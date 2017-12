Napi horoszkóp - 2017. december 15.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.15 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Ha pozitívan szemléli a világot, a napja is úgy alakul, hogy végül elégedett lehet az eredményekkel. Ha azonban csak az akadályokat látja maga előtt, felnagyítja a nehézségeket, nem halad előre. Őrizze meg a nyugalmát és igyekezzen mindent elkövetni a sikerek érdekében. Ehhez a gondolatait kell rendeznie, olyan irányba terelni, hogy észrevegye az Önt körülvevő lehetőségeket és megoldásokat.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ön is tudja, hogy a látszat csal, mégsem képes elvonatkoztatni attól. Pedig mélyebbre kellene ásnia, hiszen egy Önnek sokat jelentő kapcsolat a tét. Könnyű lenne hinni azoknak a híreknek, amelyek keringenek, de Ön is érzi, hogy így nem teljes a történet. Járjon utána a hallottaknak, mielőtt ítélkezik. Azzal, hogy bejárja ezt a bonyolultabb utat egyúttal bebizonyítja, akiben bízik, azért képes harcolni is.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

BIKA: (április 21 - május 21.)



Legyen csendes megfigyelő, ne akarja magához ragadni az irányítást. Egyelőre gyűjtsön tapasztalatot az adott témában, hiszen ez az Ön számára még ismeretlen terület. Bár sok kérdésre tudja a választ, de éppen azok a részletek lehetnek fontosak, amelyeket csak gyakorlati úton szerezhet meg. Türelemmel és nyitottsággal végül olyan tudást mondhat magáénak, hogy a későbbiekben már egyedül is szembenézhet az akadályokkal.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ne engedje, hogy sarokba szorítsák. Gyors döntést várnak Öntől éppen azért, hogy könnyelmű ígéretet tegyen. Gondolja át, hol vannak a határai, ne vállalja túl magát. Ön is érzi, hogy valahol csapda van, csak még nem találta meg. Az óvatosság a legjobb tanácsadója jelenleg, így inkább szalasszon el egy visszautasíthatatlannak tűnő ajánlatot, minthogy besétáljon abba a bizonyos kelepcébe.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne kapkodjon, a rövidebb szünetek csodákra képes. Tudjon megállni az elért eredmények után és elégedetten visszatekinteni a teljesítményére. Másból ugyanis nem meríthet erőt, mint abból az útból, amelyet már megtett. Voltak ugyan kudarcok, de mégis a sikerek maradnak emlékezetesek, ha ezekre összpontosít. Legyen erős, hogy az irigyeinek megmutathassa, nem csak az ölébe hullott a szerencse, hanem megdolgozott érte.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Előre gondolkodjon, hogy menet közben már ne kelljen módosítania az elképzeléseit. Az idő sürgeti, így nincs helye a tévutaknak, hiszen ez egyúttal azt is jelentené, hogy késedelembe esik. Márpedig egyre több a feladat, így minden ilyen eltévedés komoly következményekkel járhat, és azt eredményezheti, hogy a vállalásait nem tudja teljesíteni. Legyen ezért egy terve, amihez tartani tudja magát és látja, hogy megfelelő tempóban halad előre.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

RÁK: (június 22 - július 22.)



Meg kell tanulnia nemet mondani, különösen ebben az év végi hajtásban kell tudnia, meddig terhelheti le magát. Ha nem szeretne idő előtt kidőlni a sorból, már most ki kell választania azokat az embereket, akik mellett kitart és azokat, akiknek átmenetileg elengedi a kezét. Közben a saját útját is járnia kell, ami nem egyszerű. Türelmesnek és kitartónak kell lennie, ha a céljait továbbra is fontosnak tartja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Ha elvállalta, Öné a felelősség, hogy a teljesítés megtörténjen. Most már nem hibáztathat másokat, ha lassabban halad, mint szükséges. Minden követ meg kell mozgatnia annak érdekében, hogy végül a kívánt eredményeket szállítsa. Ne tegye kockára a jó hírét csak azért, mert meggondolta magát és már nem tartja olyan fontosnak sem az ügyet sem pedig azt a személyt, akinek az ígéretét tette.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Kicsúszott a talaj a lába alól, legalábbis így érzi magát. Ahhoz, hogy talpra álljon, a gondolataiban kell rendet tennie. A kudarcait el kell felejtenie, miután levonta a tanulságokat és utána már a sikereire összpontosítani. Azokból kell táplálkoznia és újra felépítenie önmagát. Olyan embereket engedjen most közel magához, akikből erőt meríthet és támogatják ebben a nehéz küzdelmében.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Amikor a véleményét kérdezik, ne a szemben álló feleket nézze, hanem a vitát okozó kérdést. Nem dönthet ugyanis az alapján, ki áll Önhöz közelebb, tárgyilagosnak kell maradnia. Hiszen éppen azért gondoltak Önre, mint döntőbíróra, mert bíztak abban, kívülállóként jobban átlátja a folyamatokat és a várható következményeket is fel tudja mérni. Legyenek érvei és pontos magyarázata arra, miért azt a bizonyos utat javasolja.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Bár csak saját magára számíthat, ez még nem ok arra, hogy feladja a terveit. Ha jobban belegondol, valahol számított is arra, hogy egyedül kell majd az akadályokkal megbirkóznia. Ennek tudatában jelölte ki az utat is. Bár csalódást érez, hogy beigazolódott a megérzése, de ha átlendül ezen a holtponton, végül könnyedén halad és éri el a kitűzött céljait. Higgyen önmagában, ez lehet a legbiztosabb támasza.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

Akkor nyugodhat meg, ha a kötelezettségei csökkennek. Mondjon ezért nemet az új felkérésekre és összpontosítson a már folyamatban lévő ügyekre. Próbáljon meg minél többet lezárni, hogy felszabaduljon a terhek alól. Most már megérti az Önért aggódókat, akik egykoron figyelmeztették, hogy túlvállalta magát, de minden egyes új kihívást olyan izgalmasnak talált, hogy képtelen volt nemet mondani.

Többet szeretne tudni? Kérdezze éloben jósainkat!

EZO.TV - Hívja jósainkat a nap 24 órájában! 06-90-60-27-27 A hívás ára bruttó 485 Ft / perc

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



NYILAS: (november 23 - december 21.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



BAK: (december 22 - január 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp



HALAK: (február 19 - március 20.)



Heti horoszkóp | Havi horoszkóp