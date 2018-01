Napi horoszkóp - 2018. január 2.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.02 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Tele van gondolatokkal, ötletekkel. Nem léphet azonban a tettek mezejére, hiszen még nem adottak a körülmények. Nincs is értelme a kapkodásnak, ezek a tervek hosszabb lefolyásúak és minden részfolyamatnak idő kell, hogy beérjen. Meg kell tanulnia türelmesnek lenni és nagy figyelmet fordítani a részletekre, azokat alaposan ki kell dolgoznia. Talán ez az egész év éppen arról fog szólni, hogy mindezt tudatosítsa magában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ez a nap még a pihenésé, ne is tervezzen be olyan feladatokat, amelyek meghaladnák az erejét. Még nem késett el, hogy megfogalmazza a célkitűzéseket, melyek aztán az év során mankóként szolgálhatnak. Legyenek könnyen elérhető álmok, amelyek időről időre átsegítik a holtpontokon és olyan merész elképzelések, amelyek viszont alaposan próbára teszik a kitartását és az akaraterejét. Ezek lesznek aztán a valódi sikerek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nem bír nyugton várni, azonnal hozzá kell kezdenie valamelyik újévi fogadalmának megvalósításához. Olyat válasszon, amellyel egyedül is képes lesz megbirkózni és nem okoz különösebb megterhelést. Segítségre most még nem számíthat, hiszen a környezetében élők még pihennének vagy ünnepelnének. Ha kellemes társaságba keveredik, tudjon Ön is lazítani, nem kell egy nap alatt megváltania a világot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Haladjon inkább lassabban, de ne haragítsa magára a környezetében élőket. Egyedül kell járnia az úton, amelyet kijelölt. Akikhez segítségért fordulna, még saját gondolataikban vannak elmerülve, hiszen nem mindenki volt olyan előrelátó, mint Ön. Legyen megértő, a kapkodás most egyébként is felesleges. Ha végül mégis a pihenés mellett döntene, azt sem vetné senki a szemére és talán Önnek is jót tenne.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Keresi a jeleket, mit is tartogathat ez az év Önnek. Ezt azonban nem a környezete fogja megmutatni, sokkal inkább a belső erő, ami kijelöli az utat is. Így elsősorban arra figyeljen, mit súgnak az ösztönei és ezeket hogyan tudná egy olyan mederbe terelni, amely által összeadódnak és eredményre vezethetnek. Bízzon magában, hiszen akkor kaphat segítséget, ha magában hordozza a sikert és az elszántságot.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Még keresi az útját és az erőt, amelybe kapaszkodhat. Az új év Önnek nem a nagy terveket jelenti, sokkal inkább az elveszettség uralkodott el Önön. Mintha a lezárult esztendő lett volna maga a biztonság és ez elveszett. Pedig csak tervekre van szüksége, amelyek utat mutatnak majd és talpra állhat általuk. Ne türelmetlenkedjen, adjon időt magának ahhoz, hogy lélekben is felkészülhessen a várható küzdelmekre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



A változás nem azért következik be, mert új naptár kerül a falra. Önnek kell tenni annak érdekében, hogy elinduljanak azok a folyamatok, amelyek ezt eredményezik. Készítsen tervet, ami ne csak egy-két napra szóljon, hanem az út egészére. Számítania kell akadályokra, mélypontokra és ilyenkor egy kapaszkodó segíthet Önnek a küzdelemben. Vonuljon félre és merüljön el bátran a gondolataiban, hogy összeállhasson a kép.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Aki nem hibázik, nem fejlődhet. Amikor az elmúlt évet elemzi, érdemes lenne azon is elgondolkodnia, mi mindent tanult azáltal, hogy esetleg tévútra tévedt. Olyan tapasztalatokkal gazdagodott, melyeket idén hasznosíthat. Bár akkor és ott sokat bosszankodott, most már mosolyog ezen. Megértette azt is, hogy okkal történnek a kudarcok is, ha az ember képes ismét talpra állni és levonni a tanulságokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nehezen indul a nap, de ebből ne vonjon le messzemenő következtetéseket. Ha most még nem is sikerül betartania a magának tett ígéreteket, ez nem ok arra, hogy mindet félre is tegye. Legyen ez még a felkészülés időszaka, hiszen nincs is oka kapkodni. Gondolja át még egyszer, merre is kell indulnia ahhoz, hogy célba érhessen. Ha most türelmes és megfontolt, nem marad el a jutalom se, kevesebb akadály, gyorsabb haladás.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Talán nem is kellene még az új tervekkel foglalkoznia, inkább érdeklődjön, vajon csatlakozhatna-e olyanokhoz, akik Önnek tetsző utat választottak. Adjon magának egy kis időt, hogy megérjenek a gondolatok, és ha végül dönt, az egy komoly elhatározás legyen. Az új év beköszöntével nem kell azonnal szakítani a múlttal és kapkodva változásokat bevezetni. Valóban ez a nagy fogadalmak időszaka, de sosem késő azokat bevezetni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ha kikéri mások véleményét, tisztában kell lennie azzal, nem mindenki fog egyetérteni Önnel. El kell fogadnia a kritikákat, javaslatokat, ha erre mégsem képes, akkor induljon el egyedül. Ne várjon segítséget, ha közben falat húz maga köré és csak azzal hajlandó azonosulni, ami tulajdonképpen teljes mértékben az Ön véleménye. Talán még a fáradtság beszél Önből, adjon több időt magának ahhoz, hogy döntsön.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

A nagy változtatások idejét éli, azonban ne kapkodjon. A körülmények egyébként sem adottak még az induláshoz. Legyen most még türelmes és inkább csak tervezgessen, készüljön fel a várható akadályokra. Így is számítania kell meglepetésekre, legalább arra legyenek kész ötletei, amiről már tud. Egy lazább napot megérdemel, aztán hamarosan vissza kell térnie a mókuskerékbe, pedig a fáradtságot érzi magán.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp