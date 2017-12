Napi horoszkóp - 2017. december 24.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.24

KOS: (március 21 - április 20.)



Ideje most már a problémákat is félretenni és már csak az ünnepekre készülni. Ne gondoljon már azokra a kérdésekre, melyeket úgysem oldhat meg, viszont vannak még olyan feladatok, amelyeket elvégezve a karácsony ékében telhet. Öltöztesse a szívét is ünneplőbe, ne csak a lakását, Tudjon megbocsájtani azoknak, akik megbántották az elmúlt egy évben, ha nem is mondja ki, de gondolatban tegye ezt meg.

Akármilyen alaposan is felkészült, mindig felbukkannak váratlan akadályok. Nincs ez másképp most sem, legalább ez ne okoz már meglepetést. Azon csodálkozott volna, ha az utolsó nap nem jutottak volna eszébe még olyan feladatok, amelyeket nem végzett el. Igyekszik gyorsan lenyugodni, hogy a tettek mezejére léphessen, hiszen tudja, hogy most már az idő az, amiből a legkevesebb van, azt okosan kell felhasználni.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Együtt készülődjenek, ne zárja ki a szeretteit a saját világából. Engedje, hogy a keze alá dolgozzanak, még ha emiatt kisebb bosszúságok is érik. Közösen tevékenykedve már a lelkük is felkészül az ünnepekre, egymásra hangolódva elkerülhetik a későbbi komoly vitákat. Most még ugyan szóba kerülnek a nézeteltérések, de el is simítják, hiszen az ünnepi feszültség még nem uralkodott el Önökön.

Már ne engedje be a feszültséget az otthonába, még ha kiszakadva a négy fal közül ez szinte tapintható. Tudja le azon kötelezettségeit mielőbb, amelyek miatt ki kell mozdulnia, hogy utána már szerettei körében megnyugodhasson és készülhessen az ünnepekre. El kell felejtenie a problémákat és a lelkét is ünneplőbe öltöztetni, így elkerülheti azokat a viharokat, amelyek kitörnének, ha kiengedi az irányítást a kezéből.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Nem kellenek tervek, rögtönözzön. Foglalkozzon azzal, ami épp az eszébe jut. Ne gondolkodjon már azon, még mit kellene elintézni, tegye azt, ami nem megterhelő és nem idegesítő. A bosszankodással csak beengedi az otthonába a feszültséget, amit egyébként próbálna elkerülni. Nincsenek nagy viták, heves szóváltások, sikerült minden eddigi nézeteltérést úgy elsimítani, hogy senkiben sem maradt tüske.

Nem találja a helyét, mintha hirtelen minden összeomlott volna Önkörül. Pedig csak az ünnepi láz kerítette hatalmába, melyből egyedül kell kikeverednie. Hiába próbálják ugyanis nyugtatgatni, Ön ettől csak még idegesebb lesz, és újabb feladatok jutnak az eszébe. Ne kapkodjon, hiszen ami fontos volt, már elintézte, ha most valami elmaradna, már nem sodorja veszélybe a karácsony meghittségét.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Ha Ön nyugodt, akkor az otthon békéjét sem ronthatja el semmi. Ezért is fontos, hogy ne bosszankodjon, különösen olyan feladatok miatt, amelyeket könnyedén végezhet el. Bár érthető, hogy mindenki felfokozott hangulatban van, de tartsa kézben az irányítást és akkor képes lesz még csírájában elfojtani azokat a folyamatokat, amelyek oda vezethetnének, hogy felszínre törjenek az indulatok.

Mintha eddig semmilyen ünnepi előkészületet nem tett volna, annyi feladat cikázik a fejében. Mielőtt végképp elveszítené a nyugalmát és lázas kapkodásba kezdene, gondoljon vissza az elmúlt pár napra. Az izgatottsága miatt ugyanis megfeledkezett mindarról, amivel foglalatoskodott és könnyen beleehetett volna abba a hibába, hogy most újra kézbe veszi. Ne feledje, a béke nem azon múlik, hogy minden tökéletesen sikerül-e.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ne idegeskedjen, különösen azokat a problémákat engedje el, amelyeket már nem is lehet megoldani, hiszen már mindenki ünnepi lázban ég. Figyelmét összpontosítsa az előkészületekre, hogy megszüntesse azt a hiányérzetet, amelynek még az okát sem tárta fel. Valamiről megfeledkezett, csak még nem tudja, mi lehet az. Foglalkozzon azzal, ami épp szembejön Önnel, így talán észrevétlenül meg is szűnik Önben a kétség.

A váratlan események éppen azért bosszantóak, mert nem lehet felkészülni rájuk. Ha azonban tudja, hogy jönni fog, nem éri meglepetésként. Márpedig az ilyen feszült helyzetben erre számítania kell, hiszen képtelenség mindent előre eltervezni. Nem csak Ön próbál irányítani, de a szerettei is egyre határozottabb elképzelésekkel állnak elő, ezzel is leplezve az izgatottságukat és a szokásos ünnep előtti feszültséget.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Igyekszik kézben tartani az irányítást. Nem lesz egyszerű, hiszen a feszültség átragad Önre is, miközben éppen a nyugalmat szeretné megteremteni az otthonában. Ha a feladataira összpontosít, és nem engedi, hogy befolyásolják az érzelmei, megőrizheti a hideg fejét, ami most nélkülözhetetlen. Ne azon gondolkodjon, mit kellene másként csinálni, csak hallgasson az ösztöneire és kövesse azokat.

Felesleges a kapkodás, azzal csak további hibáknak ágyazna meg. Haladjon inkább lassan, de közben őrizze meg a nyugalmát és ezt adja át a szeretteinek is. Most kell megalapoznia a békés ünnepeket azzal, hogy nem engedi már kitörni a viharokat. Már csírájában fojtsa el azokat a vitákat, melyek nem is igazán a nézeteltérések miatt alakulnak ki, inkább a feszültség és a karácsony előtti láz táplálja.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



