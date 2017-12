Napi horoszkóp - 2018. január 1.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2018.01.01 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ez a nap is elérkezett, végre maga mögött tudhatja az összes csalódását és a kudarcokat. Bizakodóan tervez, de könnyen beleeshet abba a hibába, hogy elrugaszkodik a valóságtól. Úgy tekint az új esztendőre, mintha Önt is kicserélnék és egy másik életet kezdhetne. A korlátai azonban megmaradnak, így ezek között kell keresnie az utat és ennek megfelelően megtenni a nagy fogadalmait éjfélkor.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van tennivalóval, de közben szeretne pihenni is. Keressen segítséget, ha ne követel, hanem kér, meg is kapja, amire szüksége lehet. Járjon elől jó példával, ne ossza ki az összes feladatot, csak azokat, melyekkel már fizikailag képtelen megbirkózni. Ha látják Önön az igyekezetet és a kitartást, szívesen maradnak Ön mellett. Végül ugyan fáradtan, de mégis elégedetten búcsúztathatja az óesztendőt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ne új életet akarjon kezdeni, ezt kell folytatnia, csak megfontoltabban. Mindjárt a tervek összeállításánál legyen tekintettel a szeretteire, nélkülük ne jelöljön ki új utat. Ha már most egyeztetnek arról, merre is keressék a célokat, könnyebben tudnak egymás keze alá dolgozni és vállalni az ezzel járó áldozatokat. Gyakorolja már ma azt, hogyan kell kérni, nem utasítani, mindjárt meg is tapasztalhatja ennek jótékony következményeit.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Sorra fogalmazódnak meg Önben a fogadalmak, de Ön is érzi, hogy ezek közül több is kivitelezhetetlen egyelőre. Ne adja fel ezeket az álmokat se, de fontos, hogy találjon olyanokat, amelyekért valóban érdemes küzdeni. Az új esztendőt nagy lendülettel szeretné kezdeni, ehhez viszont sikerekre lesz szükség. Gondolkodjon kicsiben, az apró lépések pedig összeadódnak majd és végül azt veszi észre, nagyot haladt előre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Most mindenkire csak akkora terhet helyezzen, amellyel könnyedén megbirkózhat. Ne búcsúztassák az óesztendőt feszülten, haragban. Fontos, hogy egymásra tudjanak hangolódni, felismerjék az igényeket és ennek megfelelően töltsék el ezt a napot. Együtt haladjanak, ne egymást keresztezve. Tegye félre azokat a feladatokat, melyekkel nem tud megbirkózni, a gondtalan ünnepléshez ezek nélkül is minden készen áll.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tegyék félre a nézeteltéréseket és a jövőre összpontosítsanak. Az átmeneti békekötés lehetővé teszi, hogy az új esztendőt nagy lendülettel kezdhessék. Szüksége van a nyugalomra, így tud önfeledten ünnepelni. Ezen a napon már nem akar a problémákkal foglalkozni, bár az egy kicsit bosszantja, hogy így nem is zárulnak le. Mindezt azonban rejtse el magában, hogy az otthon hangulatát ne rontsa el és boldogan várhassák az éjfélt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár a vélemények nem egyeznek, most ezen elegánsan továbblép, nem szeretné ezt a napot is vitatkozással tölteni. Keressen olyan elfoglaltságokat, melyekkel elterelheti a figyelmét mindarról, ami bosszantaná. A saját érdekeit is tartsa szem előtt, ehhez pedig az szükséges, hogy a fejéből is elűzhesse azokat a gondolatokat, melyekkel csak mérgezné az otthon hangulatát. Ezért is tűnhet úgy, hogy nem akar pihenni, folyamatosan valamivel tevékenykedik.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Bár tapintható a feszültség, Ön próbálja megőrizni a nyugalmát. Igyekszik a szemben álló felek közé hidat építeni, hogy aztán ezen elindulva megtalálhassák a közös nevezőt. Nem Ön szeretne igazságot szolgáltatni, hiszen felnőtt emberek vitáznak és bízik abban, felismerik, hogy egy ilyen ügy nem állhat közéjük. Ha azonban már az indulatok is a felszínre törnek, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy erre gyorsabban ráébredjenek.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Már ne terhelje túl magát, tartson inkább egy lazább napot. Mindent előkészített már az év búcsúztatására, így nem maradtak olyan feladatok, amelyeket ne halaszthatna el. Otthonában legyen béke és nyugalom, ez sokkal fontosabb, mint a folyamatban maradó ügyek. Éppen ezért inkább arra helyezze a hangsúlyt, hogy a közelgő viharfelhőket elkergesse és a szerettei rossz szájíz nélkül várhassák az új esztendőt.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Tele van energiával, de ez nem mondható el a környezetében élőkről. Járja a saját útját, ne akarja őket is bevonni a terveibe. Egyedül is elérheti a mára kitűzött célokat, hiszen hajtja Önt a vágy, hogy az új esztendőt ne elmaradt feladatokkal kezdje. A délutáni órákban azonban már lazítson, hiszen a kimerültség sem jó kezdete az évnek. Csak akkor menjen emberek közé, ha ehhez kedvet érez, ne Ön legyen az ünneprontó.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Most már ne erőltesse a békekötést, ne tépjen fel olyan sebeket, melyek mélyebben gyökereznek. Temesse el magában azokat az érzéseket, amelyek megmérgezhetnék ezt a napot. Engedje, hogy Önre is átragadjon a környezetében élők felszabadultsága, önfeledt várakozása. Az új esztendő rengeteg meglepetéssel várja, ne féljen azoktól és zárkózzon el ezek elől, hiszen általuk lesz gazdagabb és bölcsebb.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Most már engedje ki a kezéből az irányítást és várja érdeklődve mindazt, amit ez a nap Önnek tartogat. Lesznek érzelmi kitörések, kerül a mélybe, de szárnyalni is fog. Mintha az eltelt esztendőt sűrítené bele ebbe a pár órába. De ahogy az elmúlt 12 hónapot is túlélte, úgy fogja ezt is és ismét csak bebizonyosodik, sokkal erősebb, mint gondolta. Legyen ez egyúttal az útmutatás is a következő esztendőre, mindig bízzon magában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp