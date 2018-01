Napi horoszkóp - 2018. január 6.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.06 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Törekedjen arra, hogy a kézbe vett feladatokat be is fejezze. Ez ugyan azt jelenti, hogy nem a tervei szerint halad, hiszen ott lényegesen több elképzelés szerepel. Viszont a félmegoldások nem jelentenék azt a sikert, amelyek egyúttal elégedettséget is okoznának, így a saját érdekében legyen most inkább a kevesebb, de minőségi munka a valódi célja. Ha felállít egy fontossági sorrendet, végül nem marad Önben hiányérzet.

Ne a látszat alapján ítéljen, mindig nézzen a csillogónak tűnő felszín mögé. Ha egy ajánlat túl előnyösnek ígérkezik, érdemes elgondolkodnia, miért is Önt keresték meg vele és miért nem élt ezzel a lehetőséggel az az ember, aki próbálja elcsábítani. Bár mindig is óvatos volt, most különösen legyen éber, mert az irigyei az év eleji hajtást használhatják ki arra, hogy csapdába csalják. Ne kapkodjon, és akkor elkerülheti ezt.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ez a döntés hideg fejet és kemény szívet követel. Nem hallgathat az érzelmeire, nem befolyásolhatja az sem, kit bánthat meg esetleg. Csak a saját érdekeit tartsa szem előtt, ha nem szeretne hibázni. Most ugyanis a rossz út választása hosszú távon fogja meghatározni az irányt, nem lesz lehetőség visszafordulni, módosítani. Ezért ne is kapkodja el a válaszát és vonuljon félre, hogy elmerülhessen a gondolataiba.

Elsősorban a megkezdett feladatokat zárja le, hogy az adott szavát állja. Várnak Öntől bizonyos eredményeket, számítanak arra, hogy ezeket teljesíti. Bár már nem találja olyan izgalmasnak ezeket az ügyeket, mint mikor elvállalta, de ez nem lehet ok arra, hogy kockára tegye a megbízhatóságát. Ha ezek után marad ideje, kereshet új kihívásokat, de azt se vetheti senki a szemére, ha befejezettnek tekinti a napot és visszavonul.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár volt terve erre a napra, nem várt események miatt át kell gondolnia, melyek a valóban fontos feladatok. Azokkal mindenképpen foglalkoznia kell és utána a kialakult helyzetet is kezeli. Ugyan nem az Ön hibájából alakul ki a zűrzavar, de érzi, hogy a megoldás a kezében van. Vegye ezért magához az irányítást és miután sikerül lecsillapítani a kedélyeket, a higgadtságával és a szakértelmével mihamarabb zárja is le.

A szemben álló felek közel állnak Önhöz, ez megnehezíti a helyzetét. Öntől várják a megoldást, de azt már most is látja, hogy ebből sértődés lesz. Igyekezzen megőrizni a nyugalmát és érvekkel alátámasztani a döntését. Talán így könnyebb lesz elfogadtatni a véleményét, amely miatt az egyik érdekelt hátrányos helyzetbe kerül. Próbálja azonban őt is támogatni a továbbiakban, hogy a kapcsolatuk ne romoljon meg végérvényesen.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egyszerűbb most sodródni az árral, mint erőltetni azt, hogy az irányítást kézben tudja tartani. Nem az nehezíti a helyzetet, mert olyan sokan szeretnék végigvinni az ügyet, hanem elsősorban az, hogy nehéz lesz olyan megoldásokkal előállni, ami minden érdekelt számára elfogadható legyen. Érzi Ön is, hogy nem hálás szerep a vezetőé, így még ha többen szeretnék is ezt a felelősséget a vállára helyezni, Ön ügyesen kitér előle.

Kerülje az olyan helyzeteket, ahol sarokba szoríthatnák, és gyors döntésre kényszeríthetik. Szellemileg kimerült, így időre van szüksége ahhoz, hogy minden következményt számba vehessen, elhamarkodni pedig nem szeretné. Most nem csak szakmai szempontokat kell mérlegelnie, de olyan emberek között választ, akik közel állnak Önhöz. Így az érzelmei is nagyban befolyásolják, melyik úton szeretne elindulni.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Addig is, míg megtalálja a saját útját, kísérje azokat, akik közel állnak Önhöz. Sokat tanulhat, tapasztalatokat gyűjthet, ami egyúttal azt is megmutatja, mi is lehet eredményes a jövőben. Szeretne eredményeket elérni, hogy az önbizalmát megerősíthesse, de ehhez olyan célok szükségesek, amelyek elérhetőek, megvalósíthatóak. Nem keresné a könnyű megoldásokat, de a kudarcokat mindenképpen elkerülné.

Nehezen mond nemet, nem szeretne senkit megbántani azzal, hogy visszautasítja. Vannak azonban olyanok, akik ezzel visszaélnek és próbálják kihasználni. Olyan feladatokkal is megbíznák, melyek számukra könnyedén megoldhatóak lennének, Önnek azonban komoly fejtörést okozhat, esetleg kudarccal végződhet, ha elvállalja. Ne engedje, hogy végképp letereljék a saját útjáról, álljon a sarkára, ha már a kimerültség jeleit érzi magán.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Az első lépéseket még bizonytalanul teszi meg, nem bízik igazán a sikerben. A kétkedést elsősorban az okozza, hogy ismeretlen területre kell tévednie. Ahogy jönnek az eredmények, úgy válik egyre magabiztosabbá és idézi fel azokat a tapasztalatokat, melyeket itt hasznosíthat. Bár valóban új akadályokat kell leküzdenie, de ezekre a megoldásokat merítheti olyan esetekből, melyekben már komoly rutinja van.

Amíg hisz magában, képes lehet elérni a célt. Éppen ezért kell örülnie az elért eredményeknek, hiszen ezek erőt adhatnak a folytatáshoz. Bár még nem tudja, mire számíthat, hiszen maga a téma új, de az egészséges önbizalom jó tanácsadó. A megoldások keresésére törekedjen, ne a nehézségeket lássa maga előtt. És ne feledje, nincs egyedül, ha mégis elakadna, kérjen tanácsot a tapasztaltabbaktól.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



