Napi horoszkóp - 2018. január 5.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.05 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha arra gondol, hogy balszerencse éri, be is fogja vonzani. Képtelen azonban a fejéből száműzni azt az érzést, hogy valamiről megfeledkezett vagy elkövetett korábban egy hibát, amely most fog jelentkezni. Ne vállaljon új megbízásokat, mihamarabb tudja le a kötelezettségeit, hogy utána visszavonulhasson a biztonságot jelentő otthonába. Ott talán már végre megnyugodhat, és ismét erőre kaphat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne engedje, hogy Önre is átragadjon a környezetében uralkodó feszültség. Vannak feladatok, melyeket el kell végeznie és erre csak akkor lesz képes, ha megőrzi a nyugalmát. Bár folyamatosan próbálják bevonni Önt is a vitákba, igyekezzen továbbra is kívülálló maradni és nem vállalni a döntőbíró szerepét. Vonuljon félre, temetkezzen el a munkában, ha nincs szem előtt, könnyebb lesz elérni a céljait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha egymást támogatva mennek az úton, gyorsabban haladnak, mintha csak egymás mellett lépkednének. Így ugyan meg kell osztania a figyelmét a feladatok között, de talál olyan közös pontokat is, amikor bár a másik félnek segít, a saját ügyeit is intézi. Bár néha fárasztóbbnak tűnik így tevékenykedni, de közben érezni, hogy valakin segít, megéri ezt az áldozatot is. A nap végére jobban megismerik egymást, kapcsolatuk elmélyül.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ön jár elől, próbálják követni. Emiatt gondolja át minden lépését, hiszen nem csak saját magáért felel így. Nehéz terhet vett a vállára, de olyan fontosnak tartja az ügyet, hogy szeretné az irányítást végig kézben tartani. Hallgassa meg a tanácsokat, amelyeket olyanoktól kap, akik nagyobb tapasztalattal rendelkeznek a kérdésben. Bár sokszor bonyolultabbnak tűnnek a javaslatok, de nem mindig a legrövidebb út a leggyorsabb.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Először rendezze a gondolatait, dolgozza ki a terveit, utána lépjen a tettek mezejére. Számtalan ötlet fogalmazódik meg ugyanis Önben és hajlamos lehet kapkodni, ha elragadva a hév. Így azonban nem fog úgy haladni, ahogyan azt elvárná magától. Induljon el inkább lassabban, de utána haladjon határozottan. A sikerek adják ugyanis az energiát, amiből táplálkozhat, így azok elérésére törekedjen.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Elsősorban a saját feladataival foglalkozzon, ne engedje, hogy a környezetében élők eltereljék a figyelmét. Gyakran keresik meg új ötletekkel, tanácsot kérve. Ilyenkor azonban megzavarják a gondolatmenetét és időre van szüksége, hogy visszarázódjon. Próbáljon meg félrevonulni és gyakoroljon nemet mondani. Nap végén nem szeretne félkész folyamatokat maga mögött hagyni, márpedig ezt elkerülendő, összpontosítani kell.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Tele van indulatokkal, de ne engedje ezt felszínre törni. Olyanokat bántana meg, akik nem okolhatóak a kialakult helyzetért. Próbáljon meg a feladataiba temetkezni a bűnbakkeresés helyett. Adjon időt magának, hogy a hullámok elcsendesedjenek. A hirtelen felindulásból kimondott szavak sokkal élesebbek és így nagyobb sebeket ejtenek, mint ahogyan azt Ön szeretné. A türelem és önfegyelem meghozza a nyugalmat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A szőnyeg alá sepert problémák előbukkannak és persze mindig a legrosszabb pillanatban. Mára rengeteg feladat elvégzését tervezte be, de végül egy olyan kérdéssel kell foglalkoznia, amelyet egykoron igyekezett minél hamarabb maga mögött tudni, így aztán csak félmegoldások születtek a béke érdekében. Bár sokáig foglalkoztatta még, de igyekezett továbblépni, de most ismét szóba került a téma. Most már ne meneküljön.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha nem mondja ki, hogy segítségre szorul, a környezetében élők nem is fognak tudni róla. Ne várja el tőlük, hogy olvassanak a gondolataiban. Amennyi energiát amiatt elpazarol, hogy magában bosszankodik, szinte elég lenne ahhoz is, hogy egyedül megbirkózzon az akadályokkal. Így azonban nem is halad előre és egyre feszültebbé válik, ami elrontja a hangulatát. Álljon ki magáért, kérjen támogatást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A céljával tisztában van, azonban az oda vezető út ismeretlen területeken vezet át. Hallgasson azokra, akik jártak már Ön előtt ott, így az elméleti tudásuk mellett gyakorlati tapasztalatokkal is rendelkeznek. Olyan tanácsokat kaphat, melyek nem csak megkönnyítik az előrehaladását, de számos akadály elkerülését is lehetővé teszi. Bár most ezt még nem látja, de menet közben folyamatosan jön a felismerés, hogy érdemes volt előre információkat gyűjteni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Egy vonzó ajánlattal találja szembe magát és elbizonytalanodik. Jusson eszébe, ha valami túl egyszerűnek ígérkezik, akkor ott csapda lesz valahol. Különösen olyankor érdemes bizalmatlannak lennie, ha ez a lehetőség éppen azoktól érkezik, akik eddig nem támogatták az előrehaladását. Lehet, megbánja még, ha most nemet mond, de ha valóban ez lenne az Ön útja, módja lesz máskor is elindulni rajta.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne csak a saját megérzéseire hallgasson, vegye figyelembe a tapasztaltabbak javaslatait is. Bár meglepő, amit hall, de ne feledje, Ön nem járatos az adott témában. Azt Ön is tudja, hogy az elméleti tudás gyakran viheti tévútra. Most lehetősége van elkerülni a csapdákat, amelyekbe a kezdők gyakran beleesnek. Így talán még vonzóbbá válik a terület és ezáltal az élete is olyan fordulatot vesz, amelyre mindig is vágyott.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp