Napi horoszkóp - 2017. december 17.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.17 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



A saját elvárásait teljesítse, ne másokét. Az elégedettséget az jelentse, hogy megvalósítja a kitűzött terveit. Ha emiatt nemet mond bizonyos felkérésekre, ne bánja, hiszen egyszerűen csak előtérbe helyezte magát. Ez nem önzőség, még ha ezt is mondták Önre. Engedje el a füle mellett az ilyen jellegű megjegyzéseket, mert csak nőne Önben a lelkiismeret-furdalás. Igenis legyen büszke a teljesítményére, melyet egyedül ért el.

Ossza be az energiáját, mert hamar elhasználja, ha mindent lelkesen elvállal. Inkább jelöljön ki egy irányt, ami azzal összeegyeztethető, azzal foglalkozzon, minden másra mondjon bátran nemet. Akad bőven tennivalója, ezt el kell fogadnia a környezetében élőknek is, nem várhatják el Öntől, hogy a saját érdekeit háttérbe szorítsa. Időben szeretné megkezdeni az ünnepi előkészületeket, már most úgy érzi, késésben van.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Lassan össze kell szednie a gondolatait és megkezdeni az előkészületeket az ünnepekre. Ha nekiáll, pillanatok alatt szép hosszú listát állít össze és már jön a pánik is. Megint nem fog végezni, azért kapkodni kezd. Ezzel pedig végképp maga alatt vágja a fát, hiszen nemhogy előre haladna, egyre nagyobb károkat okoz. Nyugodjon meg, nem egy nap van hátra, de az idegeskedéssel már most mindent elronthat.

Hiába a tervek, ha a váratlan lehetőségnek nem tud ellenállni. Így aztán félreteszi a teendőket és elindul egy olyan úton, amiről ráadásul nem is tudja pontosan, hova vezet. Ha teheti, néha azért foglalkozzon azokkal a feladatokkal is, amelyeket elképzelt erre a napra, hogy ne legyen elégedetlen, ha kiderül, ez a kirándulás végül eredmény nélkül zárul. A gyűjtött tapasztalatokkal ugyan gazdagodik, de ezt most kevésnek érezné.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Magával ragadja a csillogás, így könnyelmű lehet például egy bevásárlás során. Vegye körbe agát olyan emberekkel, akikre hallgat és bízik bennük annyira, hogy figyelmeztetik, ha letérne a helyes útról. Messze vannak még ahhoz az ünnepek, hogy ne gondolja át, valóban szükségesek-e azok a dolgok, melyek oly csábítónak tűnnek. Gyakorolnia kell az önfegyelmet, ha nem szeretne idő előtt kiköltekezni.

Lássa maga előtt, miért harcol, különben hamar elfogyna az ereje. Márpedig már nem nagyon lehet halogatni a feladatokat, ha nem szeretne az utolsó napokban kapkodni. Végre időben elkezdi az előkészületeket, ahogyan azt tavaly megfogadta. Éppen ezért nincs is ok a kapkodásra és ez olyan nyugalommal tölti el, hogy egyre lelkesebbé válik. Már nem osztja be az energiáját, hirtelen mindennel foglalkozni akar.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Gondoljon arra, ha irigyei vannak, akkor valamit jól csinál. Bár bosszantja, hogy emiatt kerülőre kényszerül, mert szeretne eltűnni a szemük elől, de legyen büszke mindarra, amit elért és ez hajtsa továbbra is előre. Ha most kicsit fáradtnak is érzi magát, ezen gyorsan átlendül, amint jönnek az újabb eredmények. Bízzon magában és abban, hogy a legjobbkor megérkezik a segítség is, ha erre rászorulna.

Amit lehet, intézzen el ma. Nem kell kapkodnia, de lazításnak sincs helye. Ne feledje, amivel sikerül végeznie, azzal már jó eséllyel ebben az évben nem kell foglalkoznia és már ez olyan erőt adhat, ami nem egy holtponton átlendíti. Felbukkannak ugyan váratlan akadályok, de ha hisz önmagában, akkor sikerül ezeket is leküzdeni akár segítség nélkül is. De a környezetében élők is szívesen támogatják, csak kérnie kell.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Ismét felmerülnek olyan kényes kérdések, amelyeket próbált eltemetni. Bár pontosan tudja azt is, egykoron nem keresték a mindenki számára elfogadható megoldást, csak igyekeztek mihamarabb továbblépni. Így viszont várható volt, hogy újra foglalkoznia kell majd ezekkel és persze a legrosszabbkor. Most azonban már ne kapkodjon, járják alaposan körbe a témát és törekedjenek a megállapodásra.

Minél inkább próbál magyarázatot adni, annál jobban félreértik. A saját érdekében most vonuljon félre és adjon időt a környezetének, hogy megértsék, miért választotta az útját. Tudta, hogy ezzel meglepi őket, de nem gondolta volna, hogy ekkora ellenállásba ütközik. Az idő azonban majd bebizonyítja, hogy igaza volt és valóban jól döntött. Addig azonban őrizze meg a nyugalmát és tegye a dolgát, ahogy eltervezte.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Foglalkozzon a folyamatban lévő ügyeivel, hogy azokat mihamarabb lezárhassa. Bár már kezdi az ünnepi hangulat magával ragadni és jobban szeretne már arra előkészülni, de komoly terhek nyomják még a vállát. Amíg azokat nem teszi le, képtelen lesz összpontosítani és csak a káosz nőne Ön körül. Legyen türelmes, nincs még késésben. Ha kell, inkább legyenek rövidebb szünetek, ilyenkor szellőztesse ki a fejét.

Remek hallgatóság, de ha szükség van rá, remek tanácsai is vannak. Mintha mindenre tudna megoldást, de igazából csak annyit tesz, hogy megőrzi a nyugalmát és ezt képes másoknak is átadni. Szinte tapintható a feszültség az otthonában és ezt szeretné mihamarabb orvosolni, hogy végre egy kicsit pihenhessen is. Bár emiatt még nehezebb a helyzete, hiszen folyamatosan keresik a társaságát, nem tud félrevonulni.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



