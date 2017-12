Napi horoszkóp - 2017. december 14.

Napi előrejelzés 12 jegy számára

A csillagok varázslatos útmutatása segít a hétköznapok során. Mit tegyünk, ne tegyünk az adott napon, vagy éppen mire vigyázzunk munkánk, szerelmi életünk, vagy épp egészségünk területén. Napi előrejelzést olvashatnak a 12 jegy számára. 2017.12.14 00:00 Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

KOS: (március 21 - április 20.)



Nem egedül járja az útját, emiatt nem is az eredeti elképzelése szerint halad. Bár nem szereti, ha módosítania kell a terveit, most mégsem bánja. Az eredeti célok megmaradtak, de közben kitérőket tesznek, hogy a csapat többi tagja is elégedett lehessen. Közelebb kerülnek egymáshoz, hiszen figyeltek arra, amit a másik mond és igényel. Ez remek alapja lehet egy hosszabb távú együttműködésnek.

Kicsúszott a lába alól a talaj, a céljait is szem elől tévesztette. Egedül nehezen tudná rendezni a gondolatait, ezért keressen segítséget. Olyan emberekhez forduljon, akikben maradéktalanul megbízhat, hiszen őszintén kell beszélnie a problémáiról ahhoz, hogy használható tanácsokat kapjon. A hétköznapi bölcsességek kevésnek bizonyulnak, szüksége van arra, hogy felkarolják, és egy darabon elkísérjék.

BIKA: (április 21 - május 21.)



Megnyílik Ön előtt egy ajtó, melyen már régóta kopogtatott. Talán most értette meg igazán, mit is kell tennie ahhoz, hogy élhessen ezzel a lehetőséggel. Nem elég ugyanis, hogy álmodozik, kemény munka vár Önre mind szellemileg, mind fizikailag. Az ügy áldozatokat követel, melyeket eddig nem hozott volna meg, mert nem volt elég elszánt. Mára azonban beérett Önben az eddigi vágyakozás és határozottan harcol.

Nem kell rohanni, haladjon megfontoltan, lépésenként előre. A kapkodás csak a hibázás melegágya lenne, mivel szellemileg nincs csúcsformában. Hiába szokta meg, hogy egyszerre akár több folyamatot is kézben tart, most képtelen megosztani a figyelmét. Így viszont bizonyos kérdések háttérbe szorulnak, és ott könnyen letérhet a helyes útról anélkül, hogy azt észrevenné. Ha pedig erre figyelmeztetik, Ön lesz ideges.

IKREK: (május 21 - június 21.)



Ne támasszon olyan elvárásokat, amelyeknek Ön sem tudna megfelelni. Mérje fel a környezetében élők lehetőségeit és ennek megfelelően terhelje csak le őket. Ahogyan most Ön se képes feszegetni a határait, mert ahhoz túl fáradt, ezt el kell fogadnia azoktól is, akik segítségére számít. Ha ügyesen összeszervezi a folyamatokat és az emberek munkáját, így is megvalósíthatják a célkitűzéseket komolyabb viták nélkül.

Akkor tud megfelelő tanácsokkal szolgálni, ha felméri a másik fél helyzetét. Nem ütheti el egy vicces megjegyzéssel, ha valaki úgy érzi, a padlóra került. Ha viszont látja, hogy csak átmeneti kimerültség, hirtelen jött viharfelhők okozzák az elakadást, valóban segítség lehet egy tréfa, ami átlendíti a holtponton. Ne engedje azok kezét, akikét megfogta, kísérje őket végig az útjukon, hogy számíthassanak Önre a nap végéig.

RÁK: (június 22 - július 22.)



Egyedül érzi magát, de nincs ez így. Ha nem mondja el, hogy problémák foglalkoztatják, valóban nem kap segítséget. Nem kell erősnek mutatnia magát, ha közben belülről folyamatosan azt érzi, hogy szüksége lenne a támogatásra. Legyen őszinte azokkal, akikben megbízik és beszélje meg velük az Önt foglalkoztató kérdéseket. Meg fogják érteni, hogy eddig bujkált, de csak így állhatnak be Ön mögé.

Önnek fontos ez az ügy, de nehezen talál hozzá segítséget. A környezetében élőknek nem tudja jól bemutatni, milyen előnyök származhatnak abból, ha ezt az utat közösen járják végig. Induljon el, talán a lelkesedése végül magához vonzza azokat, akik Önhöz hasonlóan nyerhetnek általa. Legyen türelmes és ne rohanjon, mert azzal elsodorja a bizonytalankodókat, akik még egy kis megerősítésre várnának.

OROSZLÁN: (Július 23 - augusztus 23.)



Sokat várt erre a lehetőségre, most nem hibázhat. Érthető az izgatottsága, de ne kapkodjon. Már mindent eltervezett előre, tartsa magát ehhez, ne engedje, hogy a lelkesedése vegye át az irányítást. A megfontoltság elengedhetetlen, hiszen a siker éppen abban rejlik, ha ügyel a részletekre is. Bár nem kér segítséget, mégis többen felajánlják azt, ne utasítsa vissza. Több szem többet lát alapon hamarabb észreveszik, ha letérnének a helyes útról.

Amíg nem áll a sarkára és mond nemet a folyamatosan érkező megkeresésekre, félre is teheti a saját feladatait. Túl engedékeny és így nem áll ki a saját érdekeiért. Ezt hamar észreveszik a környezetében élők és próbálják kihasználni. Önnek kell erősnek lenni és felmérni, mikor jön el az a pillanat, amikor már nem a mások igényeit kell szem előtt tartania, hanem a saját útját kell járnia, ha a korábban tett ígéreteit tartani szeretné.

SZŰZ: (augusztus 24 - szeptember 22.)



Félreértik egymást, különböző tapasztalatokkal rendelkeznek ugyanis az adott kérdésről. Amíg ezt nem ismerik fel, nem is találnak közös nevezőre. El kell fogadniuk, hogy más-más irányból közelítenek az adott témához és emiatt mások a levont következtetések is. Jelen esetben nincs egyetlen helyes megoldás, pusztán valahol félúton egy olyan megállapodás, amelyet mindkét fél el tud fogadni.

Bár vonzónak tűnik a lehetőség, de sok benne a bizonytalanság. Ismeretlen a terület, ahova tévedne, így nem is tud felkészülni minden akadályra. A célt elérhetné más úton is, ami valószínű hosszabb, de mégis kiszámíthatóbb. Az Ön választása, végül merre indul el, így a későbbiekben sem okolhatja a környezetében élőket. Ezért legyen megfontolt, ne kapkodja el a döntést. Inkább most gondolkodjon, mint később bosszankodjon.

MÉRLEG: (szeptember 23 - október 23.)



SKORPIÓ: (október 24 - november 22.)



NYILAS: (november 23 - december 21.)



BAK: (december 22 - január 20.)



VÍZÖNTŐ: (január 21 - február 18.)



HALAK: (február 19 - március 20.)



