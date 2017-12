Napi horoszkóp - 2017. december 25.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.25 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Még egy utolsó nagy lélegzetvétel és végül átadhatja magát az ünnepek hangulatának. Ha úgy érzi, valami fogságban tartja, tegyen félre mindent és sétáljon egyet a friss levegőn. Ezzel nem csak megnyugszik, de a fejét is kiszellőztetheti és megszabadulhat a sötét gondolatoktól. Ezután azonban már csak azzal foglalkozzon, amely által béke és meghittség költözhet az otthonába. Mosolyogjon, hogy boldog arcokat láthasson maga körül.

Önmagára is szakítson időt, ne csak a feladatokkal foglalkozzon. Úgy lehet kiegyensúlyozott, ha rendezi a gondolatait és a nagy érzelemkitörések helyett békét teremt a szívében. Hajlamos lehet ugyanis túl indulatosan reagálni azokra a folyamatokra, melyek nem az elképzelései szerint alakulnak, majd szinte könnyek között elnézést kérni, ha valakit megbántott. Ez már a karácsonyi láz jele, de hullámvasúton ülve nem tudj átadni magát az ünnepeknek.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Most már engedje el a problémákat és adja át magát az ünnepnek. Amit eddig elvégzett biztosíték arra, hogy minden rendben történjen. Ha pedig mégis megfeledkezett valamiről, majd jövőre bepótolja. Ne bosszankodjon, békésen, nyugodtan készülődjön az estére. Vannak szomorú gondolatai, ezeket meg kell élnie, de utána felülemelkedve mindezen mosolygó arccal ülhet az asztal köré azokkal, akik a legfontosabbak.

Lázas kapkodásba kezd már korán reggel és egyre idegesebb. Minél több feladattal végez, annál inkább látja kilátástalannak a helyzetét. Ezzel pedig feszültséget teremt az otthonában, pedig éppen azon munkálkodna, hogy nyugodtan teljenek az ünnepek. A békét elsősorban saját magában kell kialakítani, csak így érheti el azt, hogy a szerettei is ellazuljanak és valóban olyan meghitt legyen a hangulat, ahogyan azt szeretné.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Figyeljen önmagára is, hiszen az ünnepeknek arról is szólnia kell, hogy feltöltekezik. Ha csak a feladatokkal foglalatosodik és egyre feszültebb, mert nem látja a végét, csak békétlenség és az ingerültség növekszik Önben. Gondolja át, mi is szükséges ahhoz, hogy ki tudjon kapcsolódni, lazíthasson, és elsősorban ezt intézze el. Minden más már ki fog alakulni azáltal, hogy kiegyensúlyozottá válik.

Örüljön annak, ami körbeveszi, ne bánkódjon amiatt, ami nincs jelen. Érthető, hogy felerősödött Önben az érzés, mennyi embert elveszített, milyen csalódások érték, de ezzel könnyeket csal a szemébe, ami miatt a szerettei is elkeserednek. Legyen nyugodt és elégedett mindazzal, amit elért és megteremtett. Ha sikerül mosolyognia, boldog arcokat láthat maga körül, ami megmutatja, milyen értékeket teremtett már meg.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha rendezi a gondolatait, az otthonában is békét teremthet. Az Ön kiegyensúlyozottsága átragad a szeretteire is és egyre önfeledtebb a hangulat. Közösen készülnek az esti órákra, amikor ismét körbeülik az asztalt és félretéve minden nézeteltérést tudnak beszélgetni. A karácsony elsősorban arról szól, hogy a család összegyűlik, ha földrajzilag nem is tudnak egy helyen lenni, de lélekben egyesülnek.

Most már tegyen félre minden olyan problémát, ami keserű szájízt okozhat és engedje, hogy Önt is átjárja az ünnep hangulata. A szerettei már lázban égnek, igyekeznek félretenni a nézeteltéréseiket is, hogy az otthonában béke és meghittség uralkodhasson. Ne legyen Ön az, aki felemlegeti azokat a vitákat, amelyeket egykoron nem tudtak megnyugtató módon megbeszélni, majd annak is eljön az ideje, de nem most.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Bár lassan, de biztosan begyűrűzik az otthonába is az ünnep. Önnek is tennie kell annak érdekében, hogy ez kitartson, így ne most akarja tisztázni a nézeteltéréseket. Ha nehezére is esik, engedje ki a kezéből az irányítást és a megfelelő pillanatokban tudjon csak sodródni az árral. Mi baj is történhetne, hiszen a szerettei veszik körbe, akik szintén csak nyugalomra és meghittségre vágynak, ennek szellemében cselekednek.

Ha nem is végez mindennel, még lehet nyugodt, meghitt az ünnep. Egyszerűen csak a gondolatait kell afelé terelni, hogy elfogadja a helyzetet. A hiány talán csak Önnek tűnt fel és éppen ezért láthat mosolygó, boldog arcokat maga körül. A valódi célja pedig éppen ez volt, így nincs semmi oka elkeseredni, bosszankodni. Engedje, hogy Önre is átragadjon ez a hangulat és már meg is feledkezhet a rossz érzésekről.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Nyugodt napot szeretne, de éppen Ön okozza a feszültséget. Ahelyett, hogy kiengedve a kezéből az irányítást egyszerűen csak sodródna az árral, egyfolytában azon gondolkodik, még mennyi teendője van. Pedig időben megkezdte a felkészülést, most mégis azt érzi, még mindig a startvonalon toporog. Engedje, hogy a szeretteiből áradó nyugalom Önt is elragadja és máris más színben látja a világot.

Ne legyenek már tervek, hallgasson a megérzéseire. Foglalkozzon azzal, ami kikapcsolja, ellazítja. A lázas kapkodás már nem segít, de otthonába becsempészi a feszültséget. Pedig éppen ezt szeretné ajtón kívül tudni és végre csak boldog arcokat látni maga körül. Ezt úgy érheti el legkönnyebben, ha Ön megnyugszik, és ezt próbálja másoknak is átadni. Beszélgessenek, de ne vitázzanak, annak most nincs itt az ideje.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



