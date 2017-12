Napi horoszkóp - 2017. december 28.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.28 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az ünnepek alatt alig várta, hogy ismét jöjjön egy átlagos hétköznap, de most mégis sajnálja, hogy véget értek a meghittség pillanatai. Újra csak a feladatok, azok is minél gyorsabban, hiszen az új esztendőt nem szeretné a folyamatban lévő ügyekkel kezdeni. Ne kapkodjon, legyen egy terv, amibe kapaszkodhat. Ha azt betartja, végül elégedetten zárhatja nem csak a hetet, de az évet is, sikeresnek nyilváníthatja.

Vége a nyugalomnak, újra jön a feszült ténykedés. Ne engedje azonban, hogy magával ragadják az indulatai csak azért, mert nem halad a tervek szerint. Talán csak Ön becsülte túl az Önben rejlő energiákat és több feladatot is napirendre vett. Legyen egy fontossági sorrendje. Ha végez azokkal, amelyek valóban halaszthatatlanok, nemcsak megnyugvást jelent, de erőt ad a folytatáshoz, még ha váratlan akadályok is bukkannának fel.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Egyedül kell járnia az útját, hiszen most mindenki a saját feladatait tartja a legfontosabbnak. Emiatt kár bosszankodnia, hiszen Ön is hasonlóan gondolkodik. Keresse a megoldásokat, amelyek sokkal egyszerűbbek, mint hinné, csak Ön túl ideges ahhoz, hogy észrevegye. Ezért is elengedhetetlen, hogy a céljait tartsa szem előtt. Az elő lépések megtétele után már felveszi azt a lendületet, amelyet elvár magától és sikerre vezethet.

Tudja, hogy a döntést ne hozhatja meg Ön helyett senki, de kikéri a környezetében élők véleményét. Ezzel csak azt éri el, hogy még nagyobb lesz Önben a káosz, hiszen ellentétes javaslatokat kap. Vonuljon félre és próbálja meg kizárni a gondolataiból a hallottakat, hogy valóban olyan következtetést vonhasson le, amely az Ön érdekét szolgálja. Ezt pedig csak Ön láthatja, hiszen a saját életébe kell beolvasztani a következményeket.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Bár kitűzött célokat maga elé, de azt tekintse sikernek, ha azt el is éri. Már az út alatt olyan tapasztalatokat gyűjthet, amelyek a későbbiekben még hasznosak lesznek. Éppen ezért a kudarcokat is elemezze, hiszen azokból is sokat tanulhat. Ha nem is valósítja még meg az elképzeléseit, legyen nyugodt és elégedett. Ha nem adja fel így sem, végül az eredmények is jönnek, ha lassabban is, mint tervezte.

Fizikailag kimerült, de szellemileg friss. Így elsősorban olyan feladatokat keressen, ahol ezt kamatoztathatja. Vegye kézbe az irányítást és olyan embereket vonjon be a tervébe, akik végrehajtják az elképzeléseit. Közösen járva az utat nem csak a sikereknek örülhetnek, de a kapcsolatuk is elmélyülhet. Most bebizonyíthatja, hogy jó vezető és ezzel megerősítheti a pozícióját, a jövőben többször kerülhet ebbe a szerepbe.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Elmúltak az ünnepek, ismét pár olyan nap következik, amikor a feladatok és a problémák veszik át a főszerepet. Próbálja azonban megőrizni a nyugalmát, hiszen most már felesleges kapkodnia, ha bizonyos ügyeibe még bele sem kezdett. Így bizonyos egykoron tett fogadalmát nem tarthatja be, de ez még nem ok arra, hogy feladja ezeket az elképzeléseket. Az év vége nem jelenti egyúttal a világ végét.

Bár tele van energiával, ne legyenek olyan tervei, melyek megvalósítását befolyásolhatják külső tényezők. Az ünnepek ugyan elmúltak, de a környezetében élők közül többen is pihenéssel töltik ezeket a napokat. Így elsősorban saját magára számíthat, ha akad segítsége, ez megkönnyítheti ugyan a helyzetét, de a munkát Önnek kell elvégezni. Megőrizve a nyugalmát elérheti a kitűzött célokat.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Még sebezhető, hiszen az ünnepek alatt megnyitotta a lelkét és így könnyen fogad a bizalmába embereket. Legyen óvatos, hiszen kihasználhatják ezt azok, akik próbálják ellehetetleníteni a helyzetét. A terveit csak azokkal ossza meg, akik bizonyították már, minden érdek nélkül állnak Ön mellett. Érthető, ha nem egyedül szeretne az úton végigmenni, de meg kell válogatnia a segítségét, ha célba is akar érni.

Bár nehezen talál vissza a hétköznapokba, de az önfegyelme végül segít Önnek a tervek megvalósításába. Képes olyankor erőre kapni, amikor a váratlan akadályok miatt elfordulnak Öntől. Talán éppen a bizonyítási vágy hajtja előre, szeretné megmutatni, hogy Ön akár egyedül is eléri a céljait. Ez komoly összpontosítást igényel, de ha kizárja a zavaró tényezőket, megkönnyítheti az előrehaladását.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



A betervezett feladatokat egyedül nem tudja elvégezni. Segítséget ugyan csak nehezen kap, de ha megőrzi a nyugalmát, végül felsorakoznak Ön mellé azok, akik ezeket a napokat már cél nélkül kívánták tölteni. Könnyű ugyanis azonosulni Önnel, hiszen magabiztos és határozott, ezzel pedig olyan utat mutat, amely magában hordozza a sikert. Az évet pedig sokan szeretnék úgy zárni, hogy elmondhatják, szép eredményeket mutatnak fel.

Kimerültnek érzi magát, hiszen nem sok lehetősége volt az elmúlt napokban a pihenésre. Éppen ezért ne is tervezzen be sok feladatot ezekre a napokra. Legyenek könnyen elérhető céljai, de ezek ne jelentsenek komolyabb kihívást. Új ügyeket ne indítson be, mert nem szívesen zárná úgy az évet, hogy félig elintézett kérdések árnyékolják be az új kezdetét. Akkor lesz elégedett a teljesítményével, ha ezt sikerül megvalósítania.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



