíltak meg Ön előtt, amelyek egyúttal olyan célokat is közelebb hoznak, melyekre még nem is számított. Ne kapkodjon azonban, adjon időt, hogy beérjenek a folyamatok.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Tele van energiával, így keresik a társaságát. Már az is erőt ad a környezetében élőknek, ha csak tanáccsal szolgál, de ha felkarol egy ügyet, addig nem nyugszik, amíg sikerre nem viszi. Nem csoda, ha bíznak Önben és ezért próbálják minél többen meggyőzni arról, álljon melléjük. Ne aprózza el azonban ezt a lendületet azzal, hogy végül túl sok feladatot vállal magára, hiszen így végül elmaradhatnak az eredmények.

Egy olyan akadállyal szembesül ismét, amely elől eddig sikeresen kitért. Most már azonban nem menekülhet, ha szeretne haladni előre. Kérjen segítséget azoktól, akik már túljutottak rajta, hiszen ahogyan azt sejtette, itt most elsősorban gyakorlati és nem elméleti tudásra lesz szüksége. Meghallgatva a tapasztalataikat és ezt felhasználva azonban könnyedén veszi végül ezt a nehézséget is, ha kellő türelemmel és alázattal kezd hozzá.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy kézben tartsa az irányítást, ha valaki szeretné magához ragadni. Használja az energiáit inkább arra, hogy a saját feladataival foglalkozik, akár még úgy is, hogy félrevonul, és nem kap segítséget. Ha kizárja a zavaró tényezőket, szép eredményeket mutathat fel, hiszen tele van lelkesedéssel és elszántsággal. Az akadályokra kihívásként tekint, amelyeket mindenképpen szeretne megoldani.

Csak a legfontosabb feladataival foglalkozzon és nyújtson segítő kezet azoknak, akik ezt kérik Öntől. Mivel szellemileg friss, így remek és főleg használható ötleteket tud adni. Ennek köszönheti a népszerűségét a környezetében élők között, akik így sűrűn keresik a társaságát. Örömmel vesz részt olyan ügyekben, amelyek a szívéhez is közel állnak és így különösen fontosnak érzi, hogy sikerre vigye.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



