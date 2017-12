Napi horoszkóp - 2017. december 20.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.20 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Most már nincsenek unalmas napok. Mindig talál magának valami elintéznivalót, képtelen kikapcsolni a gondolatait. Már csak az jár a fejében, hogy még mi vár Önre az ünnepekig. Szinte kilátástalannak látja a helyzetét, de ez nem meglepő, ezzel a problémával minden évben szembesül. És ahogy eddig mindig végzett, nem lesz ez másképp most sem. Csak ne kezdjen idegeskedni, mert azzal nem oldja meg a problémákat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Most ne vállaljon magára további terheket, foglalkozzon a saját feladataival. Számos kihívással kell megbirkóznia és bár tele van lelkesedéssel, energiája már nincs olyan sok. Ön is érzi, hogy elég egy apró akadály ahhoz, hogy kártyavárként omoljon össze és adja fel az elképzeléseit. Ne a külvilág elvárásainak akarjon megfelelni, hanem önmagát tartsa annyira fontosnak, hogy talpon akarjon maradni.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen fontossági sorrend, minden betervezett feladattal ugyanis képtelen lesz végezni. Ügyes szervezéssel ugyan bizonyos folyamatokat összevonhat, de még így is maradna tennivalók későbbre. Ha azonban azokat lezárja, amelyek nem tűrnek halasztást, elégedett lehet a teljesítményével. Próbáljon nyugodt maradni, hiszen a feszültség rossz tanácsadó. Nem kell kapkodnia, haladjon a saját tempójában.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne engedje, hogy letereljék az útjáról. Megtervezte a napját, de a környezetében élők folyamatosan új feladatokat próbálnak Önre erőltetni. Legyen határozott és mondjon nemet minden olyan felkérésre, amely veszélyeztetné az elképzeléseit. Ha ezzel megbánt valakit, lépjen tovább, ugyanis az a kapcsolat akkor nem a kölcsönös tiszteleten alapult. Bár érez emiatt lelkiismeret-furdalást, most a legfontosabb, hogy haladjon előre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Könnyen hibázik, ha elterelik a figyelmét. Éppen ezért próbálja meg kizárni a zavaró tényezőket és a feladataira összpontosítani. Alaposan túlvállalta magát, de már nem szeretné visszamondani azokat a felkéréseket, ahol számítanak a teljesítésére. Ehhez azonban szüksége lesz a küzdeni akarására, hiszen számos akadállyal találkozik, melyekkel nem tervezett. Most már azonban nem adhatja fel, hiszen a szavahihetősége a tét.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Még mindig kerülnek elő a fiók mélyéből elmaradások, melyeket ne szeretne átvinni a következő évre. Amíg megőrzi a nyugalmát, képes lesz leküzdeni az akadályokat. Bár egy percre sem lazíthat, olyan energiákat mozgósít, melyekről nem is sejtette, hogy Önben lakozik. Zárja ki a zavaró tényezőket, hogy mindig az adott folyamatra összpontosíthasson, így elkerüli a hibákat, amelyek csak lassítanák.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



A kezdeti nehéz lépések átvészelése után már bátran néz szembe az akadályokkal. Érezte, hogy a holtponton kell csak átlendülnie, ezért nem is esett kétségbe a nehézségek láttán. Ahogy lendületbe kerül, már keresi a kihívásokat, hiszen az energiáit szeretné hasznosan levezetni és eredményesen zárni a napot. Sikerül előre is dolgoznia, fontos folyamatokat indít be annak érdekében, hogy az ünnepek előtt már ne kelljen kapkodnia.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Érzi, hogy eluralkodik Önön a fáradtság, de most nem állhat meg. Rövidebb szüneteket azonban érdemes közbeiktatni, ilyenkor ismét erőre kaphat. Ha lezár egy folyamatot, ne kezdjen addig újba, amíg nem szellőzteti ki a fejét és úgy nyit tiszta lapot, hogy a korábbi ügyek kérdéseit már elfelejti. Összpontosítania kell mindig az adott feladatra ahhoz, hogy elkerülje a hibákat és emiatt ne lassuljon le.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Az első benyomás ugyan fontos, de az alapján még nem ítélkezhet. Új emberekkel kerül kapcsolatba és türelmetlenül próbálja kitalálni, milyen szándékkal közelednek Önhöz. Túl sok csalódás érte az elmúlt időszakban, könnyen engedte közel magához azokat, akikről úgy érezte már az elején, a bizalmába fogadhatja őket. Most már óvatosabb, de ez ne azt jelentse, hogy áttörhetetlen falat emel maga köré.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Gondolatban járjon mindig egy lépéssel maga előtt. Csak így tud felkészülni azokra a nehézségekre, amelyek Önre várnak. El kell kerülnie a felesleges kerülőutakat, hiszen most már szinte minden perc számít, ha valamennyi betervezett feladatával végezni szeretne. Ügyes szervezéssel folyamatokat vonhat össze, így kevesebb energiával mutathat fel eredményeket. Szüksége van a külső megerősítésre, hogy jó úton jár, ezt így elérheti.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Szeretné elkerülni a kapkodást, ezért előre tervet készít minden lehetőségre felkészülve. Számol azzal is, hogy nem sikerül minden eredményt a legrövidebb úton elérni, ár az akadályokat még nem látja előre. Már az is erőt ad Önnek, hogy képes tartani magát a napirendjéhez és valóban jól mérte fel a körülményeket. Ha végül még gyorsabban is halad, az elégedettség még több energiát szabadít fel Önben.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Igyekszik elkerülni az olyan helyzeteket, ahol döntést várnának Öntől. Most csak a saját ügyeit képes kézben tartani, nem szívesen vállalna magára olyan folyamatokat, amelyeket a későbbiekben már nem tud szemmel tartani. Az energiáit arra összpontosítja, hogy ne maradjanak függőben olyan kérdések, amelyek kihatással lehetnek mások haladására is. Nem akadályozna ugyanis senkit abban, hogy Önhöz hasonlóan haladhasson előre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp