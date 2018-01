Napi horoszkóp - 2018. január 7.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.07

KOS: (március 21 - április 20.)



Legyen türelmes, így képes lehet megőrizni az otthon nyugalmát. Ha gyülekeznek a viharfelhők, még idejében üljenek le megbeszélni a nézeteltérést, ne engedje, hogy az indulatok felszínre törhessenek. Ha ugyanis elmérgesedik a helyzet, már nehezebb lesz megtalálni a közös nevezőt, hiszen akkor már mindenki csak a maga igazát hajtogatná, képtelenek lennének meghallgatni egymást, nyitni a másik véleményére.

A családi béke érdekében tegye félre a saját elképzeléseit és engedjen a többség akaratának. Így ugyan bizonyos feladatokat nem tud elvégezni, de a közösen eltöltött idő mindenért kárpótolja. Ön is belátja, nem áldozat feladni az elképzeléseket, ha ezáltal a szerettei boldogságát láthatja. És most azt is megtapasztalhatta, hogy a házimunka elmaradása miatt nem is jön el a világvége, azok megvárják.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Csak azokkal a problémákkal foglalkozzon, amelyekre gyorsan talál megoldást. Ne akarja minden hátralékát ledolgozni, hiszen ez egyébként sem kivitelezhető. Mivel nincs is ereje teljében, ne erőltesse túl magát. A sikerek energiát adnak, de ezt fordítsa a szeretteire, ne újabb kérdések feszegetésére. Szüksége van olyan napra, amikor önmagára figyel, a saját érdekeit szem előtt tartva inkább lazít.

A sok feladat mellett legyen ideje önmagára is. Szüksége van egy kis lazításra, félrevonulásra, hogy elmerülhessen a gondolataiban. Bár nem gyötrik hatalmas problémák, amelyek miatt kilátástalannak érezné a helyzetét, de bizonyos ügyeket így is el kell rendeznie magában. Olyan válaszokat keres, amelyek csak önmagától kaphat meg, ha sikerül nyugalomban kiértékelni az elmúlt napok eseményeit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A váratlan események nem feltétlenül jelentenek problémát, csak ha Ön úgy áll hozzá. Keresse inkább a lehetőséget mindabban, ami Önnel történik, még ha ez nem is feltétlenül kellemes élmény. Talán meg kell valamit tanulnia, esetleg egy olyan ajtó nyílik meg Ön előtt, amelyet próbált már kinyitni, csak eddig rossz módszert választott. Most itt az alkalom, hogy elinduljon egy olyan célja felé, amelyet eddig távolinak tartott.

Úgy tervezte a napját, hogy a feladatokat egyedül kell elvégeznie, de segítséget kap a szeretteitől. Élvezze a közösen töltött időt, de ne keressen újabb kihívásokat csak azért, mert gyorsabban haladnak. Legyen inkább olyan program is, amely már a kikapcsolódásról szól és a kapcsolatukat is ápolhatja ez alatt. Egy kellemes, meghitt hangulatú beszélgetés például elsimíthat bizonyos mélyben lappangó nézeteltéréseket.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha segítséget kap, fogadja el, ha pedig mégis egyedül kell megbirkóznia az Önre váró feladatokkal, akkor harcoljon csendesen. Ne támasszon elvárásokat, egyszerűen az adott lehetőségeket kihasználva tevékenykedjen. Megvan annak az előnye, ha felsorakoznak Ön mellé, hiszen így gyorsabban haladhat. Ha viszont csak magára számíthat, erősödik a kitartása és a küzdeni akarását fejlesztheti.

Sikerekre vágyik, de ennek érdekében tennie is kell. Keressen könnyen megvalósíthatóakat, hogy gyorsan elérhesse azokat, így erőt kap a folytatáshoz. Az akadályok láttán ugyan elgondolkodik, megéri-e a küzdelem, de átlendülve a holtponton végül ismét új célokat keres. Legyen azonban ideje pihenni is, hiszen nem csak munkából áll az élet. A szeretteinek szüksége van az Ön bölcsességére, tanácsaira.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár teljesen nem vonulhat ki a világból, néhány órát engedélyezhet magának. Tudja le a kötelezettségeit minél gyorsabban, hogy utána minden lelkiismeret-furdalás nélkül helyezhesse magát előtérbe. Szeretne elmerülni úgy a gondolataiban, hogy maga mögött hagyhatja a problémákat és előre tekint. Új célokat keres és olyan utakat, amelyeket élvezhet, de közben tanulhat, és új kapcsolatokat építhet ki.

Bár úgy indul a nap, hogy másokat felkarol, de közben az Ön számára is világossá válik, nem véletlenül érezte ezt szükségesnek. A problémák, amelyekkel találkozik, ismerősnek tűnnek, hiszen nagyban hasonlítanak az Önéihez. Könnyebb azonban úgy a megoldásokat keresni, hogy azt mások érdekében teszi, mintha külső szemlélőként helyesebben tudná megítélni a helyzetet és nem látná olyan kilátástalannak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne fogadjon el olyan egyezséget, amellyel nem tud azonosulni. Érthető a vágya, hogy minél gyorsabban békét szeretne az otthonában, de ez csak átmeneti lehet, ha közben Önben marad a tüske. Inkább beszéljenek a kérdésről hosszabban, a véleményeket érvekkel alátámasztani, de ne kapkodjon. Ha sikerül megérteniük a másik fél gondolatmenetét, talán a megoldás nem lesz kedvező, de mégis felvállalható és megnyugtató.

Mivel nincs csúcsformában, nem érdemes erre a napra túl sok feladatot betervezni. Foglalkozzon azokkal, amelyek nem halaszthatóak el, de minden mást tegyen félre és inkább igyekezzen kikapcsolódni. Hogy ezt egyedül vagy a szeretteivel teszi, nem is annyira lényeges, sokkal fontosabb, hogy feledni tudja a problémákat és olyan élményeket gyűjthet, amelyekre jó lesz visszaemlékezni, erőt meríthet belőlük.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



