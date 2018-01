Napi horoszkóp - 2018. január 8.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.08 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A célegyenesbe érve válik világossá, hogy a cél, amelyet kergetett, nem is annyira fontos már. Mégse tegye félre, ha már ennyit dolgozott a siker érdekében, most már vigye végig. Bár menet közben lemorzsolódott a segítség, így magára maradt, mégis képes lehet megtenni az utolsó lépéseket. Ha el is marad a sikerélmény és az elégedettség, még sincs oka keseregni, hiszen sokat tanult az út során és azt nem vehetik el Öntől.

Bár nem szívesen zár le kapcsolatokat, néha ezt is meg kell tennie a saját érdekében. Amikor egy ember már több bánatot és nehézséget okoz, mint azt Ön fel tudna dolgozni, akkor ideje elgondolkodni azon, milyen jövő várhatna még Önökre. Ilyenkor kell erősnek lenni és lépni. Üljenek le, beszéljék meg, vajon mikor indultak el külön utakon, de már ne törekedjen arra, hogy ismét közös céljaik legyenek. Túl sokszor próbálta ezt már eredmény nélkül.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Hiányzik Önből a lendület, így inkább tegye félre azokat a feladatokat, amelyek halaszthatóak. Ne erőltesse túl magát, hiszen azzal csak az egészségét kockáztatná. Vonuljon inkább félre a gondolataival. Idézze fel az ünnepek hangulatát, az együtt töltött időt. Ez adhat Önnek olyan töltést, amely átlendítheti a holtponton és végül új célok jelennek meg Ön előtt. Szüksége volt egy olyan napra, amikor mindezt megteszi.

Külső megerősítésre vár, ezért könnyen túlterhelheti magát. Érkezzen bármilyen kérés, nem mond nemet. Így viszont el is felejtheti, hogy pihen egy kicsit, pedig reggel még úgy tervezte, erre is szán időt. Még idejében vegye észre, hogy nem jó úton halad, ugyanis hiába segít, utána ismét magára hagyják. Az önbizalma akkor áll helyre, ha önmagát teszi elégedetté, olyan eredményeket ér el, amely által Ön lesz gazdagabb.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Könnyebb válaszokat találni, ha a problémát külső szemlélőként elemzi. Gondolja át, mit tanácsolna, ha egy Önhöz közel álló személy keresné fel a kérdéssel. Nem merülne el a részletekben, ami így sok energiáját felemészti. Figyelmét fordítsa arra, milyen végeredményt tartana elfogadhatónak és törekedjen arra, hogy ráleljen arra az útra, amely odáig vezet. Ne kifogásokat keressen, hanem a lehetőséget, hogy megvalósítsa.

Ha már sikerült kézbe venni az irányítást, tartsa is meg. Ez persze nem azt jelenti, hogy mások igényeit figyelmen kívül hagyja és elvárja, hogy kövessék. Olyan utat keressen, amely mindenki számára tartogat izgalmat, meglepetést és a végén egy remek eredményt. Össze kell hangolnia szerettei céljait, de ezt könnyedén megvalósítja, ha figyel rájuk. Nincsenek megvalósíthatatlan álmok, az összefogás ereje segít.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne feledkezzen meg a korábban tett ígéreteiről még akkor sem, ha most izgalmasabb ötletei vannak. Ezeket el is napolhatja nagyobb veszteség nélkül, de ha valakinek csalódást okoz, nehezebb lesz helyrehozni. Ha figyelmeztetik az adott szavára, ne zaklatásnak tekintse, örüljön inkább, hogy így elkerülheti a későbbi kellemetlenségeket. Ha összpontosít, gyorsan végezhet és még akár marad ideje az új tervekre is.

A népszerűségét annak köszönheti, hogy nyugalmat és határozottságot áraszt. Nem is kell tanácsokkal szolgálni, már azzal is sokat segít, hogy csendesen hallgat. Néha elég annyi, hogy szavakba öntsük a felmerülő kérdéseket és ez alatt a válaszok is megfogalmazódnak. Ön pedig kiváló partner ebben, hiszen szívesen adja az idejét azoknak, akik Önhöz fordulnak a problémáikkal. Észrevétlen megoldódnak közben a sajátjai is.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne támasszon elvárásokat, inkább kérjen, mint utasítson. Sokkal könnyebben kap segítséget, ha elhiteti a másik féllel, hogy ez számára is előnyös lehet. És valóban, a megvalósítandó cél által nem csak Ön jár jól, de a szerettei számára is olyan eredményekkel kecsegtet, melyek a szürke hétköznapokon végül leegyszerűsíti a helyzetüket. Végül mindannyian elégedetten tekinthetnek vissza a közös útra, ami tele volt kellemes élményekkel.

Bár szellemileg nem érzi, de fizikailag elfáradt. Éppen ezért elsősorban olyan feladatokat keressen, ahol kevésbé kell megerőltetnie magát testileg, de a szervezőképességét kamatoztathatja. Ez ugyan azt is jelenti, hogy bizonyos céljait el kell napolnia, de emiatt nem kell elkeserednie, hiszen lesz még ideje ezt pótolni. Remek hangulatot tud teremteni maga körül és így az elvégzendő munka nem is tűnik nehéznek.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne csak arra gondoljon, Önt mi teheti boldoggá, a szerettei igényét is tartsa szem előtt. És ha látja a mosolyukat, igazából mégiscsak elmondhatja, jól döntött, mikor félretette a saját elképzeléseit és azokat a programokat választotta helyettük, amelyeket ők javasoltak. Bár valóban az Ön számára ez nem jelentett kikapcsolódást vagy fejlődési lehetőséget, időpocsékolásnak tűnhetne, de ilyenkor elég a család arcára nézni.

Kimerült, feszült, így nehéz Önnel megtalálni a közös hangot. Elkerülendő a nagyobb vitákat, vonuljon inkább félre. Keressen olyan kikapcsolódási lehetőséget, amely energiákkal tölti fel, lendületet adhat a következő hetekre. Nem is baj, ha egyedül van és elmerülhet a gondolataiban is, hiszen elemeznie kell azokat az eseményeket, amelyeknél kicsúszott a kezéből az irányítás és emiatt elmaradtak a várt eredmények.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



