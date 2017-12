Napi horoszkóp - 2017. december 23.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.23 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Az utolsó simítások vannak már csak hátra. Bár az ereje fogytán, mégis képes további energiákat mozgósítani, hogy minden feladatával végezhessen. Kezdje azokkal, amelyekkel nem szívesen foglalkozik, hiszen azokat maga mögött tudva megjön a lelkesedése is. Az esti órák már a kikapcsolódásról szólnak, megteremtve otthonában is a békét, nyugalmat és legfőképpen az ünnepi hangulatot igyekszik előkészíteni.

Maradt még erre a napra is számos olyan kötelezettség, amely miatt idegeskedhetne, de elhatározta, hogy megőrzi a nyugalmát. Nem egyszerű ez, hiszen a környezetében szinte tapintható a feszültség. Mindenki rohan, néha ok nélkül is megbántja a másikat. Ön pedig igyekszik ezeket a hullámokat elsimítani, hiszen így nem lehet az ünnepeket várni. Ne térjen le azonban az útjáról, mert a saját céljai is fontosak.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Tekintsen erre a napra úgy, mint egy átlagos péntek, ne engedje, hogy a környezetében uralkodó feszültség Önre is átragadjon. Szépen haladt az ünnepi előkészületekkel, így nem kell kapkodnia ahhoz, hogy minden feladatával végezhessen időben. Ezért is tud ilyen nyugodt maradni, ami miatt irigykedve szemlélik. A rosszindulatú megjegyzéseket engedje el a füle mellett, de ha segítséget kérnek Öntől, tegye meg.

Őrizze meg a nyugalmát akkor is, ha a környezetében élők igyekeznek minél több feladatot Önre testálni. Érezhető a magabiztossága, ezért is gondolják azt, képes további terheket is elviselni. Bátran mondjon nemet, ha valamelyik túl messzire vinné a céljaitól, de legyen segítőkész azokkal, akik Ön mellett álltak a nehéz időkben. Békét teremthet maga körül, ha a saját útján marad és kézben tarthatja az irányítást.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Már felesleges idegeskedni, új feladatokat keresni. Foglalkozzon a folyamatban lévő ügyekkel, de legfőképpen az ünnepi előkészületekkel. Ne engedje ki a kezéből az irányítást, mert akkor könnyen letérhet arról az útról, amelyet eltervezett erre a napra. Márpedig minden percét előre beosztotta, nem fér bele a napba olyan kitérő, amely nemhogy közelebb vinné a céljaihoz, de még további akadályokat is magával hoz.

Amit eddig nem sikerült elkezdeni, azt már tegye is félre. Új kihívásokat ne keressen, zárja le a folyamatban lévő ügyeit és végre összpontosítson az ünnepi előkészületekre. Az utolsó napokban jutnak ugyanis eszébe azok az apróságok, amelyek igazán meghitté, nyugodttá tehetik a karácsonyt és Önnek sem kell majd akkor kapkodnia. Most még kényelmesen elvégezheti ezeket anélkül, hogy idegeskednie kellene.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Képes minden apróság miatt bosszankodni, pedig csak az Ön elhatározásán múlik, hogyan tekint ezekre a váratlan eseményekre. Talán így próbál a tudatalattija üzenni, miről feledkezett meg az elmúlt napokban és okozna bosszúságot az ünnepek alatt. Éppen ezért inkább a megoldásokat keresse, ne pedig a kitérőt. A halogatás ugyanis most végzetes lehet, a későbbiekben éppen ez zavarhatja meg az ünnepi hangulatot.

Tele van energiával és ez nem marad észrevétlen a környezetében élők előtt. Keresik a társaságát és Önből merítenek erőt az utolsó nagy hajrához. Ha segítséget kérnek, ne mondjon nemet, hiszen Ön már mindennel elkészült. Talán most még azokat a kapcsolatokat is helyrehozhatja, amelyek éppen a nagy rohanás miatt mentek tönkre. Adja át nyugalmának titkát, hogy mások is kiegyensúlyozottan várhassák az ünnepeket.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Már nincsenek határozott elképzelései, inkább csak sodródik az árral. Így segítségére lehet azoknak, akik még az utolsó napot is kapkodva töltenék. Ön azonban higgadtan megtervezi az útjukat és elindítja rajta őket. Emiatt egyre népszerűbbé válik és bár azt gondolta, kipihenve éri az este, mégis elfáradt. A lelke azonban ünneplőbe öltözött, hiszen az Ön támogatása adhatott erőt a környezetében élőknek.

Nem a világ vége közeledik, most már ne kezdjen lázas kapkodásba, hogy mindent elvégezzen, amit eddig halogatott. Gondolatban hangolódjon már az ünnepekre és inkább azzal foglalkozzon, amely által azok a napok békében, meghitt hangulatban telhetnek. A kötelezettségei megvárják, számonkéréstől sem kell tartania. Nyugodjon meg, ne engedje, hogy a környezetében uralkodó feszültség Önre is átragadjon.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Igyekszik kézben tartani az irányítást, de ne vegye le a felelősséget mások válláról. Elsősorban a saját feladataival foglalkozzon, csak akkor nyújtson segítő kezet, ha ezzel nem veszélyezteti a céljait. Az utolsó simítások mindig a legfontosabbak, így nem hanyagolhatja ezeket el még akkor sem, ha apróságnak tűnnek. Engedje el az irigykedő megjegyzéseket a füle mellett, melyek szerint Önnek mindig ölébe hullik a szerencse.

Feszült a hangulat, így ügyeljen minden szavára. Az apró nézeteltérések is heves vitába torkolhatnak, ha mindenki ragaszkodik a saját álláspontjához. Legyen Ön az a bölcs, aki enged, és inkább távozik, de ezzel elkerülhet egy nagyobb vihart. Az ideges szóváltás ugyanis már nem hoz megoldást a problémákra, csak keserű szájízt okoz, amely végül az ünnepekre is rányomhatja a bélyegét. Ne engedje be az otthonába ezt.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



