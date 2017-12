Napi horoszkóp - 2017. december 26.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.26 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Vár Önre olyan esemény is, amelynek nem tud felhőtlenül örülni, de ez is az ünnep része. Ne rontsa el mások hangulatát azzal, hogy kimutatja az érzéseit. Ilyenkor észrevétlenül vonuljon félre és repüljön el gondolatban olyan emlékek közé, amelyek melegséggel töltik el a szívét. Nem is baj, ha nem a társaság középpontja, nem ragaszkodik ahhoz, hogy irányítson, így sokkal könnyedebb és pihentetőbb napot zárhat.

Együtt a szeretteivel szinte repül az idő. Használjanak ki minden percet arra, hogy élvezzék a nap nyújtotta lehetőségeket. Ne engedje, hogy a szomorúság beárnyékolja az önfeledt szórakozást, hessegesse el azokat a gondolatokat, amelyek más irányba vinnék Önt, mint a közös szórakozás. A váratlan események miatt se bosszankodjon, hiszen ez is szinte része az ünnepnek, hogy bármikor érhetik meglepetések.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A programokat alakítsák ki közösen, ne Ön akarja meghatározni a nap lefolyását. Akkor érezhetik ugyanis jól magukat, ha mindenki igényét kielégítik és a kötelezettségek mellett lehetőség nyílik arra is, hogy megtalálják a szórakozást. Ritkán van lehetőségük együtt eltölteni ennyi időt, ilyenkor kell olyan élményekkel gyarapodni, ami aztán egy évig szolgál energiaforrásként és jó lesz visszaemlékezni rossz szájíz nélkül.

Önnek vannak tervei, de a szerettei szívesebben vennék, ha most még pihennének. Akár egyedül is érdemes megvalósítania azokat az elképzeléseket, amelyeket fontosnak érez vagy elégedettséget jelentene, ha foglalkozhatna azzal. A lelkesedése akár még át is ragadhat a családtagokra, így végül nem is magányosan tölti az órákat, hanem azokkal az emberekkel, akikkel valóban szívesen osztja meg az élményeit.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Várt és váratlan látogatók teszik színessé a napot. Ön azonban felkészült erre, hiszen minden évben érik meglepetések. Megtanulta már, hogy nem szabad bosszankodnia, hiszen azzal elrontja csak a hangulatát és elvész az ünnepi láz. Sodródjon az árral és keresse minden percben a lehetőséget, hogy jól érezhesse magát és a tegnapi meghittséget továbbra is otthonában tarthassa, lehetőleg minél hosszabb időre.

Ne tervezzen, engedjen szerettei akaratának. Tudják le a kötelező köröket, de utána lazítson. A cél legyen az ünnepi hangulat megőrzése és az önfeledt együttlét. Nem az a lényeg, amit csinálnak, hanem hogy azt közösen teszik és közelebb kerülnek egymáshoz. Ezekben a napokban kell olyan élményeket gyűjteni, amely aztán egész évben erőt ad ahhoz, hogy a felmerülő nézeteltéréseket kezelni tudják.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Akár egyedül is, de mozduljon ki a négy fal közül. Szüksége van arra, hogy kiszellőztethesse a fejét és rendezze a gondolatait. A tegnapi nap viharai ugyan lecsendesültek, de Önben olyan sebek szakadtak fel, melyeket be kell gyógyítania, ha nem szeretné az otthon hangulatát elrontani. Ha valakivel tudna beszélni róla, felgyorsíthatja ezt a folyamatot, de ne engedje elhatalmasodni magán az elkeseredettséget.

Ne feladatok járjanak az eszében, fordítsa figyelmét a szerettei felé. Legyenek közös programok, ahol önfeledten szórakozhatnak és közelebb kerülhetnek egymáshoz. Az élmények, amelyeket most szereznek, nem pótolhatóak és emlékezetesek maradnak. Ritkán van lehetőségük arra, hogy minden kötelezettség nélkül együtt lehessenek. Mondogassa magában, ráér még a munka, nincs szükség a kapkodásra.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kezdi felütni a fejét a feszültség, igyekezzen ezt még csírájában elfojtani. Ilyen hamar nem illanhat el az ünnepi hangulat, dolgozzon azon, hogy a meghittséget az otthonában tartsa. Mozduljanak ki egy kicsit, ne csak azért, hogy a kötelezettségeiket letudják, hanem olyan programokat keresve, ahol közösen szórakozhatnak és egy kicsit mindenki a saját útját is járhatja. Ez a kis távolodás megoldás lehet a problémára.

Most ne vonuljon félre, töltsön minél több időt szerettei körében. Tegye félre a feladatokat, nem lehet egyik se fontosabb annál, minthogy jól érezzék magukat és legyenek programok, ahol együtt lehetnek. Hárítsa el azokat az akadályokat, amelyek az útját keresztezik, de ez könnyedén sikerül, hiszen a cél megér minden küzdelmet. Élmények, melyek hosszú időre meghatározzák az otthon hangulatát.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nem hajlandó foglalkozni a felmerülő problémákkal, gyorsan a szőnyeg alá sepri. Az otthon hangulatát most nem ronthatják el olyan apró nézeteltérések, melyek tisztázása ráér. Szeretné, ha együtt tudnának programokat csinálni, úgy kikapcsolódni, hogy az mindenki számára üdítő legyen. Ennek érdekében akár még áldozatot is hoz, hiszen olyan feladatokat is elvégez, melyeket máskor elutasít.

Tele van energiával, de el kell fogadnia, ha a szerettei ezt nem mondhatják el magukról. Míg Önt felvillanyozzák az ünnepek, ők szeretnének pihenni, kikapcsolódni. Mozduljon ki a négy fal közül, terelje el a figyelmét arról, hogy nem értenek egyet. Az így eltöltött időt használja arra, hogy rendezi a gondolatait és próbálja megérteni mások álláspontját. Az elfogadás lehet ugyanis a kulcs a béke megőrzéséhez.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



