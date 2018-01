Napi horoszkóp - 2018. január 4.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.04 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van energiával, ossza be ezt úgy, hogy a környezetében élőknek is jusson belőle. Ha segítségért fordulnak Önhöz, könnyedén hangolhatja össze kérésüket a saját elképzeléseivel, így miközben járja a saját útját, ők is közelebb kerülhetnek céljaikhoz. Így a sikerek is közösek lesznek, nem kell irigy tekintetekkel találkoznia. A jutalom se marad el, hiszen egy kisebb, de annál ütőképesebb csapat kovácsolódik össze.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne mondjon nemet azokra a felkérésekre, melyeket Ön is érdekesnek talál. Most ne azt nézze, kivel, hanem hogy miért kell dolgozni. Ha az eredmények az Ön érdekeit is szolgálják, akkor csak azért ne fordítson hátat a lehetőségnek, mert olyan emberek is részt vennének a folyamatokban, akiket kevésbé kedvel. Képes kizárni őket, mint zavaró tényezőket, hiszen a céljait szem előtt tartva határozottan haladhat előre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tisztáznia kell a nézeteltérést, ha nem szeretné ezt a terhet továbbra is magával cipelni. Ön is érzi, hogy a feszültség már nem csak a kettejük kapcsolatát mérgezi, de a környezetükben élők számára is kellemetlen. Üljenek le nyugodt körülmények között. Ne csak a saját álláspontját hajtogassa, hallgassa meg a másik felet is és keresse benne azokat a pontokat, amelyekbe kapaszkodva végül megtalálhatják a közös megoldást.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Nehéz feldolgozni az átélteket, hiszen éppen egy olyan emberben kellett csalódnia, akit eddig közel érzett magához. Nem érti, hogy támadhatta hátba, mi vezérelte ebben. Képtelen azonban szemtől szemben megbeszélni vele, hiszen nagyon fáj még látnia is. Adjon időt magának, addig terelje el a figyelmét olyan feladatokkal, melyek összpontosítást igényelnek. Ha a gondolataiban máshol jár, enyhül Önben a kudarc.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Jó híreket kap, és ez megsokszorozza az energiáit is. Újabb célokat is kitűz maga elé, mert úgy érzi, most kell meglovagolnia a szerencséjét. Ne rugaszkodjon el azonban a talajtól, hiszen azt is tudja, az eredmények még most sem fognak az ölébe hullani, keményen meg kell dolgoznia a sikerért. Ne legyen folyamatban több olyan ügy is, ami teljes embert igényelne, mert azzal csak újból jönnének a kudarcok és az elkeseredés.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne aprózza el az energiáit, egyszerre egy feladattal foglalkozzon, és úgy haladjon előre lépésről lépésre. Nehezen tudná ugyanis a folyamatokat kézben tartani, még ha azt is érzi, hogy tele van energiával. Komoly akadályok várnak Önre, ilyenkor nagy szüksége lesz az összpontosításra. Ha nem is sikerül végül minden célját megvalósítani, így is szép eredményekre számíthat, amelyeknek tudjon örülni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Megdolgozott a sikerekért, ne engedje, hogy az irigyei ezt elvitassák. Engedje el a füle mellett az olyan megjegyzéseket, amelyek azt próbálják sugallni, mindez csak az ölébe hullott. Valóban jókor volt jó helyen, de ezt fel kellett ismernie és kockáztatnia, hogy éljen a kínálkozó lehetőséggel. Komoly áldozatokat is hozott, bár ezt a külső szemlélő nem láthatta. Éppen ezért legyen büszke a teljesítményére.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egyszerűnek tűnt a feladat, de sorra jönnek olyan akadályok, amelyekre nem volt felkészülve. Legyen céltudatos, merítsen erőt az elszántságából, hogy a feladás gondolatát elhessegesse. Küzdenie kell a sikerekért, de talán éppen azért is tűnt olyan vonzónak a lehetőség, mert tudat alatt Ön is érezte, hogy ezáltal fejlődhet, tanulhat. A kudarcok is azt mutatják most meg, hogy erős és kitartó, ha valamit a fejébe vesz, azt nem ereszti.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Már így is túl sok feladattal foglalkozik, ne keressen addig új kihívásokat, míg legalább pár ügy végére nem tesz pontot. Nehéz már kézben tartani az irányítást, de azt nem szívesen engedné át másoknak. Ön képes ugyanis csak átlátni a teljes folyamatot és tudni, mely részletek fontosak, amelyekre különösen oda kell figyelni. Fogadja el azonban a segítséget, hiszen ezzel megkönnyítheti a helyzetét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Még nem jött el az ideje a kalandozásoknak, maradjon olyan területeken, ahol már rendelkezik kellő tapasztalattal. Hiába érzi úgy ugyanis, hogy tele van energiával, ez könnyen szertefoszlik, ha olyan akadályokba ütközne, amelyekre csak nehezen találna megoldást. Használja a tudását most arra, hogy a már folyamatban lévő rutin feladatokat elvégzi, így is számítania kell kihívásokra, de legalább meglepetés nem éri.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A népszerűségét a kisugárzásának köszönheti. Mintha árasztaná magából a nyugalmat, ezért a közelében megszűnnek a problémák. Ehhez még tanácsokat sem kell adnia, néha elég, ha csak türelmesen meghallgatja a másik felet. Emiatt lassabban halad a feladataival ugyan, de fogadja el, hogy ez a nap elsősorban a kapcsolatok ápolásáról fog szólni, nem a kiugró sikerekről. A határidős teendőiről azonban ne feledkezzen meg.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár a külső szemlélő számára nem tűnik fel, de tele van kétségekkel. Ne vállaljon el olyan felkérést, ahol komolyabb összpontosítást várnak el Öntől. Nem kell magyarázkodnia, hiszen a saját feladatait ellátja, de itt nem is kell számítania különösebb kihívásokra. Most elsősorban saját magát kell megerősítenie, ehhez pedig sikerekre lesz szüksége és időre, amelyet a gondolataiban elmerülve tölthet.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp