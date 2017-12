Napi horoszkóp - 2017. december 21.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.21 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Amit kézbe vesz, vigye végig. Ne kapkodjon, azzal nem halad gyorsabban, ha egyszerre több ügyet is beindít, de utána nem tudja kézben tartani. Egy apró hiba ugyanis romokba döntheti a nem túl stabil lábakon álló rendszerét. Haladjon lépésről lépésre, ne rohanva és végül minden feladatot elvégezhet, amelyet betervezett. Az akadályokat is könnyebben veszi, ha arra összpontosíthat, nem kell a figyelmét megosztania.

Új ügyeket már ne indítson be, zárja le a folyamatban lévőket. Így is számtalan feladat vár még Önre és emellett az ünnepi előkészületekkel is foglalkoznia kell. Ha nem szeretne az utolsó napokban kapkodni, már most megtehet bizonyos lépéseket ennek érdekében. Ne csak a környezetét, de a szívét is ünneplőbe kell öltöztetnie ahhoz, hogy békében teljenek majd a napok. Ehhez pedig szabadulnia kell a feszültségektől.

BIKA: (április 21 - május 21.)



A nagy rohanásban se feledkezzen meg azokról, akik egész évben Ön mellett álltak. Ha ők kérnek segítséget, nem mondhat nemet. Bár volt terve erre a napra, ettől eltérhet. Ha pedig összevon bizonyos folyamatokat, akár egyszerre több feladattal is foglakozhat úgy, hogy képes az irányítást is kézben tartani. Elégedett lesz a teljesítményével, hiszen olyan eredményeket érhet el, melyekre már nem is gondolt, hogy idén megvalósíthatja.

Egyre nehezebben összpontosít a kötelezettségeire, hiszen a gondolatai már az ünnepek körül járnak. Azon gondolkodik, vajon idén mit felejt el, ahogyan ez minden évben megesik. Hiszen hiába a gondos tervezés, valahogy mindig elmarad valami az előkészületek során. De épp ez adja meg aztán azt a remek hangulatot, amely emlékezetessé teszi ezeket a napokat, még ha akkor emiatt bosszankodik is.

IKREK: (május 21 - június 21.)



A folyamatban lévő ügyekre összpontosítson, új feladatokat már ne keressen magának. Így még igent mondhat olyan megkeresésekre, melyek izgalmasnak tűnnek, de mégsem veszélyeztetik az ünnepi előkészületeit. Ha nem nyomasztja Önt az irányítás terhe, az energiáit szabadabban oszthatja be és így valóban ünneplőbe öltöztetheti nem csak a környezett, de a lelkét is. Végre nyugalom szállja meg, ami fontos ezekben a napokban.

Keresik a társaságát, hiszen végre valaki, aki nem feszült és kapkod. Ezt elsősorban annak köszönheti, hogy kizárja a külvilágból érkező olyan jeleket, amelyek letéríthetnék a saját útjáról. Igyekszik arra összpontosítani, amit eltervezett. Ha ehhez tartani tudja magát, erőt ad Önnek ahhoz is, hogy nemet mondjon azokra a megkeresésekre, melyek csak feszültséget és békétlenséget hoznának az életébe.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Bár még rengeteg a tennivalója, őrizze meg a nyugalmát. A kapkodás ugyanis csak melegágya lenne a hibáknak, amelyek viszont valóban nem férnek bele az idejébe. Haladjon lépésről lépésre, egyszerre egy feladatra összpontosítva. A közbeiktatott szüneteket használhatja arra, hogy az ünnepi előkészületekre is gondol, megtervezi, az esti órákban hogyan tehet annak érdekében is, hogy azokon a napokon Ön is pihenhessen.

Ha lezárul egy folyamat, ne újat kezdjen, a már folyamatban lévőkkel foglalkozzon. Bár úgy érzi, tele van energiával, de ez hamar elillan, ha nem várt akadályokkal szembesül. Márpedig vannak olyan feladatok, amelyeket éppen azért tett eddig félre, mert nem tudta felmérni, mire kell számítania. Ugyan most sem egyértelmű, mi vár Önre, de a vágy, hogy mégis pontot tegyen a végére, erőt ad Önnek a megoldások kereséséhez.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Most már ne csak egy napra tervezzen, lássa előre, mi vár még Önre ebben az évben. Már nincs helye a halogatásoknak, amit kézbe vesz, azt le kell zárnia. Felesleges azonban kapkodnia, hiszen az előkészületeknek köszönhetően vannak olyan ügyek, ahol csak pár lépés választja el a céltól. Ha ezekkel kezd, az eredmények erőt adnak ahhoz, hogy a bonyolultabb kérdésekkel is könnyedén megbirkózzon.

Újra tele van energiával, már nem nyomasztják sötét gondolatok. Új célok fogalmazódtak meg Önben, amelyek érdekében hajlandó is harcolni. Azt is tudja, ezekkel már ebben az évben nem végezhet, de ha a következő esztendőben már könnyedén jönnek az eredmények a mostani előkészületeknek köszönhetően, jó kezdet lesz ahhoz, hogy a majdan megfogalmazódó fogadalmait is tartani tudja.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Lélekben már ünnepel, de a kötelezettségei miatt még két lábon kell állnia a talajon. Egyre nehezebb a gondolatait abban a mederben tartani, amivel foglalkozik, de azt is tudja, most már nem hibázhat. A bonyolultabb ügyeket már szerencsésen lezárta, most a rutinja is elég ahhoz, hogy az utolsó célokat is megvalósítsa, amiket még kitűzött maga elé. Megőrzi a nyugalmát és emiatt a környezetében élők irigykedve figyelik.

Bár a környezetében tapintható a feszültség, Ön azonban falat húz maga köré, hogy megóvja a belső nyugalmát. Tudja, hogy most az a legfontosabb, hogy ne térjen le az útjáról, hiszen nincs már idő arra, hogy az ilyen kitérőkről visszatérjen. Bármilyen nehéz is az összpontosítás, Ön sikeresen veszi az akadályokat és így még arra is marad energiája, hogy másoknak segítséget nyújtson, ami miatt népszerűvé válik.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



