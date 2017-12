Napi horoszkóp - 2017. december 19.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.19

KOS: (március 21 - április 20.)



Most már nem intézheti el annyival, hogy majd holnap foglalkozik a kérdéssel. Egyre sűrűsödnek a tennivalók, és ha nem szeretne kapkodni az utolsó napokban, akkor előre kell gondolkodnia. Tervezze meg előre a tennivalókat, így biztosan nem marad el semmivel az utolsó hajrában. Amíg megőrzi a nyugalmát, képes lesz az irányítást is kézben tartani. Fontos, hogy ezt megőrizze, ellenkező esetben kisebb káosz alakulhat ki a hétvégére.

Egyre több az elintéznivaló, az idő viszont fogy. Most már nemet kell mondania minden olyan felkérésre, amellyel veszélyeztetné a saját feladatait. Bármilyen nagy is a feszültség Ön körül, őrizze meg a nyugalmát, hogy tartani tudja magát a terveihez. Már nem lehet halogatni, amit kitűz maga elé az adott napra, azzal foglalkoznia kell, ha mindennel végezni akar. Kimerítő hét vár Önre, de látja maga előtt a célokat.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Nagyobb sebességre kell kapcsolnia, még egy utolsó nagy levegő, hogy mindent lezárhasson. Igyekszik nyugodt maradni, de ez nem könnyű, hiszen nagy a feszültség Ön körül. Már mindenkit hatalmába kerített az ünnepi láz és emiatt egyre türelmetlenebb. Talán éppen ezért is keresik a társaságát, hiszen Önből lehet energiát meríteni. Mondjon azonban nemet az olyan megkeresésekre, melyek veszélyeztetnék a saját terveit.

Egyre feszültebb, mert érzi, hogy túlvállalta magát. Amikor igent mondott a felkérésekre, megfeledkezett arról, hogy az év végi hajrá Önnek is többletfeladatokat jelent. Próbálja meg összehangolni a folyamatokat, így egyszerre foglalkozhat több feladattal. Ha összpontosít, van még esélye minden ígéretét betartani és közben haladni a saját útján is. Ügyeljen arra, hogy ne hibázzon, mert akkor felborul a terve.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Előre nézzen, ott várnak Önre a kihívások. Tovább kell lépnie, a kudarcokat pedig elfelejteni. Most nincs idő arra, hogy azt boncolgassa, mikor és miért hibázott. Ezzel majd foglalkozhat akkor, amikor elcsendesül Ön körül a hangulat. Próbáljon segítséget szerezni, hiszen annyi feladatot vállalt magára, amellyel egyedül képtelen lesz megbirkózni. Ha levesznek a válláról valamennyi terhet, az erőt ad a megmaradtak elintézéséhez.

Iktasson be rövidebb szüneteket, ilyen felfokozott tempóban ugyanis nem jut messzire, ha néha nem áll meg egy kicsit. Bár sok az elintéznivaló, ha összpontosít és elkerüli a hibákat, képes lesz valamennyit megoldani. Amíg megőrzi a nyugalmát, megbirkózhat az akadályokkal. Ha azonban engedi, hogy Önre is átragadjon a környezetéből áradó feszültség, letér az útjáról és végképp elmarad a terveitől.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Amit egyszer kézbe vesz, azt már ne tegye félre, foglalkozzon azzal addig, amíg le nem zárja. Nem kell kapkodnia, így a figyelmét összpontosíthatja mindig az adott kérdésre. Ha kérdései támadnak, olyanoktól kérjen támogatást, akik az adott témában rendelkeznek gyakorlati tapasztalattal. Az elméleti tudás ugyanis Önben is megvan, de bizonyos problémák megoldása ennél többet igényelhet.

Már nincs idő a kísérletezni, a meglévő tudásával kell megkeresni a megoldást. Ne térjen le arról az útról, ahol már tudja, mire számíthat. Egy váratlan akadály felboríthatja a napirendjét és ezzel az egész heti terveit is. Ne mondjon igent olyan felkérésekre, melyek nem egyeztethetőek össze a saját feladataival. Ha emiatt valakit megsért, bízhat abban, hogy a feszültség elvonulásával megbocsájt.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Türelem és kitartás, ezekre lesz szüksége a mai napon. Nem adhatja fel, ha akadályokba ütközik, hiszen a céljait csak úgy érheti el, ha megbirkózik a nehézségekkel. Ezek teszik erősebbé és mutatják meg azt az utat, amelyen járnia kell. Visszatekintve már nem is fogja érteni, mi okozta a nehézséget, hiszen csak egy apró ötlet kellett ahhoz, hogy rátaláljon a megoldásra. Ehhez pedig hideg fejre volt szüksége.

Feszült Ön körül a légkör, így nem számíthat segítségre. Olyan feladatokat tervezzen be, melyekkel egyedül is képes lesz megbirkózni. Így ugyan nem kerül közelebb a céljaihoz, de ledolgozhatja a hátralékát. Már ez is nagy könnyebbség, hiszen olyan terhet vehet le a válláról, ami lassította az előrehaladását. Felszabadult hangulatban várja a folytatást és immáron tele tervekkel és lelkesedéssel.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Mielőtt lázas kapkodásba kezdene, álljon meg egy kicsit. Gondolja át, vajon a betervezett feladatok elvégzése közül valamennyivel foglalkoznia kell? Érdemes lenne egy fontossági sorrendet felállítani, így ráébredhet arra, bizony a nagy lelkesedése által olyan kérdéseket is kézbe akart venni, melyek nyugodtan félretehetőek, akár még a következő évben is ráérnek. Bár nem szereti a függőben lévő ügyeket, be kell látnia, hogy mindenre ár úgysem lesz ideje.

Vagy tervezzen be kevesebb feladatot vagy próbáljon segítséget szerezni. A hatalmas kezdeti lendület ugyanis hamar elfogy, ahogy jönnek az akadályok. Most még ugyan úgy érzi, nincs, ami megállíthatná, de Ön is tudja, mindezt csak a lelkesedés mondatja Önnel. Tisztában van a határaival, amelyeket bárhogy is feszeget, most képtelen lesz átlépni. Kerülje el a csalódást és gondolja át még egyszer, mit is kell valóban elintéznie.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



