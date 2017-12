Napi horoszkóp - 2017. december 29.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.29 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ne meneküljön el a problémák elől, keressen rájuk megoldást. Bár nem volt erre felkészülve, mégis jobb, ha még most tisztázzák a kényes kérdéseket, nem halogatják, hogy tüskék alakuljanak ki az érintettekben. Ha sokat gondolkodna, akkor sem találna annál jobb válaszokat, mint amiket most a megérzése diktál. Hallgasson az ösztöneire és kövesse az utat, még ha az rögös is lesz, amely ezáltal megnyílik Ön előtt.

Bár már nem tervezett erre az esztendőre komolyabb munkákat, megnyílik Ön előtt egy olyan lehetőség, amelyet nem szabad kihasználatlanul hagyni. Talán éppen azért Ön a kiválasztott, mert elérhető és az energia is ott lakozik Önben, amely szükséges ahhoz, hogy valódi eredmények jöjjenek. Bár kezdetben bosszankodott, amiért a környezetében élők kevésé lelkesek, de most éppen ezt fordíthatja az előnyére.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Lassan megfogalmazódnak Önben a fogadalmak, de nem hagyhatja számításon kívül a szeretteit sem. Hiába sző ugyanis nagyratörő terveket, ha ez komoly változásokat is magával hoz, amellyel ők nem értenének egyet. Egyedül ugyanis képtelen lesz a megvalósításra, szüksége lesz a biztos háttérre, amelyet csak ők adhatnak meg. Mindenképpen egyeztessen velük is, mielőtt megtenné az első lépéseket.

Még nem rázódott vissza a hétköznapokba, ezért ne is tervezzen be sok feladatot. Törekedjen inkább arra, hogy a folyamatban lévő ügyeiből minél több végére pontot tehessen. Ne azon gondolkodjon, mit nem tud már megcsinálni, örüljön minden elért eredménynek. Ne a nagy célok jelentsék a sikert, sokkal inkább a megtett lépések. Bár úgy érzi, ez kevés, ennél többre is képes lenne, ne siettesse a folyamatokat felesleges kapkodással.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem talál magyarázatot rá, de feszült és ezt nem is tudja feldolgozni. Ne azokon vezesse le, akikkel találkozik, hiszen ez nem jelent valódi megoldást rá. Tudja le minél hamarabb a kötelezettségeit és vonuljon félre a gondolataival, így talán rátalálhat a gyökerekre. Az ünnepi hangulat során bizonyos nézeteltérések felett átsiklottak, de ezek sebet ejtettek a szívén, amely most próbál gyógyulni és ez okoz Önnek kellemetlen perceket.

Engedje ki bátran a kezéből az irányítást. A folyamatban lévő ügyeire ugyanis egyre nehezebben összpontosít, tekintetét már a jövő esztendő homályosítja el. Tele van tervekkel és emiatt már nem is ügyel arra, hogy most ne hibázzon. Megfeledkezik így arról, hogy csak akkor tud teljes erőbedobással az új célokért küzdeni, ha nem lesznek olyan feladatok, amelyek folyamatosan visszahúzzák, hiszen azokkal is foglalkoznia kell.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egyedül érzi magát, pedig emberek veszik körbe. Talán túl sok energiával veti bele magát a teendőibe, amivel nem könnyű lépést tartani. Lemorzsolódnak így azok, akik megpróbálnak segíteni. Döntse el, mit tart fontosabbnak, társaságban haladni lassabban, vagy egy utolsó nagy hajrát felmutatni. Ne csodálkozzon, ha az eredményeit nem értékelik, hiszen már mindenki a hétvégére készül, egyedül Ön tartja fontosnak a feladatokat.

Ne támasszon elvárásokat a környezetében élőkkel szemben, most már csak sodródjon Ön is az árral. Bár felmerül Önben a csalódottság, hiszen nem sikerült valamennyi egykoron tett fogadalmát megvalósítani, most már erre nincs is lehetősége. Ha a következő évben szeretne nagyobb lendülettel tevékenykedni, akkor a sikereit élje újra ezekben a napokban, a kudarcokból levonta a következtetést, ideje elengedni azokat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Úgy érzi, van még Önben annyi lendület, hogy új ügyeket kezdjen el. Ha elfogadja, hogy ezek egy részét nem fogja tudni lezárni, akkor tegye meg az első lépéseket bátran. Ne számoljon azzal, hogy segítséget kap, így olyan céljai legyenek, melyek egedül is elérhetőek. Ha mégis talál olyan embert, aki Önnel tart, gyorsabban haladhat, de az akadályok leküzdése továbbra is Önre vár, hiszen az ötlet Öntől ered.

Tisztázza a nézeteltéréseket, akikkel ezt megteheti, ne vigye át a haragot az új esztendőbe. Bár így nehéz beszélgetések várnak Önre, úgy érzi, felkészült rájuk. Csalódottan kell megtapasztalnia, hogy nem minden érintett szeretné a hullámokat elsimítani, szinte élvezik, ha haragot táplálhatnak a szívükben. Az ilyen kapcsolatokat le kell zárni, hiszen hosszútávon ezek még komolyabb fájdalmat is okozhatnak.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Minden feladatával végzett, új kihívások után kutat. Ehhez azonban nem talál partnert, hiszen már mindenki a hétvégét tervezgeti, a jövőre tekint. Fogadja el, hogy ez egy lazább nap, amikor egy kicsit több figyelmet fordíthat magára. Érdemes lenne Önnek is elkészíteni az év mérlegét és megerősíteni az önbizalmát azzal, hogy felidézi a sikereket. Szüksége lesz az erejére, ha az új célokat kitűzi maga elé.

Tartson a többséggel, ne akarjon külön utakon járni. Így is várnak Önre szép eredmények és kapcsolatokat építhet, melyek a jövőben még előnyösek lehetnek. Ilyenkor már nem a nagy eredményeket kell hajszolni, hanem tervezni a következő esztendőre, megfogalmazni az új célokat. Önben is motoszkálnak olyan gondolatok, amelyek még kidolgozásra várnak, de szép eredményekkel kecsegtetnek, ha sikerül a megvalósításuk.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



