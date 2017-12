Napi horoszkóp - 2017. december 30.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.30 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Hiányzik Önből az a lelkesedés, ami szükséges lenne az akadályok leküzdéséhez. Ha nem talál segítséget, inkább engedélyezzen magának egy lazább napot, de ne bosszankodjon amiatt, hogy elmaradnak az eredmények. Készüljön inkább az év búcsúztatására, ha nem is szeretne nagy ünneplést, érdemes lenne a fogadalmait már most megfogalmazni. Ezek ne legyenek túlzóak, inkább könnyen elérhetőek, hogy a sikerélmény erőt adhasson.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Hiába a nagy elképzelések erre a napra, ha nincs segítség. Egyedül ugyanis hamar elfogy az energia és az akadályok is csak bosszantják. Ha őszinte akar lenni, be kell vallania, már a jövő esztendőt tervezgeti. Úgy érzi, érdemes nagy lépéseket megtennie annak érdekében, hogy a kitűzött céljait elérhesse, ezért sem találja már érdekesnek a folyamatban lévő ügyeket. Arról azonban nem feledkezhet meg, hogy ezeket is el kell végeznie.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Félrevonul, mert nehezen találja a közös hangot a környezetében élőkkel. Már mindenki a jövőt tervezgeti, Ön azonban szeretné inkább a függőben lévő ügyeit lezárni. Így azonban csak Önt hajtja a tettvágy, akikre számíthatna, elmerülnek a gondolataikban. Felesleges emiatt bosszankodni, hiszen valahol érthető, ha mások már nem szívesen munkálkodnak, hanem igyekeznek felkészülni az új feladatokra.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amin nem tud változtatni, azt fogadja el úgy, ahogy jön. Ezek azok a körülmények, amelyek vagy segítik vagy hátráltatják, de befolyásolni akkor sem tudja, ha ebbe komoly energiákat fektetne. Használja úgy az erejét, hogy az valóban eredményes legyen, hiszen az jelentené a valódi megnyugvást, ha letehetné azokat a terheket, amelyeket a folyamatban lévő ügyek jelentenek. Erre összpontosítson, minden mást zárjon ki a gondolataiból.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár új terveket sző a következő esztendőre, azt Ön is tudja, addig azokkal nem foglalkozhat, amíg a folyamatban lévő ügyeit nem zárja le. Ez ad erőt Önnek ahhoz, hogy mozgósítsa az energiáit és nagy lendülettel munkálkodjon. A környezetében élők ezt irigykedve szemlélik, hiszen már mindenki az óévbúcsúztatóra készül. Ne engedje ki a kezéből az irányítást, amíg nem elégedett az elért eredményekkel.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Míg a környezetében mindenki lazít, Ön nem nyugszik, amíg a kitűzött céljait el nem éri. Emiatt kevésbé népszerű, így vonuljon inkább félre. Ha a feladatokra összpontosít, gyorsan jönnek az eredmények és végül Ön is kikapcsolódhat, de már elégedetten, hiszen ez a nap sem telt el sikerek nélkül. Ne legyen azonban ezután már ünneprontó, tudjon ünnepelni azokkal, akikkel már erre nem lesz alkalma ebben az évben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Lassan összeáll az év mérlege és ez kicsit elszomorítja. Voltak szép eredmények, kiugró sikerek, de felidézi a kudarcokat is. Olyan emberekben kellett csalódnia, akikben maradéktalanul megbízott és bár továbblépett, most ismét azon gondolkodik, vajon hol hibázott. Szeretné elkerülni, hogy a jövő esztendőben is hasonlót kelljen átélnie, ezért próbálja a jelenlegi kapcsolatait ilyen szemüvegen át vizsgálni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Vegye számba a meg nem valósított terveket, de ez ne azt jelentse, hogy elkeseredik. Az év vége nem jelenti azt, hogy becsukódnak Ön előtt az ajtók. Az új esztendő egyúttal új lehetőségeket is tartogat, és ismét foglalkozhat ezekkel az ügyekkel. Talán túl sokat várt ettől az esztendőtől és nem vette figyelembe a korlátait. Mivel azonban már megtette az előkészületeket, a jövőben gyorsabban haladhat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Az Ön elképzelései nem feltétlenül esnek egybe a környezetében élőkével. Így hiába is ragaszkodna az irányító szerepéhez, ezzel csak az ellenállást váltaná ki belőlük. Ha mindenáron ragaszkodik a terveihez, el kell fogadnia, hogy egyedül kell végigmennie az úton. De dönthet úgy is, hogy félreteszi a munkát és Ön is átadja magát az év búcsúztatásának. Bármelyiket is választja, rendezze ahhoz a gondolatait.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Egész napra már ne számítson segítségre, ha talál is olyan embert, aki elkíséri, csak ideig-óráig tart ki Ön mellett. Éppen ezért elsősorban olyan tervei legyenek, amelyek vagy gyors eredményt ígérnek vagy egyedül is képes lesz kivitelezni. Ön is kezdjen készülődni az óévbúcsúztatásra, elsősorban a gondolatait rendezze. El kell engednie a múltat, hogy tiszta lappal kezdhessen az új célok megvalósításába.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár máskor nehezére esik, most könnyedén engedi ki a kezéből az irányítást. Erre az évre már nincsenek nagy célok, komoly tervek, így szívesen is sodródik az árral. Ha valahol még szükség van a segítségére, természetesen mozgósítja az energiáit, de nem mond nemet egy kis ünneplésre sem azokkal, akikkel idén már nem találkozik. Ez a lazább nap már egyébként is járt Önnek, egyúttal felkészülhet a hétvégére is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne induljon már el az új úton, csak tervezgessen és álmodozzon. Segítséget ugyanis már nem kapna, de nem szeretné az évet egy csalódással zárni. Most inkább ünnepeljen, adja át magát a környezetében uralkodó felszabadult hangulatnak. Ne utasítsa vissza a meghívásokat, hiszen olyan emberektől kapja, akikkel az idén már nem találkozik. Engedje el a szomorú gondolatokat, ezek a napok teljenek önfeledten és boldogan.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp