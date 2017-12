Napi horoszkóp - 2017. december 27.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.27 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Kevesebb a kötelezettség, így még felszabadultabban élvezheti az ünnepet. Tervet sző arról, mivel is töltené szívesen a napját, de megfeledkezett arról, hogy ilyenkor számíthat leginkább a váratlan vendégekre. Ne essen pánikba, rögtönözve is remek házigazda lehet. Ne töltsön több időt az ilyenkor szükséges feladatokkal, mint a vendégekkel, szeretteivel, hiszen Önnek is ünnep van még, jár a kikapcsolódás.

Amit tegnap még könnyedén félretett, azzal ma már mindenképpen szeretne foglalkozni, Ezzel ugyan kivívja szerettei rosszallását, ezért arra is szánjon időt, hogy velük közös programokat tartson. Ha csak egy kis beszélgetés miatt, de üljenek le újra. Most még nyugodtak, így tisztázhatnak olyan nézeteltéréseket, amelyeknél nem is olyan nagy a véleménykülönbség, csak eddig túl türelmetlenek voltak, hogy ezt felismerjék.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Mondjon nemet, ha olyan programokra invitálják, amelyeken nem tudna kikapcsolódni. Önnek is ünnep van, így bátran előtérbe helyezheti a saját igényeit. Ha úgy érzi, pihenésre van szüksége, akkor tegye félre a feladatokat és foglalkozzon azzal, ami segítheti Önt az ellazulásban. A szerettei is megértéssel fogadják ezt, így nem áll semmi az útjában ahhoz, hogy valóban önmagára figyeljen.

Még egy nap, amikor nincsenek kötelezettségek, használja ezt ki. Bár a gondolataiba lassan begyűrűznek a problémák, tudja azokat félretenni, ha a szerettei valamilyen programot javasolnak. Kapcsolódjon ki, töltse fel az energiaraktárakat, hiszen Önnek az elmúlt napok sem a pihenésről szóltak. Most talán egy kicsit félrevonulhat és önmagára figyelhet, foglalkozhat olyan kérésekkel is, amelyek csak Önnek jelentenek felüdülést.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Szívesebben vonul félre, szeretne most egy kicsit önmagára figyelni. Adja ezt a szerettei tudtára, ne engedje, hogy kihasználják. Intézze el a legfontosabb feladatokat, de utána már mondjon nemet a további megkeresésekre. Ha túl feszült, mozduljon ki a négy fal közül, egy séta nem csak a testét frissíti fel, de segít Önnek abban, hogy a fejét is kiszellőztesse. Új tervek születnek Önben, de legyen türelmes, ne lépjen azonnal a tettek mezejére.

Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy kézben tartsa az irányítást. A háttérben meghúzódva nem csak kevesebb felelősség nyomja a vállát, de könnyebben járhatja a saját útját. Szeretne kicsit elmerülni a gondolataiban és nem csak mások igényeit kiszolgálni. Ezt akkor teheti meg, ha sikerül észrevétlennek maradnia. Bizonyos nézeteltérések a felszínre törnek, ne akarjon békebíró lenni, mert hálátlan feladat lesz dönteni.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Önmagára figyeljen, foglalkozzon azzal, amivel Ön szeretne, ne azt tegye, amit mások mondanak. Az ünnepek még tartanak, Önnek is jár a pihenés vagy egy saját út. Ha szeretne kikapcsolódni, pihenni, bátran teremtse meg ennek lehetőségét, ne figyeljen a számon kérő hangokra. Mozduljon ki, egy kis séta nem csak a testére, de a gondolataira is jótékony hatással lehet, hiszen sikerülne tisztáznia pár kérdést.

Bár már az ünnepi hangulat elillant, Ön még próbálja a meghittséget az otthonában tartani. Ne engedje azonban, hogy kihasználják a segítőkészségét és azt a vágyát, hogy szeretné elkerülni a vitákat. Csak annyira terhelje le magát, ami még nem okoz fáradtságot. Az elmúlt napokban nem kímélte magát, ráadásul holnap kemény kihívások várnak Önre, érthető, ha szeretné még most feltölteni az energiaraktárait.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Nyugodtan indul a nap és igyekszik ezt meg is tartani. Ezért inkább elhallgatja a véleményét és a saját érdekeit háttérbe szorítja. Átmenetileg így valóban megőrizhető a béke, de közben Önben egyre nő a feszültség. Ha valóban nem szeretne vitákat, inkább vonuljon félre és próbálja meg kizárni a külvilágot. Engedje, hogy mindenki a saját útját járja, így talán hamarabb feloldódnak a kialakult görcsök.

Könnyen befolyásolható, mert szeretné még egy kicsit az otthonában tartani az ünnep meghitt hangulatát. Nem mond nemet, a véleményét is inkább elhallgatja, ha tudja, hogy azzal viszályt szítana. Sokáig azonban nem bírja, hiszen a feszültség így nő Önben. Nem kell természetesen mindent azonnal kimondani, de ne fogadjon el olyan egyezséget, ami kifejezetten hátrányosan érinthetné hosszabb távon.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Még nem kell a holnapi feladatokkal foglalkoznia, jár Önnek is a pihenés. Emiatt ne is érezzen lelkiismeret-furdalást, hiszen az elmúlt napokban sem sok időt töltött ezzel. Igyekezett a szerettei rendelkezésére állni, így fogadtassa el velük, hogy ezen a napon ez másképp lesz. Visszavonul a gondolataival, azokkal az emlékekkel, melyeket most szereztek és elégedettség járja át, hogy sikerült mindent kézben tartani.

Engedje át az irányítást, Ön pedig vonuljon félre. Az elmúlt napokban nem sok ideje volt pihenni, önmagára figyelni, pedig szüksége van erre. Ilyenkor szokott mérleget készíteni és már a jövőt tervezni. Bár tudja, hogy az év még nem ért véget, azt már látja, nem sikerült valamennyi elhatározását megvalósítani. Most mégis inkább a sikereket idézze fel, azokat az élményeket, amelyekből erőt meríthet a folytatáshoz.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



