Napi horoszkóp - 2017. december 31.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.31 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ahogy közeledik az év vége, úgy erősödik Önben az érzés, hogy már ideje is van, hogy elbúcsúztassa. A sikerek helyett inkább a kudarcok rémlenek, amik nem kerülték el. Bár sokat tanult azokból, most mégis keserű szájízt okozna Önnek. Ne engedje, hogy a hangulatára ez rányomja a bélyegét, ha már valóban ennyire várja az újat, akkor inkább ennek örüljön. De azzal tisztában kell lenni, változni csak az fog, amin Ön változtat.

Ha képtelen száműzni a gondolataiból a bánatot, akkor tekintsen inkább előre. Kezdjen el új célok után keresgélni, amelyek megmutatják azt az utat, amiért érdemes várni az új esztendőt. Ne nagy elhatározások fogalmazódjanak meg Önben, inkább apró változtatások, amelyek gyors sikert ígérnek, így hamar átlendülhet a mélyponton. Hinnie kell abban, hogy van folytatás és az csak jobb lehet.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Ha úgy érzi, tele van energiával, keressen olyan megoldásokat, ahol ezt hasznosan vezetheti le. Ne másokat irányítson, adja meg a lehetőséget a környezetében élőknek, hogy a saját útjukat járják. Ön pedig készüljön fel az új év köszöntésére, így legalább nem az utolsó nap kell kapkodnia. Ha van még olyan fogadalma, amelyet nem teljesített, de a lehetőség adott, tegyen meg mindent a siker érdekében.

Most már el kell engedni minden olyan gondolatot, amely akadályozná abban, hogy az új esztendőt teljes lendülettel kezdhesse. Kijavította a hibákat, amelyeket lehetett. Ahol pedig már nem volt mit csinálni, el kell felejteni. Lépjen tovább úgy, hogy megtanulta, miként kerülheti el azt, hogy újra elkövesse. De ne foglalkozzon már többet azokkal, hiszen így nem talál új célokat, olyan utat, amelyen érdemes lesz elindulni.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Már csak előre néz, de ne feledkezzen meg azon kevés kötelezettségéről sem, melyeket erre a napra hagyott. Csak akkor tud önfeledten ünnepelni, ha nem kell visszatekintenie és számonkéréstől tartani. Ehhez azonban elengedhetetlen feltétel, hogy ne maradjanak betartatlan ígéretek, függőben lévő ügyek. Ha összpontosít, gyorsan végezhet ezekkel és valóban nem lesz akadálya az új esztendő fogadásának.

Amikor az új fogadalmakon töri a fejét, idézze fel azokat, melyeket egy éve tett. Voltak ugyanis olyan elhatározásai, melyek nélkülözték a valóságot, de ezt hamar felismerte és tovább is lépett. Most kerülje el ezt, csak olyan tervek fogalmazódjanak meg Önben, melyek megvalósítása nem ütközik akadályokba. Sikerekre van szüksége ahhoz, hogy az új esztendőt lendületesen, hittel tele kezdhesse.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ne ragassza át a környezetére a feszültségét. Engedje, hogy járják a saját útjukat, ha emiatt nemet mondanak a segítségkérésére, fogadja el. Talán csak Önben tombol a bizonyítási vágy, hogy szeretne az idén még egy nagy eredményt felmutatni. Nem erőltetheti rá másokra azonban az akaratát, hiszen érthető, ha már mindenki előre tekint, és arra próbál felkészülni. Ha nem jönnek az eredmények, inkább Ön is lazítson már.

Ne zárja az évet haraggal a szívében. Ha viharfelhők gyülekeznek, inkább vonuljon félre, ne menjen bele felesleges szócsatákba. Ön is érzi a várakozással teli feszültséget, ami miatt már nem tud hideg fejjel gondolkodni és így bizony elhagyhatnák olyan szavak a száját, melyeket gyorsan meg is bánna. Ami Önben lejátszódik, nem egyedi, éppen ezért is lenne megtalálni a közös nevezőt és higgadtan megbeszélni a felmerült kérdéseket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ha változtatni szeretne, azt ne mások miatt tegye. Csak akkor tud ugyanis megbirkózni a felmerülő akadályokkal, ha az eredményt Ön is szeretné és azt elsősorban a saját előnyére fordíthatja. Éppen ezért ne is engedje, hogy mások befolyásolják a fogadalmait, csak olyanokat fogalmazzon meg magában, melyekkel képes teljes mértékben azonosulni. Nincs szüksége most nagy küzdelmekre és csalódásra.

Kerülje el a lehetőséget, hogy hibázzon. Ha fáradtnak érzi magát, inkább tegye félre a feladatokat és pihenjen. Ne búcsúztassa úgy az évet, hogy félbehagyott ügyek miatt bosszankodik. Kipihenten könnyebben veszi majd az akadályokat, még ha nem is szeretett volna ezekkel a kérdésekkel már foglalkozni. Gondoljon úgy erre, mint a folytonosságot jelképező kérdések, hiszen egy új esztendő nem jelent új életet.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Ne engedje felszínre törni az indulatokat, igyekezzen megőrizni az otthon békéjét. A bezártság rossz tanácsadó, mozduljanak ki a négy fal közül. Járja mindenki a saját útját, ez a szabadság egyúttal lehetővé teszi, hogy levezethessék a feszültséget. Az esti órákban már ismét képesek lesznek egymásra hangolódni és átbeszélni a problémákat. Legyenek türelmesek, hallgassanak végig minden véleményt.

Ha nem szívesen mozog emberek között, vonuljon bátran félre. Ha most nem Ön lesz mások lelki támasza, még nem kell rosszul éreznie magát. Önnek is szüksége lehet arra, hogy elmerülhessen a saját gondolataiban, értékelje a múltat és megtervezze a jövőjét. Aki ezt nem képes elfogadni, nem is önzetlenül van Ön mellett, talán most jött el az a pillanat, amikor ezt Ön is felismeri és hajlandó lépni is.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



